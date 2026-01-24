24 Канал подготовил подборку фильмов, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни. Выбирайте ленту на вечер!

Фильмы, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни

"Форрест Гамп" (1994)

Рейтинг IMDb: 8.8/10

В фильме рассказывается о Форресте Гампе, который имеет врожденные воды и не отличается высоким интеллектом, из-за чего его травили в детстве. Однако жизнь главного героя меняется, когда он взрослеет. Мужчина переживает много интересных приключений и знакомится с выдающимися личностями.

"Форрест Гамп": смотрите онлайн трейлер фильма

"Побег из Шоушенка" (1994)

Рейтинг IMDb: 9.3/10

События ленты происходят в 1947 году, когда в США процветала преступность. Успешного банкира Энди Дюфрейна обвиняют в убийстве жены и ее любовника, несмотря на то, что он невиновен. Мужчина получает два пожизненных срока заключения. Он попадает в одну из самых мрачных тюрем Новой Англии – Шоушенк, но планирует оттуда сбежать.

"Побег из Шоушенка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гаттака" (1997)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Зрители переносятся в будущее, где существует два социальных класса: "пригодные" и "непригодные". Винсент Фримен является "непригодным" и имеет мечту – полететь в космос. Однажды он заключает сделку с "пригодным".

"Гаттака": смотрите онлайн трейлер фильма

"Умница Уилл Хантинг" (1997)

Рейтинг IMDb: 8.3/10

В центре сюжета – Уилл Хантинг, который обладает уникальными математическими способностями, но после выхода из тюрьмы идет работать уборщиком в Массачусетский технологический институт. Как-то парню удается решить сложное математическое уравнение, после чего на него обращает внимание преподаватель Джеральд Ламбо. Вдруг Уилл снова оказывается в зале суда, но профессор пытается ему помочь.

"Умница Уилл Хантинг": смотрите онлайн трейлер фильма

"Знакомьтесь, Джо Блэк" (1998)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Бизнесмену и хорошему семьянину Биллу Перришу вскоре исполняется 65 лет. Однако перед этим он посещает Смерть, которая приняла образ недавно умершего Джо Блэка.

Билл и Джо заключают сделку, которая кажется идеальной, и вдруг бизнесмен влюбляется в дочь Блэка.

"Знакомьтесь, Джо Блэк": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще фильмы должен увидеть каждый?

"Легенда Багера Ванса" (2000)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

"Легенда Багера Ванса": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тренировочный день" (2001)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

"Тренировочный день": смотрите онлайн трейлер фильма

"В погоне за счастьем" (2006)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

"В погоне за счастьем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

"Загадочная история Бенджамина Баттона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Остров проклятых" (2010)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

"Остров проклятых": смотрите онлайн трейлер фильма