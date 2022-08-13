Кино – наш инструмент борьбы: разговор с Евгенией Кригсхайм о Kharkiv MeetDocs в условиях войны

В октябре состоится самый большой на востоке Украины фестиваль Kharkiv MeetDocs. При полномасштабном вторжении организовать такую меру очень непросто. Как это происходило и почему важно искусством говорить о войне – читайте в нашем интервью с директором, основателем и кинопродюсером Kharkiv MeetDocs Евгенией Кригсхайм.

По словам Евгении Кригсхайм, фестивальная жизнь – это встречи, обмен опытом и эмоциями. В 2022 году международный Kharkiv MeetDocs – особенно важный, ведь мы не должны дать забыть миру о войне в Украине, сообщает 24 канал.

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В рамках проекта "Интервью 24" директор, основательница международного фестиваля документального и художественного кино Kharkiv MeetDocs и кинопродюсер Евгения Кригсхайм поделилась, почему решила основать это мероприятие, что стало настоящим вызовом во время организации 6-го фестиваля, об особой визе другого интересного.

В частности, отметила о том, что культура не может быть вне политики, ведь украинские режиссеры, актеры, продюсеры используют любую площадку, событие, чтобы привлечь внимание мира к Украине, рассказать ее историю, отметить то, что сейчас происходит.

Также Евгения Кригсхайм поделилась, что благодаря международной помощи и коллаборациям, украинское кино после победы приобретет прочность и опыт. "Сейчас снимается много документальных фильмов и они очень актуальны – это как задокументированные свидетели исторического момента. Понемногу начинаются съемки эпических историй мужества и достоинства, которые войдут в историю кино. "Будут сняты многие героические фильмы и рефлексии. Этому будет помогать весь мир, даже Голливуд", – подчеркнула она.

Интервью с Евгенией Кригсхайм

Об идее создания и локации Kharkiv MeetDocs

Kharkiv MeetDocs пройдет в Киеве и онлайн

Поздравляю, Евгения. В этом году пройдет шестой международный фестиваль документального и художественного кино Kharkiv MeetDocs. Напомните, как вообще возникла идея учредить самый большой фестиваль на востоке Украины?

Идея создания фестиваля в Харькове пришла ко мне еще в 2016 году – после того, как погрузившись в мировую фестивальную жизнь с нашими фильмами, я отметила, что в моем родном Харькове не существует (на тот момент) ни одного кинофестиваля.

На том этапе харьковская культурная жизнь разделилась, по моему мнению, на три вектора:

развлекательный коммерческий контент;

инициативы городского самоуправления;

перформансы настоящего харьковского андерграунда.

Чтобы придать голосу художникам этого крупного региона, необходимо было создать масштабную творческую площадку, которая могла бы объединить показы кино, встречи с международным кино- и культурным сообществом, помогла отрефлексировать общественные проблемы из-за боевых действий на соседнем Донбассе и войны в Украине в целом.

Kharkiv MeetDocs стал именно такой площадкой, а через год мы расширили название до Eastern Ukrainian Film Festival, полностью соответствующего фокусу фестиваля.

Обычно он проходил в Харькове. В октябре 2022 фестиваль состоится в Киеве в смешанном формате. Как вы все же в условиях абсолютной неопределенности решили организовать мероприятие?

Мне кажется, что многие из нас переживают, что делают недостаточно для нашей победы, и эти мысли могут отравить все побуждения внести свой вклад и стать настоящим тылом для всех героев, отстаивающих нашу свободу на фронте.

Но каждый из нас имеет ресурс сделать то самое лучшее, что у него получается, и именно поэтому мы организовываем фестиваль этого года.

Документалистика – не только способ зафиксировать период времени, но мощный инструмент доказательной базы военных преступлений и борьбы с фейками. Кино – это наш инструмент борьбы.

В Киеве пройдут основные показы программы, творческие встречи, панельные дискуссии и некоторые воркшопы. Также часть программы покажем в режиме онлайн для охвата большего количества зрителей и харьковчан в частности. Третий вектор – показы за пределами Украины, которые станут частью украинской культурной дипломатии.

Если мы привлечем внимание к острым, болезненным темам, не дадим забыть о войне и исчезнуть ей с первых новостных столбцов – хорошо. Ибо это наша цель и миссия сейчас.



Евгении Кригсхайм рассказала о создании Kharkiv MeetDocs / Фото из фейсбука директора

О подготовке к фестивалю и настоящих вызовах

Как продолжалась подготовка над Kharkiv MeetDocs во время войны?

Во-первых, подготовка в этом году очень сложная, потому что прежде всего у нас нет стабильности и не можем уверенно планировать. Во-вторых, чувствуется другой темп жизни и работы, которые диктуют нам обстоятельства, в которых оказался каждый из нас. С другой стороны, как никогда чувствуется заинтересованность и фокус Украины в мире и нужно спешить использовать ее для достижения своих национальных интересов, а недостаток госфинансирования перекрывается партнерскими проектами. Сейчас важно поддерживать друг друга.

Что стало подлинным вызовом?

Совершить фестиваль в Киеве, а не в родном Харькове. Конечно, в Киеве больше возможностей, кинотеатров, креативного и культурного сообщества, почти вся звездная плеяда сконцентрирована именно здесь, но это станет для нас уникальным опытом, потому что делать церемонию награждения или делать все дни фестиваля без статичных данных и опыта по этому городу – вызов для всей стабильной команды фестиваля.

Сколько человек сейчас работает над организацией кинофестиваля? Расскажите о команде фестиваля.

Сейчас над фестивалем работает 14 коллег, но во время показов мы удвоим эту цифру. Пока мы работаем дистанционно, благодарить период пандемии и структуру, которую мы наработали за эти 2 года.

Мои коллеги находятся в разных городах и странах, некоторые под бомбежкой в Харькове. Многие харьковские друзья и коллеги ушли на фронт, и мы ждем их возвращения и молимся за них каждый день. Каждый делает то, что может.

Очень надеюсь снова увидеть их в мирном Харькове.



Евгении Кригсхайм рассказала о подготовке Kharkiv MeetDocs 2022 / Фото из фейсбука директора

Фестивальное кино должен иметь мощный месседж – об отборе фильмов

Как происходит отбор фильмов?

Прежде фестивальное кино должно соответствовать критериям художественной ценности, иметь мощный месседж, уникальное режиссерское видение и понятную структуру. Если мы видим хорошую историю, мы воспринимаем ее легче, потому что проектируем ее на себя. Конечно, есть разные форматы, некоторые фестивали специализируются на них или на конкретных темах, но самые большие фестивали мира концентрируются все же на вышеупомянутом.

В нашем случае мы уделяем особое внимание документальным фильмам по социально-политическим важным темам, а также темам, касающимся восточноукраинских регионов. В нашей программе будут и художественные фильмы, но они должны быть созданы на реальных событиях и отображать события с художественной точки зрения.

В национальном конкурсе нам не важна премьерность: с художественной точки зрения победителя отбирает чисто международное высокопрофессиональное жюри, а с социально важной – зрительская аудитория. В отборе внеконкурсных хитов мы уделяем внимание, кроме прочего, украинской премьерности, актуальности и отличиям топовых фестивалей, таких как Санденс, Берлинале и Канны. В секцию ретроспектив попадают не устаревшие, но непременно хорошие фильмы, которым было уделено по тем или иным причинам недостаточно внимания (часто это ошибочная дистрибуция или форс-мажорные обстоятельства проката).

В этом году мы формируем эту секцию из игровых и документальных лент, которые в контексте полномасштабного вторжения приобрели еще большую актуальность.

В прошлом году программа фестиваля и победители были занесены в самую большую базу данных о кинематографе IMDb. Были ли вы привлечены к этому? Расскажите об этом.

Это полностью награда нашего программера Дениса Буданова. Он не только член украинского союза кинокритиков, но и престижного международного FIPRESCI. Быть представленными на этой платформе – как иметь загранпаспорт. Он у нас теперь есть (Улыбается).



Евгении Кригсхайм / Фото из фейсбука кинопродюсера

"Мы объединим наши голоса культурной дипломатии и пообщаемся на важные темы"

Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival принимает заявки на участие в 4-х конкурсных программах, среди которых — Национальный конкурс (дедлайн 25 августа), программа War Diaries (дедлайн 31 августа), конкурс Pitching для проектов в девелопменте (дедлайн 31 августа) и конкурс украинского независимого короткого мэтра Бардак (дедлайн 1 сентября).С 1 августа прием заявок на конкурсные программы (Национальный конкурс, War Diaries и Pitching) проходит за символический донат в размере 5 долларов. Все средства направляются в призовой фонд феста.Детали можно почитать на сайте , в инстаграме фейсбук-странице фестиваля.

Очевидно, что на фестивале будет немало известных актеров и режиссеров. С кем планируете организовать творческие встречи?

Безусловно. Очень трудно планировать заранее, потому что многие уехали из страны или из Киева, но к каждому фильму мы планируем пригласить творческую группу, послов и друзей фестиваля. Мы объединим наши голоса культурной дипломатии и поговорим о важных темах. Фестивальная жизнь – встречи, обмен опытом, эмоциями и эта составляющая должна сопровождать каждое фестивальное движение.

"В любимом кинотеатре "Октябрь": где состоятся офлайн-события мероприятия

Понятно, что каждый проживаемый период требует своих правил безопасности на различных мероприятиях. В прошлом году вы контролировали, чтобы посетители пришли в масках и соблюдали определенную дистанцию, в этом – чтобы было укрытие в случае ракетной опасности. Скажите, известны ли вам уже локации, где будут проходить офлайн события?

Безопасность участников и гостей кинофестиваля – это, безусловно, вопрос номер один в этом году. Мы долго думали об офлайн-открытии и решились. Оно, как и ряд других мероприятий в рамках фестиваля, пройдет в любимом многими кинотеатре "Октябрь". Кроме того, у нас есть и хорошие новости о формате и платформе проведения онлайн-мероприятий, о чем мы расскажем совсем скоро.

Пока весь мир ищет другие оттенки, для нас не существует ничего, кроме зла и добра – о визуальной концепции фестиваля

Интервью24 " – проект на сайте 24 канала о важнейших темах. Разговоры, которые меняют страну к лучшему.Автор проекта – заместитель главной редактора сайта Анастасия Зазуляк.

В этом году вы сменили визуальную концепцию фестиваля. Расскажите об этом. Что стало для вас подлинным символом?

Наша айдентика и ее цвета приобрели в этом году новый смысл, через них мы сигнализируем фокусы программы. Пока идет война, для нас, украинцев, у нее всего два цвета: черный и белый. Пока весь мир ищет другие оттенки, для нас не существует ничего, кроме зла, вторгшегося на нашу землю, и добра, которое должно его победить.

Ключевые желтый и голубой символизируют наше мужество и стойкость, которыми показал себя Харьков, и которые дают надежду на освобождение оккупированных территорий. Ниточка красного – это пролитая за свободу кровь украинцев. На вижуалах мы изображаем важнейшие харьковские памятники, пострадавшие от ракет оккупантов, а памятник Шевченко горожанам пришлось обложить мешками с песком. Мы обвели их желтой линией, символизирующей защиту и отпор.

Харьков, как город-герой, защищается как может от ежедневных бомбардировок и каждый обстрел нестерпимо болит у нас.



Визуальная концепция Kharkiv MeetDocs 2022 / Фото из фейсбука фестиваля



Визуальная концепция Kharkiv MeetDocs 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

О донатах для ВСУ

Будет ли проходить сбор для ВСУ? Как он будет проходить, как можно приобщиться?

Мы планируем открыть донаты за просмотр онлайн-приложений. Собранные средства направим в разные благотворительные фонды. Присоединиться можно будет на нашем сайте по прямой ссылке на эти фонды. Подробности мы объявим чуть позже.

С началом полномасштабной агрессии России Украина оказалась в центре внимания мира. Как, по вашему мнению, путём искусства стоит говорить о важных событиях в Украине?

У медийных персон, лидеров мнений, звезд есть преимущество в том, что их смотрят, читают, слушают миллионы поклонников. Именно они выступают послами за границей, собирая деньги на ВСУ, гуманитарную помощь, их голоса раздаются в медийном пространстве. Они побуждают к перформансам, концертам, коллаборациям, которые являются частью культурной дипломатии.

Украинские режиссеры, актеры, продюсеры используют любую площадку, событие, чтобы привлечь внимание к Украине, рассказать ее историю, отметить причинно-следственные связи всего происходящего.

Культура не является вне политики и может использовать свои инструменты в этой информационной борьбе.

Истории о преданности и предательстве, исторических фейках и советской пропаганде: какие фильмы стоит посмотреть

Какие картины вы бы рекомендовали точно пересмотреть и почему?

Почти все фильмы нашей программы касаются Украины, многовековой борьбы против империи за свободу и независимость, продолжающейся 8-й год войны и полномасштабного вторжения. Это истории о преданности и предательстве, исторических фейках и советской пропаганде, о беженцах и внутриперемещенных лицах. О мужестве ВСУ и всех, кто отстаивает государственность даже на оккупированных территориях.

Они рассказывают обо всем, что происходит прямо сейчас с нами и будет записано в учебники по истории, изображают устаревшее мировосприятие под другим углом и доказывают, что более чем старинная история нашей страны долгое время была осквернена советскими циничными и лживыми нарративами.

Оно приобретет прочность и опыт – каким будет украинское кино после победы

Внимание фестиваля будет сфокусировано на фильмах, снятых на военную тематику, ведь военная документалистика – инструмент информационного сопротивления, способ пролить свет правды на упреки россиян в информационной войне. Это мощное культурное оружие в защите против манипуляций, откровенной лжи и извращение истории.

Каким будет украинское кино после нашей победы?

Благодаря международной помощи и коллаборациям оно приобретет прочность и опыт. Сейчас снимается много документальных фильмов и очень актуальны – это как задокументированные свидетели исторического момента. Понемногу начинаются съемки эпических историй мужества и достоинства, которые войдут в историю кино.

Будет снято много героических фильмов и рефлексий. Этому будет помогать весь мир, даже Голливуд.

Украина уже выиграла в этом плане, а наша миссия – поддерживать победу на всех уровнях.



Евгении Кригсхайм поделилась, каким будет кино после победы / Фото из фейсбука основательницы Kharkiv MeetDocs

Фестиваль состоится при поддержке Федеративного министерства иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt).