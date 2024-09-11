Скандал с сериалом "Кофе с кардамоном", съемки и личная жизнь: честный разговор с Еленой Лавренюк

Елена Лавренюк известная украинская актриса театра и кино, наиболее узнаваемая благодаря сериалу "Кофе с кардамоном". Недавно в своих социальных сетях она анонсировала начало съемок нового сезона "Кофе с кардамоном. Сила земли".

Актриса откровенно рассказала о конфликте с автором литературного произведения "Мелодия кофе в тональности кардамона" Натальей Гурницкой. А также рассказала, как изменилась ее героиня во втором сезоне сериала, с кем работает Елена на съемочной площадке и успевает ли совмещать свою карьеру с семейной жизнью. Больше об этом читайте далее в рамках проекта "Интервью 24".

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Договориться с госпожой Натальей не удалось, – Елена Лавренюк о скандале с продолжением сериала "Кофе с кардамоном"

Продолжаются съемки второго сезона одного из самых популярных украинских сериалов "Кофе с кардамоном". Известно, что телеканал начал работу над продолжением без предупреждения автора оригинальной книги Натальи Гурницкой, поскольку второй сезон не базируется на ее литературном произведении. Это вызвало определенный конфликт между создателями сериала и писательницей Удалось ли урегулировать этот вопрос?

У создателей сериала "Кофе с кардамоном" и лично у меня всегда было и до сих пор есть желание сотрудничать с Натальей Гурницкой. Команда предложила много вариантов сотрудничества и сообщила все детали сценария и съемок. Но, к большому сожалению, договориться с госпожой Натальей не удалось.

Поэтому "Кофе с кардамоном. Сила земли" действительно не является экранизацией следующей книги Натальи Гурницкой – это оригинальное видение творческой команды сериала возможного развития событий, отраженных в первой части "Кофе с кардамоном", и событий из второй книги нет в нашем сценарии.

Расскажите, чем отличается ваш опыт со съемками, по сравнению с 1 сезоном. Какие личные и внутренние изменения переживает ваша героиня?

Моя героиня Анна действительно отличается от героини первого сезона. Сначала она была хрупкой, влюбленной девушкой, но уже во втором сезоне Анна стала зрелой женщиной, которая столкнулась с новыми вызовами, и ей нужно пройти внутреннюю трансформацию, чтобы бороться не только за собственную жизнь, но и за своих детей и свою землю.



Елена Лавренюк на съемках 2 сезона "Кофе с кардамоном" / Фото Пресс-служба

В то время женщину не воспринимали как сильную личность, и это тоже будет освещаться в нашем сериале. Сейчас Анна – волевая женщина, которая не ждет от кого-то помощи, а должна брать все в свои руки и самой нести ответственность.

Там будут пикантные сцены, – Елена Лавренюк о работе с секс-символом украинского кино Алексеем Гнатковским

Судя по "закулисью", вы работаете с харизматичным Алексеем Гнатковским, актером, которому в 2023 году был удостоен титула самого сексуального. Как вам такое сотрудничество?

Я могу точно подтвердить, что Алексей Гнатковский – один из самых харизматичных украинских актеров. Он постоянно импровизирует на съемочной площадке, и мне очень комфортно с ним сотрудничать. А насчет самого сексуального – согласна (смеется – Кино 24). А зрительницы оценят, или это точно так после просмотра сериала, ведь там будут пикантные сцены.



Елена Лавренюк и Алексей Гнатковский / Фото Пресс-служба

Вам хорошо удается совмещать карьеру в кино, театре и семейную жизнь. Расскажите, как у хрупкой женщины получается успевать выполнять столько функций?

По моему мнению, мне не очень хорошо удается совмещать карьеру и семейную жизнь (смеется – Кино 24). Когда работаю над проектом, то времени на семью и детей не хватает, и сочетать все полноценно, к сожалению, не получается. Однако обычно по завершению любого проекта я беру какое-то время на то, чтобы побыть мамой и женой и наверстать упущенное.

Полномасштабное вторжение изменило всех, – Елена Лавренюк о том, как война изменила ее жизнь

Большая война в корне изменила каждого украинца. Как она повлияла на вас и вашу семью?

Да, конечно, полномасштабное вторжение изменило всех. Пожалуй, нет украинца, на которого бы это не повлияло. Мы живем на две страны: дети учатся в Лондоне, однако они приезжают на каникулы, во время которых находятся в Украине. А я постоянно езжу туда и обратно, стараюсь все совмещать.

Это довольно сложно, ведь дети страдают от того, что они не в Украине на постоянной основе. Поэтому их единственная мечта – как только они закончат обучение, вернуться домой, и я думаю, что так и будет. Мы учимся, чтобы после нашей победы восстанавливать сильную и независимую страну.



Елена Лавренюк / Фото Пресс-служба

Мы с детьми постоянно об этом говорим, – главная актриса "Кофе с кардамоном" об отказе от российского контента

Сегодня, несмотря на ужасные разрушения, которые вызывает российская агрессия, в Украине до сих пор есть молодые люди, для которых не имеет значения, на каком языке общаться и какой контент потреблять. Приходилось ли вам объяснять своим дочерям, почему важно отказываться от российского контента?

Да, мы с детьми постоянно об этом говорим, и я объясняю, на что влияет русскоязычный контент. И если сначала они этого не понимали, то сейчас даже своим друзьям, которые включают русскоязычную музыку, объясняют, почему нельзя ее слушать.

Когда приезжают в Украину, сами понимают и интуитивно чувствуют, что культура влияет на все. И даже маленькими шагами, отказом от таких, казалось бы, мелочей, мы приближаем победу и влияем на наше будущее. Проводим много времени в разговорах, и меня радует то, что они органично, сами пришли к отказу от такого контента.



Елена Лавренюк с родными / Фото из инстаграма актрисы

Кстати, вопрос с русским языком у нас не возникал, потому что мы украиноязычная семья. Конечно, я слышала иногда, что они с друзьями переходили на русский, но это требовало времени. Они сами, осознанно, а не для "галочки", должны были понять, почему нужно общаться на украинском и пользоваться только украинским контентом.

Посоветуйте 3 украинские фильмы, которые должен увидеть каждый.

Я бы сказала, что украинцы должны наконец полюбить украинское кино, хоть какое бы оно ни было. Потому что в реалиях войны это тоже важный культурный фронт, и его надо поддерживать. Из последнего, что я посмотрела и считаю, что должен увидеть каждый, это – "Дом "Слово"". Нам нужно постоянно напоминать, с каким соседом мы имеем дело. А еще, я считаю, у нас должно быть больше жанрового кино с историческими фигурами. Примером является фильм "Довбуш", который я, кстати, тоже всем рекомендую просмотреть.