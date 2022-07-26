В интервью для 24 канала Кристоф Барратье рассказал о трогательной картине "Лети со мной", вдохновленной реальной историей дружбы. Во Франции "Лети со мной" стал одним из первых фильмов в кинотеатрах после карантина и был хитом национального проката.

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В Украине картина была представлена на фестивале "Вечера французского кино", и должна была выйти в прокат весной и планы дистрибьюторов нарушило российское вторжение.

О чем рассказывает фильм

По сюжету молодой мажор по имени Томас проводит ночи в клубах, а дни – в постели. Его отец, устав от проделок парня, заставляет сына заботиться об одном из своих пациентов, 12-летнем Маркусе. Когда судьба столкнет их, жизнь обоих изменится навсегда.

Главную роль в фильме исполнил внук легендарного актера Жана-Поля Бельмондо Виктор Бельмондо.

"Лети со мной": смотрите трейлер

Интервью с Кристофом Барратье

Справка. Кристоф Барратье – французский музыкант и кинорежиссер, чей дебютный фильм "Хористы" получил две номинации на Оскар и до сих пор является примером одного из успешных и высоко оцененных дебютов во французском кино. Также за плечами Барратье две номинации на премию BAFTA, три – на "Сезар", одна – на "Гойя".

"Лети со мной" – первая лента за последние 4 года: история создания

Привет. Это ваша первая картина за последние четыре года.

Для меня это обычное дело, когда я вообще снимаю фильмы. В начале своих проектов я всегда трачу немало времени на исследования, пишу много версий сценария, и не слишком переживаю о том, сколько времени это занимает. Поэтому процесс достаточно медленный.

Хотя за последние 15 лет меня просили поработать со многими сценариями, очень мало из них меня интересовали настолько, чтобы я думал отложить то, над чем работал в то время. Но когда в октябре 2019 года мне в руки попал сценарий Матье Делапорта и Антони Марсьяно, он поразил меня, хотя я уже работал тогда над другим проектом. Всего через несколько недель мы с авторами внесли некоторые коррективы – очевидно, я должен был подстроить сценарий под себя.

Мы сняли фильм в феврале 2020 года. График был очень плотный, благодаря чему я понял, как полезно может быть давление, когда нужно что-то сделать. Клод Шаброль однажды сказал мне, что предпочитает снимать каждые два года или даже каждый год, потому что если тратить на съемки слишком много времени, мы делаем проекты слишком священными, "обрекаем себя на создание шедевров". Но что действительно имеет значение — это создать произведение, работу. Я долго размышлял об этом совете, но теперь полностью разделяю это мнение.

"Лети со мной" основаны на реальных событиях. Какая часть этой истории отозвалась для вас?

Без сомнения, это случайная встреча двух персонажей, оба из которых имеют ограниченные возможности в борьбе за жизнь.

Маркусу жить нормальной жизнью мешает инвалидность. В то время Виктор абсолютно здоров, но не находит собственного пути, и постоянно пытается убежать от реальности. Их наивность и невинность меня очень трогают, может быть, поэтому я понимаю их.

Возможно, продюсеры это не очень любят, но для режиссера это хорошо. В любом случае такие черты типичны для персонажей моих фильмов. Наверное, потому продюсер Димитрий Рассам и подумал обо мне, когда искал человека для режиссуры своего проекта.

"Лети со мной", как и остальные ваши работы, – это история о наставничестве?

У меня это получается неосознанно, но действительно, в моих историях часто фигурирует наставник, который с развитием событий оказывается субтильнее его подопечного. Поэтому он становится персонажем, который будет меняться и развиваться сам. Такая сторона истории была очевидна в "Хористах", но также в "Париж! Париж!". "Секреты времени", экранизация романа Паньоля, которую я только что снял (недавно завершенный фильм Барратье, снятый сразу после "Лети со мной" – Кино 24), – это также история о наставничестве. Я, вероятно, все никак не оставлю детство позади.

"Самый мудрый человек – всегда не тот, о ком думаешь сначала": каковы главные герои картины

Можно ли сказать, что "Лети со мной" – это больше coming-of-age фильм, чем драматическая комедия?

Безусловно. Томас, избалованный и незрелый мажор, не может найти свое место в жизни, и в конечном итоге он полагается в своих поисках на молодого, отверженного ребенка с инвалидностью. Самый мудрый человек – всегда не тот, о ком думаешь сначала. Маркус учится жить со своим изъяном, а Томас приходит к пониманию, что сам тоже имеет недостаток – эмоциональный.



Главные герои ленты / Фото Артхаус Трафик

О роли внука выдающегося актера Жана-Поля Бельмондо

Это также история о герое, не способном вырваться из семейной истории. Пригласить на эту роль Виктора Бельмондо, внука величайшего актера, не кажется тривиальным выбором!

Не следует обманывать себя: Виктор прошёл интенсивную подготовку. У парня большой талант, он очень профессиональный. Виктор сразу мне доверился, он прислушивается ко мне, а также много работает. Кроме очевидного семейного сходства, он также унаследовал от своего деда определенную грацию, пластичность и беззаботность, но при этом он никогда не впадает в мимикрию. Он был столь же убедителен в комических сценах, как и в тех, где мы видим внутренние раны. Может потому, что он тоже имеет их, глубоко в душе? Это правда, что, кроме веселого облика, "шутники" часто имеют более сложную, даже более мрачную натуру. В любом случае они с Йоанном (которого я выбрал самостоятельно) "нашли" друг друга очень быстро. Для меня очевидно их замечательное жизненное взаимодействие на экране.

Вы тоже из кинематографической семьи…

Мои родители были актерами, постоянно гастролировали, и в течение 3–4 лет меня воспитывала моя бабушка, тоже актриса. Она рассказывала мне о своих фильмах, Гитре, Карне, Паньоле… Я был одиноким ребенком, но не думаю, что это было для меня проблемой, одиночество стало своеобразным другом. Наверное, я искал баланс в прослушивании музыки, игре, чтении, просмотре многих фильмов.

Я считаю, что герои Маркуса и Томаса переживают одиночество по-своему. Маркус не может вести социальную жизнь из-за своей инвалидности, а Томас страдает детской травмой, которую пытается скрыть в пустых отношениях. Этот фильм больше об одиночестве, чем об инвалидности, но при этом он легок, имеет причудливую атмосферу, без морализаторства или чрезмерного сострадания.

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Как вы "открыли" Иоанна? Вы мастер постановок с молодыми актерами.

Кастинг-директор Валери Эспань и ее команда провели масштабный кастинг, и в результате даже короткий список претендентов был немал. Мне пришлось увидеть 200 детей на видео, а затем 80 лично. Как это часто бывает, все становится очевидно через 5-10 секунд, как у любого актера, но тем более у детей. Вы можете попросить взрослого сыграть против типажа, но ребенок не может вынудить свою природу. Она должна быть персонажем, и вы воспринимаете ее такой, какой она есть.

Иоанн быстро отличился от других. Он обладает способностями, которыми владеют актеры, знающие, как выйти за пределы текста, чтобы создать персонажа с дополнительным измерением, которое невозможно представить при написании. Актеры учат нас кое-чем о нашем мастерстве: неважно, будет ли это Жерар Жюньо, Кловис Корнийяк или Йоанн, и иногда я говорю себе, что они делают сцену не так, как я хотел, а гораздо лучше. В такие моменты понимаешь, что они отличные актеры.

Как Жерар Ланвен приобщился к созданию картины

Поскольку мы заговорили об актерах, расскажите, как вам удалось убедить Жерара Ланвена присоединиться к этому происшествию?

Я позвонил ему, соблюдая все протоколы, которые следует соблюдать в таких случаях, ведь он один из великих актеров французского кино. Я увлекался им еще из фильмов "Ночь, на улице" и "Странное дело", и более поздних "Валы отсюда" и "На чужой вкус". Я всегда мечтал встретиться с ним на съемочной площадке. Он один из тех интеллектуальных актеров, которым нужен многослойный сценарий, чтобы составить своего персонажа и, прежде всего, доверие к своему режиссеру. Он очень четкий человек, с сильным характером!

Я с рождения общаюсь с актерами, и это помогло мне преодолеть страх режиссировать таких личностей, держа при этом их уважение ко мне. Доверие также приобретается уважением.

Музыкальная сторона фильма также важна, в частности название заимствовано у Жан-Жака Гольдмана (оригинальное название Envole-moi).

Аура фильма неотделима от эмоций, которые передает это название. Виктор Бельмондо, как и Йоанн Элунду, даже выглядят так, будто их несет ветер, когда они двигаются. Музыка Филиппа Ромби, моего верного композитора, тоже очень легка, воздушна. Я музыкант по образованию и эмоции, которые вызывает музыка, играют огромную роль в моих произведениях. Я даже вытер пыль со своей гитары, чтобы немного поучаствовать, и снова испытать волшебные эмоции от пребывания перед микрофоном!



Главные герои ленты / Фото Артхаус Трафик

Об атмосфере фильма на съемках

Большая часть фильма была снята после первого локдауна. Расскажите об атмосфере на съемочной площадке?

Мы закончили пять съемочных недель, прежде чем пришлось прерваться на мартовский карантин, и вернулись на съемочную площадку в июне. Эти три месяца перерыва, по-видимому, были очень полезны, потому что после этого каждый из персонажей будто получил новую энергию. Все были так рады снова быть вместе, что даже съемочный материал улучшился.

В конце концов, из "Лети со мной" вышел feel-good movie (фильм, от которого хорошо). Он стал отличным фильмом для кинотеатров, возобновивших работу после пандемии.