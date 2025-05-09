Скандал с "Раша гудбай", семья и война: интервью со звездой "Женского доктора" Андреем Исаенко

Андрей Исаенко – актер, которого вся страна полюбила после роли в легендарном фильме "Киборги". Впоследствии Исаенко снова привлек к себе внимание, когда появился в главной роли в сериале "Женский доктор. Новая жизнь". Выход новых серий буквально приковал тысячи глаз к экранам.

В рамках проекта "Интервью24" актер эксклюзивно поделился несколькими откровенными признаниями. Он рассказал, что третий сезон "Женского доктора" может так и не увидеть мир, а также открыл подробности своей личной жизни. Кроме того, Исаенко честно объяснил, почему сейчас не находится на фронте и стал на защиту скандальной ленты "Раша гудбай".

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О ролях, за которые сегодня стыдно

Вы снялись в главной роли в премьерном ситкоме на ICTV2 "Майор Сковорода". Ваш герой – реально такой циничный, невыносимый, саркастический?

Да, он действительно бывает и невыносимым, и резким, и саркастическим – именно так он позиционирует себя в социуме через собственные опеки, травмы. Но Сковорода – настоящий мастер своего дела, честный следователь – и это привлекает. Он учит других, показывает, каким должны быть высококлассные честные полицейские. И у него действительно есть чему поучиться – это главное.



Андрей Исаенко в сериале "Майор Сковорода" / Фото пресс-службы

Над какими проектами сейчас работаете в театре и кино?

Для меня был очень знаковый проект "Отелло", который мы выпустили осенью прошлого года. Классическую историю перенесли в современные времена, нашу войну, главный герой Отелло переживает ПТСР, это замысел нашего режиссера Оксаны Дмитриевой. И становится понятным, почему он не доверяет любимой, почему Яго удается им манипулировать ... Из последних моих театральных проектов для меня "Отелло" – самый серьезный, у меня здесь главная роль.

Снимаюсь в новом сериале "Служба 112" в роли ГСЧС-ника, который приехал с Востока страны. Он честный, преданный работе, немногословный. А еще целеустремленный: если он задается какой-то целью, то ищет пути ее достижения. Он здесь найдет не только свое дело, но и любовь – однако ему придется завоевывать сердце любимой. Будет непросто и интересно.

Были ли у вас роли или проекты, за которые сегодня немного стыдно? Почему?

Это все проекты, которые снимали вместе с Россией... Не хочу даже сейчас ни вспоминать, ни говорить о них. А за все, что снималось в Украине, мне не стыдно и я советую смотреть.



Андрей Исаенко / Фото из инстаграма актера

Почему 3 сезона "Женского доктора" может не быть

Какую роль сейчас считаете самой значительной в своей карьере?

Для меня две такие роли: в фильме "Киборги" и в сериале "Казаки. Абсолютно лживая история". Если брать зрителя, то еще "Женский доктор", к сожалению: меня часто узнают именно из-за этого сериала, я даже не ожидал такого.

Не знаю, что именно так нравится зрителям, ведь в нем нет ни исторической масштабности как в "Казаках", ни патриотичности как в "Киборгах", однако подписчиков из-за этого проекта у меня прибавилось.

Вы продолжаете сниматься в новом сезоне "Женского доктора"?

Нет, он сейчас не снимается из-за сложностей. Мы начали снимать третий сезон, сняли 11 серий и все остановилось... Посмотрим, что будет дальше с проектом.

"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

Какую самую безумную вещь вы когда-нибудь делали ради роли или на съемках?

Такое было на съемках "Казаков": лил сильный дождь, грязь была под ногами страшная, а надо было скакать по лесу верхом на лошади, снимать погоню. И я понимал, что лошади могут поскользнуться, упасть, это опасно, может случиться что угодно. Но единственный из актеров согласился сесть верхом и все же снять эти сцены. А еще был безумный случай, когда на том же проекте я упал с лошади, а она упала на меня... Но ничего: жив-здоров, все как-то прошло.

Какой проект с вашим участием вы бы посоветовали обязательно пересмотреть?

Это два проекта: новый комедийный детектив, премьера которого начнется с 19 мая на канале ICTV2, – "Майор Сковорода" и приключенческий сериал "Казаки. Абсолютно лживая история". Кажется, ни один из своих проектов я так не ждал, как "Сковороду", посмотрел только первые две серии – понравилось.

О доме, который пострадал от российского дрона

Около месяца назад ваш дом пострадал от российского дрона. Удалось ли уже восстановить жилье и вернуться к привычной жизни?

У нас до сих пор нет газа. Соответствующие службы что-то делают, работы идут, но пока нет. У нас дом длинный, прилетело в первый подъезд, а мы живем в 8-м – это нам еще повезло, потому что не так было ощутимо и громко, как у соседей.

Планируете переезжать?

Нет, а куда? Разве у кого-то есть гарантия, что завтра не прилетит к ним?

О личной жизни и дочери

Ваша жена – режиссер. Легко ли вам разделять личное и профессиональное, когда заходите на площадку?

Когда мы работаем вместе, выключается личная жизнь, включается рабочий режим, мы спокойно работаем. У нее своя работа, у меня своя. Мы дома разделяем обязанности по отношению к ребенку: сегодня я могу забрать из школы или отвезти, завтра – жена. Если мы работаем вместе в кино, то все - на профессиональном уровне: она режиссер, я актер, все остальное выключается.



Андрей Исаенко с женой / Фото из инстаграма актера

Дочь Маруся уже снималась в сериале. Что думаете по этому поводу?

Маруся снималась в сериале "Женский доктор" вместе со мной, она и дальше хочет сниматься. Ребенку непросто расслабиться в кадре, но когда это происходило, я наблюдал за ней и думал: как бы мне так сыграть? Потому что не смогу так, как у нее получается. Она уже поняла принципы работы, и там, где взрослые актеры обдумывают, она работает интуитивно на детской непосредственности. Я смотрел – и мне было приятно и радостно за нее.

Видите ли вы ее будущее в актерстве?

Я поддержу любые решения своего ребенка. Не стану ничего навязывать, главное – чтобы ей было хорошо, чтобы она любила то, чем занимается.



Андрей Исаенко с дочерью Марусей / Фото со съемок "Женского доктора"

Об упреках, почему не на фронте и гражданской позиции

Вы активно помогаете ВСУ, волонтерите, поддерживаете тыл. Но в комментариях иногда звучит критика – мол, вас нет на фронте. Как вы лично реагируете на такие упреки?

Я просто закрываю глаза, не смотрю, не читаю... В 22-м, когда началось полномасштабное вторжение, я пошел в военкомат, не дожидаясь повестки. И учитывая мою волонтерскую деятельность, мне сказали, что здесь я больше пользы принесу, чем там.

Я продолжил заниматься волонтерством и культурной деятельностью, и считаю, что это на самом деле сейчас важно.

Не чураюсь ничего: если бы сказали – иди на фронт, я бы пошел.



Андрей Исаенко / Фото из инстаграма актера

Почему рекомендует посмотреть ленту "Раша гудбай"

Недавно много шума вызвал фильм "Раша гудбай", в котором вы сыграли одну из ключевых ролей. Мнения зрителей разделились, немало критики. Какова ваша личная оценка этой ленты и той реакции, которую она вызвала?

Мне кажется, что не все понимают жанр, но критикуют. Обидно было за Катю Варченко, мою коллегу, исполнившую главную роль, потому что на нее столько хейта полилось! Кто не знает, она активный волонтер, настоящая украинская активистка, ее муж сейчас на фронте. И люди, когда не понимают, что такое сатира, они начинают нести такую чушь. Мне даже писали: как вы можете сниматься в таком кино? Я спросил: а вы смотрели кино? Однако ответа не получил. То есть люди начинают хейтить, не смотря продукт. На мой взгляд, это неприемлемо.

Кстати, скандальный фильм "Раша гудбай" взорвал сеть комментариями: что пишут о ленте.

Посоветовали бы вы зрителям все же посмотреть "Раша гудбай"?

Да, советовал бы. Учитывая то, сколько шума поднял фильм, его стоит смотреть. Как минимум для того, чтобы иметь собственное мнение об этом фильме. На мой взгляд, "Раша гудбай" – качественное сатирическое кино.

"Раша гудбай": смотрите онлайн трейлер фильма

Какой ваш личный топ украинских фильмов, которые должен увидеть каждый?

"Вулкан" Романа Бондарчука – сильное поэтическое украинское кино, "Щедрик" – это зрительское кино, как сделано качественно, а в основе – глубокая интересная история. "Киборги" – это первое украинское кино, честное, патриотическое и еще с правильной воспитательной направленностью.