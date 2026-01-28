"Обратное направление", съемки в "Вестнике" и личная жизнь: откровенное интервью с Павлом Текучевым

-

Павел Текучев – один из самых популярных украинских актеров современности. Вы точно видели его в сериале "Обратное направление" и фильме "Когда ты выйдешь замуж?".

А самой новой лентой с участием Павла стала приключенческо-историческая киноистория под названием "Вестник". В интервью 24 Канала Текучев рассказал о работе над фильмом, тщательной подготовке, съемки сериала "Обратное направление", мобилизацию, личную жизнь, отцовство и участие в "Танцах со звездами".

Об успехе сериала "Обратное направление" и сравнение с "Капитаншей"

Павел, за последнее время ваша кинокарьера получила серьезный толчок: вы активно снимаетесь в фильмах и сериалах. Настоящую народную любовь вам принес сериал "Обратное направление". Ожидали ли вы столь мощной реакции зрителей?

Однозначно нет. Когда мы снимали этот сериал, наоборот, были ощущения абсолютно противоположные к тем, что появились после его выхода. Я не ожидал такого широкого одобрения сериала и такого внимания к нему, но очень благодарен зрителям, а также всем своим партнерам, с которыми мы, скажу честно, боролись над его созданием, ведь производство было довольно сложным.

Считаю, что именно благодаря тому, что весь актерский состав и большинство съемочной группы работали с полной отдачей, сериал и имел такой успех.

Ваша партнерша по сериалу Олеся Надеева признавалась, что вы многому научили ее на съемочной площадке и часто давали точные советы. А в момент, когда она узнала, что ее героиню переозвучили, поддерживали ли вы Олесю?

Да, конечно, я поддерживал Олесю – и это была для нее очень болезненная новость. Я не буду много об этом говорить, она уже все сказала сама. Конкретно Олесю я, безусловно, поддерживал, хотя в контракте действительно было прописано, что продакшн имеет право на переозвучивание. Так что легально никаких правил не нарушили – здесь больше моральная составляющая.



Павел Текучев и Олеся Надеева / Постер сериала "Обратное направление"

Но я уверен, что этот урок даст ей новые знания и толчок двигаться дальше, быть внимательнее, серьезнее относиться к документам и, наоборот, закалит ее как профессионала.

Как вы вообще реагируете на такие непростые ситуации в работе?

Когда это касается лично тебя и затрагивает твои профессиональные навыки или социальную позицию, конечно, трудно оставаться спокойным. Но в целом мне до сих пор всегда удавалось контролировать свои эмоции, и таких критических моментов пока не случалось. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем.

В соцсетях некоторые из зрителей сравнивали "Обратное направление" с сериалом "Капитанша", отмечая схожесть сюжетных линий. Знали ли вы об этом еще до старта проекта, или эти сравнения стали для вас неожиданностью?

Это стало для меня огромным открытием и, более того, шоком, ведь об этой "Капитанше" начали писать уже после выхода первых двух серий. Сначала я даже не обращал на это внимания – думал, что люди просто сравнивают. А потом выяснилось, что этот сериал фактически полностью переснят с предыдущего сериала "Капитанша". Для меня это была очень неприятная новость, ведь нас об этом никто не предупреждал.

Я того сериала не видел и раньше о нем не слышал, потому что вообще немного смотрел сериалов этого формата. Но, конечно, было неприятно – очень неприятное ощущение, будто тебя немного обманули.

Хотя, опять же, юридически никто не был обязан об этом сообщать. По моему мнению, это должен был прокоммуницировать режиссер сериала, но не сделал этого.

Как вы переживаете критику – читаете отзывы или пытаетесь дистанцироваться от соцсетей?

Я точно не ищу о себе абсолютно все упоминания и не мониторю все комментарии. Но то, что попадает в мое инфопространство, я вижу и читаю. Когда это конструктивно и по сути, то прислушиваюсь – то ли критика, или, наоборот, комплименты. А когда это просто общие слова, которые не имеют под собой никакого основания, особенно если речь идет о критике, то стараюсь не обращать внимания. В общем переношу это достаточно спокойно.



Павел Текучев / Фото из инстаграма актера

О роли в фильме "Вестник"

Ваш новый проект – лента "Вестник", в которой вы сыграли главную роль. В одном из интервью вы говорили, что эта работа стала для вас особенной. Чем именно этот персонаж откликнулся вам лично?

Об этом проекте можно говорить очень много и очень долго. Эта роль стала для меня действительно ключевой на этом этапе карьеры. И я счастлив, что имел возможность принять в ней участие. Чем именно персонаж откликнулся – перечислять можно долго.

Прежде всего отмечу, что киносценарий, по которому был снят фильм, написан по мотивам романа Мирослава Дочинца "Вестник. Исповедь на перевале духа". Это невероятно глубокая и масштабная работа, которая имеет много пластов и затрагивает как личные духовные темы, так и вопросы национального достоинства, свободы гражданина и истории Украины в довольно широком разрезе.

Для меня это стало сочетанием многих важных тем. Я видел в этом и значимые социальные вопросы, и большой духовный пласт. В фильме много о свободе и человеческой вере. Это могут звучать общие слова, но на самом деле они отзываются почти каждому человеку.

Готовясь к роли, я несколько раз перечитывал роман и с каждым прочтением открывал для себя все более глубокие смыслы, которые заложил Мирослав Дочинец. Если переходить к конкретике, то мне особенно интересной была тема самопожертвования этого персонажа. Она мне очень импонирует, но одновременно ее трудно принять, ведь в ней много дуальности.

С одной стороны, это большой дар – когда человек готов на поступки ради других. Но сегодня это вызывает и много вопросов. В наше современное время борьбы Украины за независимость о самопожертвовании в традиционном понимании говорить сложно, ведь сейчас, наоборот, нужно бороться и отстаивать свою свободу, а не жертвовать собой. Поэтому это была для меня достаточно критическая тема, над которой я больше всего задумывался во время подготовки к фильму, и она стала очень особенной.



Павел Текучев в фильме "Вестник" / Постер фильма

Как вы готовились к роли в "Вестнике"? Пришлось ли менять что-то в себе – физически или эмоционально?

Прежде всего это была работа с текстом: перечитывание романа до начала съемок и во время работы, выписывание самых интересных и важных моментов, поиск "ключей" к образу персонажа – каким он должен быть в кадре, чем-то особенным.

Также была физическая подготовка: пришлось существенно сбросить вес для одного из периодов съемок. Было и своеобразное затворничество в лесу – я пытался проживать отдельные моменты жизни героя, чтобы в кадре все выглядело максимально естественно, ведь он жил в лесу сам четыре года. Было еще много разных испытаний.

Я очень советую посмотреть этот фильм, потому что в нем сочетаются интересные сюжетные линии и глубокая история, которая, уверен, откликнется многим.

Павел Текучев о мобилизации

Ваш герой в "Вестнике" проходит войну и много других испытаний на своем жизненном пути. Сегодня многие украинские актеры также защищают Украину на фронте, некоторые же волонтерит в тылу. Была ли у вас мысль мобилизоваться? Имеете ли бронь?

Да, действительно, немало актеров приняли для себя решение защищать нашу страну и присоединились в ряды ВСУ. Некоторые из них уже погиб, вернулся на щите. Кто-то продолжает этот путь.

В частности, один из актеров "Вестника" также является действующим военнослужащим – это Даниил Мерешкин, исполнитель роли Шугая в нашем фильме. Во время съемок мне представилась возможность с ним пообщаться. У нас сложилась теплая атмосфера, была возможность поговорить, в том числе и об участии актеров в войне. Я очень благодарен за эти разговоры, ведь они открыли для меня много нового и подтолкнули к более глубоким размышлениям.

Моя позиция по мобилизации и документов такова: у меня все в порядке с военно-учетными документами, и если наступит моя очередь, то, конечно, я готов. Это, собственно, все, что могу сказать по этому поводу.

Я очень благодарен Даниилу, ведь считаю его вклад в наш фильм невероятно важным. Могу немного рассказать о его роли, потому что убежден, что этот эпизод – один из самых ярких в ленте.

Для съемки своих сцен он приезжал прям с линии фронта, и это очень сильно повлияло на его внутреннее состояние. Просматривая фильм, можно заметить, что он говорит текст персонажа, но создается впечатление, будто мыслями находится не здесь. И это действительно было так – ему было очень трудно дистанцироваться от той работы, которую он выполняет сейчас на фронте.

В то же время это стало идеальным попаданием в образ персонажа, поэтому я считаю, что его вклад в фильм просто фантастический. Лучше передать это состояние, чем он это сделал, было бы невозможно.

Я счастлив, что наши военные имеют возможность хотя бы на несколько дней возвращаться к гражданской жизни и заниматься своей прежней работой. И очень благодарен команде фильма "Вестник", что дала такую возможность, и, конечно, Даниилу тоже – хотя бы на один день перевести дыхание.

Тренировки были очень сложными, – Текучев об участии в "Танцах со звездами"

Кроме актерской карьеры, зрители увидели вас и на паркете "Танцев со звездами", где вы выглядели очень эффектно. Каким был этот опыт и насколько сложными были тренировки?

В целом этот проект подарил мне очень много безумных эмоций и чувств, которых я раньше не переживал в жизни.

Прежде всего я невероятно благодарен своей партнерше, которая за три недели подготовки к благотворительному выпуску, в котором мы приняли участие, открыла для меня совершенно другой мир. Я и раньше понимал, что танцы – это очень сложная профессия, которая требует полного вовлечения как физического, так и психологического, но не представлял, насколько объемной является эта работа.

Во время репетиций мы много работали над внутренним состоянием. Для меня это стало настоящим открытием, ведь я ожидал преимущественно физических нагрузок, но оказалось, что в танцах тело выполняет только половину работы, а другая половина зависит от эмоционального состояния. От его изменений полностью меняется и внешняя картинка движения.

Именно поэтому тренировки были очень сложными, ведь психологически выдержать такую нагрузку было непросто. У нас были репетиции по 8-10 часов, и мы сразу договорились, что собрались здесь, чтобы сделать номер на все 100%. Не было ни одного шанса выполнить его спустя рукава.



Павел Текучев и Анна Карелина в "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма актера

Отдельно хочу поблагодарить всю команду проекта и всех участников – моим коллегам, которые также танцевали впервые, но с такой же преданностью и настойчивостью. Мне кажется, именно это создало невероятное шоу и подарило людям много радости.

Я видел много замечательных отзывов об этом проекте. Люди писали, что будто вернулись в детство, ведь для многих это шоу ассоциируется именно с теплыми воспоминаниями из прошлого.

В общем это был нереальный и очень счастливый опыт. И отдельно хочу отметить, что благотворительная цель этого выпуска – сбор средств для Superhumans – еще больше объединила всех нас. Между участниками не было конкуренции или соревнования, мы действительно стали одной семьей в то время.

Если бы вам предложили принять участие в полном сезоне шоу, согласились бы вы снова выйти на паркет?

Да, я бы точно согласился выйти на паркет на полный сезон, потому что это невероятный опыт.

Нет ничего важнее, – Текучев о жене и отцовстве

У вас замечательная семья. Удается ли при таком насыщенном графике находить баланс между работой и личной жизнью?

Это очень сложно и, конечно, особенно сейчас с появлением сыночка желание быть дома и проводить время с семьей возросло в разы. И сейчас, скажу честно, иногда я жертвую определенными профессиональными обязанностями или возможностями ради того, чтобы побыть дома. Потому что считаю, что проводить время со своим ребенком – это самое главное и ключевое в воспитании и росте.

Поэтому, безусловно, для меня сейчас нет ничего важнее. Но я также очень благодарен своей жене за то, что она дает мне возможность, несмотря на всю мою нагрузку, уделять достаточно времени профессии. Если бы не она, у меня бы этого никогда не получилось.

Поэтому самое главное – это твоя семья. Именно она может дать всю эту поддержку и понимание. А что касается баланса, то я еще учусь его находить и думаю, что все будет хорошо, все удастся.

Ревнует ли жена к вашим партнершам на съемочной площадке, с которыми вам иногда приходится играть любовь и страсть?

Прежде всего, она тоже актриса, поэтому прекрасно понимает особенности нашей профессии. Ревности не возникает, ведь и она, и я прекрасно осознаем, что это всего лишь работа, и ни о каких чувствах там не может идти речи. Поэтому, конечно, каких-то крайних или критических проявлений ревности никогда не было.

В то же время очень важно, как по мне, чтобы в семье были договоренности о таких вещах. Мы уже давно обсудили особенности и определили, на что соглашаемся в фильмах и сериалах, а на что – нет. Поэтому в этом вопросе у нас все урегулировано.



Семья Павла Текучева / Фото из инстаграма актера

Как вам удается сохранять гармонию в отношениях?

Пожалуй, только с помощью диалога и постоянного пребывания в настоящем контакте. Конечно, иногда нужно давать друг другу паузу – отдохнуть, побыть наедине с собой и не мешать. Но в то же время чрезвычайно важно живое общение. Это кажется очевидным, однако в отношениях часто является самым сложным – после многих лет оставаться в настоящем диалоге и по-настоящему слышать друг друга. Именно этого я желаю всем.

Также могу точно сказать, что с моим психологическим состоянием уже не один год мне помогает работа с психотерапевтом. И я не устану повторять и советовать всем заботиться о своем психологическом здоровье, ведь это такой же важный аспект жизни, как и физическое здоровье. Поддерживать его очень важно, особенно сегодня.

Какие украинские фильмы и сериалы рекомендует Павел Текучев?

Порекомендуйте украинские фильмы и сериалы, которые стали для вас любимыми.

Сейчас на вершине моих предпочтений среди украинских фильмов, конечно, свежий и нашумевший "Ты – космос", а также ленты Антонио Лукича, в частности "Мои мысли тихие". Я считаю их двумя своими любимыми фильмами. Тем, кто еще не видел, также посоветую посмотреть сериал "Обратное направление", ведь он понравился многим.

А среди моих любимых сериалов, пожалуй, все же "Поймать Кайдаша". Считаю, что это один из первых и одновременно самых ярких примеров качественных украинских сериалов, где речь идет о настоящих украинцах и настоящих человеческих историях. Мне было невероятно приятно его смотреть – помню свой восторг, ведь сериал вызвал у меня искреннее удивление уровнем украинского сериального производства.

В то же время сейчас выходит много новых проектов, о которых активно говорят. К сожалению, из-за нехватки времени я не успел их посмотреть, но уже вижу много положительных отзывов о сериале "Пряча бывшую" и "Тихая Нава". Убежден, что стоит смотреть и поддерживать украинский кинематограф и сериальное производство.