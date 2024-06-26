О гибели любимого, дочери и жизни после потери: искренний разговор с Надеждой Хильской

Популярная актриса Надежда Хильская играет главную роль в третьем сезоне экшн-драмы "Вызов", премьеру которой сейчас транслирует телеканал ICTV2. Этот сезон снимали еще до полномасштабной войны, в проекте сыграл муж Нади – актер Алексей Хильский, который погиб в августе прошлого года в Запорожье, защищая Родину.

Разговор с Надеждой начался с этих двух инфоповодов – премьеры сериала "Вызов" и судьбы ее мужа, актера и военного Алексея. Для читателей Кино 24 актриса рассказала о себе, дочери Лере и то, как она живет сейчас.

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Интервью с Надеждой Хильской

Вспомнила всю таблицу Менделеева, – Хильская о роли в сериале "Вызов"

Надежда, ваша героиня Анжела – спасательница?

Да, она химик ГСЧС, знакома зрителям с первого сезона. Сначала с ней было немного эпизодов, а вот в премьерном, третьем, моя Анжела Кислая вышла на первый план: вместе с другими она будет спасать людей. Когда случается утечка опасных веществ – она берет пробы, выясняет, что за вещество, безопасно ли оно для людей. В третьем сезоне у Анжелы будет романтическая линия, увидим, как сложится ее личная история.

Скажите, вам пришлось чему-то учиться ради роли?

Во-первых, я сначала вспомнила всю таблицу Менделеева, я же должна понимать, что приходится делать моей героине. Во-вторых, надо было освоить различные аппараты, с которыми она работает. Но главное – это физическая подготовка, которая очень пригодилась в этом проекте. Я занималась фитнесом – и это было очень кстати, потому что неподготовленному человеку было бы трудно носить за спиной баллон на 13 килограммов.

А еще мне приходилось дышать сквозь маску: специалисты говорят, что лучше это делать по 20 минут. Но мы во время съемок были в маске столько времени, сколько было нужно. Иногда на съемках заканчивался кислород, баллон начинал пищать, надо было останавливать работу, менять его.

В этом проекте снимался ваш муж Алексей. У вас были совместные сцены?

Да, мы коммуницировали как спасатели, но романтической истории у наших героев не было. У Алексея по сюжету давно была жена, ее назвали Надеждой – чтобы он внезапно не перепутал (смеется – Кино 24). А мне прописали романтическую историю с новым героем.

Леша не мог иначе поступить, – Надежда Хильская о решении мужа

Премьера 3-го сезона "Вызова" планировалась на начало 2022 года, но началась война. Помните свое 24 февраля?

Так, утром позвонил наш друг и сказал, что началась война. Мы были шокированы, а потом услышали взрывы ... Проснулся ребенок и спросила, идет ли он в школу. Как и все, мы были растеряны и напуганы, не знали, что делать дальше. Затем Леша присоединился к ТрО, а в начале марта мы выехали в Черновцы. Было непросто, потому что мы живем в Киевской области, неподалеку от нас шли колонны россиян, были постоянные обстрелы. Ждали, когда стихнет и можно будет проскочить.

Когда мы уже были в безопасности, Леша вместе с другом из Гостомеля и его братом, которые на тот момент пережили уже оккупацию, ушли на фронт. Это был март 2022 года... Всем было страшно. Но Леша не мог иначе поступить, потому что был ответственным добросовестным человеком.

Как вы реагировали?

Он говорил мне: ну вот как я буду играть спасателей, если я сейчас буду здесь сидеть? Я не могла его остановить, и уважала его решение и поступок. Не могла просить его остаться – потому что это было бы нечестно по отношению к нему. И видела, что он решил идти на фронт.

Надю, Алексей был неоднократно ранен, и мог бы уже не возвращаться, потому что отдал свой долг Родине и людям.

У него было три ранения: два получил на Херсонщине, одно – в Бахмуте. А погиб, освобождая Роботино в Запорожье. Попадал в самые горячие направления, но он говорил, что должен вернуться, потому что не может бросить собратьев. Это непросто понять, потому что с другой стороны есть семья, но Алексей говорил, что собратья стали ему как родные, дорогие ему люди, и сейчас такое время, когда он должен быть там.

Поехал на фронт и за 7 дней погиб, – Надежда о потере любимого

Надя, а вы чувствовали беду?

Да. Я боялась за него – это было все время, но потом появилось что-то другое. После последнего отпуска он поехал на фронт и через 7 дней погиб. А по дороге встретил знакомого волонтера и фотографа, который сделал несколько портретных фотографий. И среди них была черно-белая фотография, которая очень меня напугала! Я гнала все плохие мысли, но что-то такое темное неизбежно было. Тогда я смонтировала свое видео: мы все вместе ездили на Дружбовский карьер на Житомирщине. И это видео такое красивое получилось: Алексей на берегу озера, умывается, потом к нему подбегает наша собака, потом дочь. Я смотрела и думала: как в раю... Но все время какие-то очень темные ощущения появлялись, страхи – раньше не было такого.

А потом случилось то, что случилось. Он сутки не выходил на связь, и я знала, что он "работает" – так они с ребятами называли. Но у меня была такая страшная тоска, что я не выдержала и разрыдалась – и до сих пор это видео есть в инстаграме. А на следующий день я узнала, что его уже нет, что именно вчера он погиб. Так что чувствовала, что надвигается что-то страшное и неизбежное.



Надежда Хильская с любимым / Фото Надежда Хильская

Каким Алексей был в свой последний приезд?

Я заметила, что он смеялся, что-то рассказывал, но глаза у него были очень грустные. Потом пересмотрела видео – и там такая же грусть в глазах. Видимо, также что-то чувствовал...

Как сейчас родители Алексея?

Им трудно. Я стараюсь как-то их поддерживать, находить слова, облегчить эту боль. Мама иногда сильно плачет – я понимаю... Однако мне хочется вспоминать Алексея без тоски и слез, он был очень светлым человеком, любил жизнь, не хочется вспоминать его слезами. Он прожил хотя и короткую, но яркую жизнь: оставил дочь, снялся во многих фильмах и сериалах.

Как дочь пережила гибель папы?

И ей тяжело. И особенно ходить на кладбище – я это понимаю, и не настаиваю: всему свое время. Мы раньше с мужем договаривались о кремации, и вообще я говорила, что умру первой, потому что старшая на два года – такие у нас были шутки, черный юмор. Но получилось иначе: как-то Алексей рассказал мне, что видел на кладбище девушку, которая приносила погибшему любимому на могилу кофе. И я поняла уже потом, должно быть так, чтобы было куда прийти с кофе, цветами. И сейчас он похоронен вместе с побратимами на Берковецком кладбище. А наша дочь молодец, она даже и меня иногда поддерживает, хотя бывает, что и плачет.

Помню, у нее еще до войны уже был опыт съемок?

Во время войны, как ни странно, Лера также снимается, на ее счету – три небольшие роли. Ее пробы я сбрасывала Алексею, мы смотрели и понимали, какая у нас крутая девочка! У нее была драматическая роль, с которой она достойно справилась.

Сейчас она мечтает о режиссуре и хочет учиться за границей. Так что мы уже сейчас рассматриваем различные вузы в Польше, ведь за три года Лери уже будет время учиться дальше. Она сама пишет сценарий, монтирует видео, вместе с мужем они когда-то писали и снимали короткометражки... Я горжусь!

Чем занимаетесь в свободное время?

Снова вернулась к спорту, и радуюсь этому. Стараюсь не замыкаться: смотрю фильмы, выбираемся с друзьями на прогулки или короткие поездки неподалеку.

Кто поддерживает вас?

Доченька, ради нее я двигаюсь, не опускаю руки, иду вперед. Еще у меня есть собаки, они также не дают заскучать. Еще есть родители. А также меня поддерживают мои друзья: если что-то не так, они готовы помочь. Недавно ездила за границу к друзьям, так я побывала в Каннах. Леша когда-то перед войной там снимался, а я сейчас приехала и гуляла там, где он когда-то работал.

Вы снимались в "ДВРЗ. Воздушная тревога"?

Да. Замечательный проект, прекрасные партнеры и режиссер Тарас Дударь – я очень всем благодарна за ту совместную работу и опыт. После смерти Алексея прошло очень мало времени, и меня утвердили. Потом я уже почувствовала, что из-за стресса и горя мне трудно было элементарно выучить текст... Как сказал психолог, мой организм тогда боролся со стрессом, это было первоочередное. Но группа все понимала.

Благодарна, что этот проект произошел в моей жизни, и после тех съемок я начала понемногу приходить в себя. Хорошо помню, как на Рождество мы со Славой Довженко начали петь щедривки, а потом к нам присоединился и Тарас Дударь – мы пели на три голоса, это было спонтанно и как-то так тепло было на душе от этого.

Скажите, чтобы посоветовали другим людям, которые проходят сквозь подобное?

В свое время я обратилась к психологу, это как врач человеческой души. Он помог мне найти путь, чтобы не застревать в своем горе.

Люди часто останавливаются на этапе торгов и начинается: мне надо было поступить иначе, чего я не настояла, вот если бы тогда я сказала. Поэтому надо дать волю эмоциям: кричать, плакать, но идти дальше и не застревать на одном состоянии. На мой взгляд, это самый действенный совет.