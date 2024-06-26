Для некоторых из актеров ленты эта роль стала дебютной, другие же уже имели значительный опыт и были профессионалами на съемочной площадке. Несмотря на разный уровень опыта, все они объединили свои усилия, чтобы создать действительно замечательную историю, которая получила любовь и признание среди украинцев.

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Остап Дзядек

Остап Дзядек – один из немногих молодых и перспективных актеров, который невероятно органично работает как на театральных подмостках, так и на съемочной площадке. Его часто сравнивают с легендой украинского кино Богданом Ступкой, ведь персонажи, которых он воплощает – сильные, волевые и мужественные исторические фигуры. В сериале "И будут люди" Остап Дзядек сыграл именно такого героя.

Сейчас актер продолжает работать над совершенствованием украинского кино и театра. В частности, он сыграл в фильме "Дом "Слово". Неоконченный роман". А вот, как он выглядит в реальной жизни:

Екатерина Григоренко

Екатерина Григоренко исполнила роль Олеси в сериале "И будут люди". Ее героиня всю жизнь работала на своего брата Оксена. Оксен скрывает от Олеси тайну ее рождения, думая, что так будет лучше для всех. Однако все меняется, когда Олеся влюбляется и теряет голову от своих чувств.

Екатерина продолжает активно сниматься в украинском кино. В частности, она сыграла в одной из лучших лент, которые сняли в Украине за время войны "Перевозчица". Вот, как девушка выглядит в реальной жизни:



Екатерина Григоренко / Фото из соцсетей актрисы

Константин Темляк

Еще один актер сериала "И будут люди", а также фильмов "Вкус свободы" и "Джура-королевич", 30-летний Константин Темляк, недавно присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Ранее он был актером Театра на Подоле, а теперь вошел в состав батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

Елена Борозенец

Одну из главных ролей в сериале "И будут люди" исполнила невероятная актриса Елена Борозенец. Она сыграла амбициозную девушку Таню Светличную, которая мечтает стать учительницей и хранительницей семейного очага. Рядом с ней – любимый мужчина, и она мгновенно постигает женское счастье. Таня Светличная – дочь священника, что добавляет особый оттенок в ее отношениях с мужчинами.

Моя героиня – настоящий голос каждой женщины. У Тани много табу, но она не боится говорить правду в глаза. И неважно, кто именно перед ней – простой мужчина или уважаемый сельский голова,

– рассказывала о своей роли Елена.

Актриса, так же как и Екатерина Григоренко сыграла в ленте "Перевозчица". Вот, как Елена выглядит в реальной жизни:

Виктор Жданов

Несомненно, один из лучших украинских актеров современности также сыграл в фильме "И будут люди".

Сейчас он активно работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Там же работают его бывшая жена Елена Хохлаткина и их дочь Оксана.

Приглашаем вас посмотреть ленту "И будут люди" и окунуться в мир украинской истории, которая пережила немало испытаний и, к сожалению, переживает до сих пор.