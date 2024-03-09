Украинизация, война, документальное кино и "Вкус свободы": искренний разговор с Риммой Зюбиной

Римма Зюбина известна украинскому зрителю по фильмам "Гнездо горлицы", "Люся Интерн" и многим другим. Она является одной из немногих публичных людей, которые проявили четкую гражданскую позицию еще в 2013 году.

В экскюзивном разговоре для проекта "Интервью24" Римма Зюбина откровенно рассказала о начале войны, российский контент в украинском пространстве и то, кого она считает предателем Украины. Также актриса поделилась деталями новой романтической комедии "Вкус свободы", которую, по ее мнению, стоит посмотреть каждому.

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Первые дни тянулись бесконечно, – о начале большой войны и мысли о смене профессии

Риммо, недавно украинцы рефлексировали по поводу очень печальной даты, которая навсегда изменила жизнь каждого. Какими стали для вас эти два года большой войны?

В разные периоды ощущения были разные. Для меня война началась в 2014 году. Я ездила в Донбасс, участвовала в волонтерских проектах, знакомилась с людьми и мне было важно все, что происходит, потому что это одна, единственная общая страна для меня давно. А не только тогда, когда появились эти лозунги где-то в телемарафоне.

Я осталась в Киеве, несмотря на то, что родная сестра и мама тогда жили в Ужгороде. Я чувствовала потребность оставаться здесь. Первые дни тянулись бесконечно. Я не знала, куда себя деть, что мне делать. Написала Александре Матвийчук, нашей правозащитнице, сказала: "Леся, я очень хочу как-то помочь". Тогда присоединилась к сбору данных для системы Евромайдан SOS в Закарпатской области. Именно Закарпатская область была моим участком, и я собирала телефоны всех глав горсоветов, сельских советов, волонтерские центры, гостиницы, водители, медицинскую, психологическую помощь. То есть все, что нужно для ВПЛ.

Спонтанно начала делать какие-то такие вещи, которые раньше никогда не делала. Например, стримы в фейсбуке. Мне на днях написали: "Вы не представляете себе, как вы меня спасали этим".

Театр не работал, я не думала, что он вообще когда-то откроется. Кино не снималось. Никакого желания выходить на сцену даже не было. Мне казалось, что это самая бессмысленная профессия в мире, которая только может быть сейчас. Моей стране нужны военные, врачи, психологи, водители, кто угодно, но не актеры.

Ночью я начала выходить в эфир, примерно в полночь, читать поэзию украинских писателей о любви. Если это был кто-то из классиков, то находила информацию, которую никогда не рассказывали в школе, и сама восхищалась этими авторами и влюблялась в них. Я рассказывала разные истории, рассказы. Иногда уже совсем не было сил. И тут мне кто-то из друзей пишет: "А будет сегодня эфир?". И я уже чувствовала какую-то ответственность. Находила эти силы. Называла эти эфиры "Между завываниями сирен".



Римма Зюбина / Фото пресс-службы

Бывало такое, что настраивала свет, звук, садилась и начиналась воздушная тревога. Приходилось идти в ванную, но мне писали, что в ванне наоборот еще лучше свет. Я не могла оставаться в комнате, люди сразу писали. Я же показываю пример. У меня был случай, когда на съемках отказалась говорить слова. Там была воздушная тревога, а я должна была сказать зятю, чтобы он шел по ванилин. Отказалась делать это. Они мне: "Римма, ну это же кино". Я говорю: "Да, кино, но люди берут пример с кино".

С началом полномасштабной войны многие люди остались без работы. Среди них были и актеры. Как вы тогда брали себя в руки? Думали о том, что придется сменить работу?

После этих эфиров моя подружка Леся Баранюк сказала: "Ты понимаешь, какие функции выполняешь? Ты читаешь, как актриса, как психолог помогаешь людям, успокаиваешь". Я думала, что могла бы заниматься психологией. Даже нашла одни курсы. Если отзывы о них правдивые, то обязательно пройду.

Никакой ласковой украинизации уже быть не может, – о съемках в Бородянке и российском контенте в Украине

Помните первую съемку во время полномасштабной? Что тогда происходило среди актеров?

Это был фильм "Мать". В Киеве мы нигде не могли договориться о локации, во многих местах были блокпосты. Заехали в Бородянку, художник увидел разбитый двор. Мы поехали снимать туда, а дворник все поубирал, вычистил весь мусор. А нам как раз надо, чтобы оно валялось, чтобы была реальная картинка. А он говорит: "Да я же знал, что киношники приедут, поприбирал все красиво".

Помню тот разбитый, но очень красивый двор, засаженный цветами. Спросила, могу ли выкопать несколько цветов, чтобы посадить их в Киеве возле дома. И сейчас у меня растут эти цветы из Бородянки. Возможно, людей, которые сажали эти цветы, уже нет среди нас, но память о них останется.

Вернувшись ночью со съемки, еще сажала эти цветы. А после этого еще мыла подъезд. Я так успокаивалась.



Римма Зюбина / Фото пресс-службы

Уже неоднократно говорили о том, что во время войны мы наконец начали ценить свое, отказываемся от российского и всего, что связывает нас с врагом. Однако русская музыка до сих пор в топах ютуба, российские сериалы постоянно в трендах. Вполне реально, что после победы российское вернется в украинское пространство. Казалось бы, уже произошло худшее, но люди до сих пор не могут отказаться от потребления контента страны-террористки. По вашему мнению, когда придет осознание того, что надо отказаться от всего российского?

Вы правильно в вопросе сказали этот ответ: что еще может хуже произойти?

Неужели к каждому в дом должен зайти русскоязычный человек и изнасиловать твоего ребенка? Это все идет из головы каждого. У кого-то переход состоялся после первого Майдана, у кого-то после второго, в начале войны в 2014-м. Я не понимаю этих людей. Я не понимаю, не могу давать никаких советов. Мне кажется, что никакой кроткой украинизации уже быть не может.

Когда кто-то начинает разговаривать со мной на украинском, а потом переходит на русский, я же не отворачиваюсь от этого человека. После чтения поэзии на встрече во Львове, ко мне подошла женщина и рассказала, что не смогла поехать на похороны мамы на оккупированную территорию. Рассказывала это и рыдала. Конечно, здесь вопрос языка я не поставила. Но, когда это происходит на уровне информационного пространства, поддерживается и пропагандируется, то не знаю, что еще должно произойти.



Римма Зюбина / Фото пресс-службы

По моему мнению, у нас, как Украины, последний шанс. Если мы сейчас не удержим страну на фундаментальных вещах для государственности, в частности языке, то потеряем страну. Затем можем вернуть все территории, но не будем едиными. Возможно, стоит начинать с очень тщательного изучения истории Украины.

Сбежал в Россию, – об актере, который предал Украину во время большой войны

Вы заняли четкую гражданскую позицию еще в 2013 году, когда начался Майдан. Однако не все коллеги сделали так же. Были те, кто общались на русском, снимались с российскими актерами. Есть и те, кто снимался в Москве. Кто из коллег с началом полномасштабной войны приятно поразил вас? А кто наоборот разочаровал?

Для меня удивлением был Глеб Михайличенко. Его отец – режиссер Киевского академического театра юного зрителя, мама играет в этом театре. И в 2023 году Глеб сбежал в Россию. Даже не в 2022, а в 2023. До того ездил с другими актерами в военные части. Теперь огромный вопрос, ездил ли он с концертами, или еще отслеживал позиции наших защитников.

А открытием для меня стала Любава Грешнова, ее муж Михаил Пшеничный, Катя Кузнецова. Они все уехали из России. А Любава полгода на вокзале в Варшаве была волонтером.

Такое было только, когда папа умер, – о впечатлениях от просмотра "20 дней в Мариуполе"

В этом году за золотую статуэтку Оскара в номинации "Лучший документальный фильм" борется лента "20 дней в Мариуполе". Видели ли вы уже ее?

Меня настраивали на этот фильм, мне о нем говорили. Посмотрела его в Черновцах, на кинофестивале "Миколайчук OPEN", где были в зале преимущественно коллеги кинематографисты. Помню, как мы вышли из кинотеатра, стали и молчали. Не могли разговаривать друг с другом. В тот день я ехала в Одессу. Помню то состояние, ком в горле. Такое было только, когда папа умер. Я не могла говорить, есть, пить, ничего.

Нашла в фейсбуке Мстислава Чернова, написала ему свои впечатления, не требуя никакого ответа. Но он ответил. Поблагодарил и извинился, что не может долго общаться, потому что сейчас на фронте. И когда они получили премию BAFTA, тоже написала.

Когда ты понимаешь, что эти люди пережили, а потом видишь их в жизни, какие они светлые, чистые, радостные, то удивляешься, откуда берутся силы. Кто дает силы человеку, чтобы он все это выдержал и шел дальше? Это прекрасная и невероятно важная работа. Это документ. И я убеждена, что документальное кино сейчас надо снимать на каждом сантиметре нашей земли.

Наши разрушенные города, разрушенные человеческие судьбы. Все эти истории надо фиксировать. Это свидетельство того, что у нас война, а не какой-то конфликт. Что мы не "братские, дружественные народы". Друзья и братья так не поступают. А также это свидетельство для международного трибунала в Гааге.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Очень красивое, романтическое и мотивационное кино, – о новом украинском фильме "Вкус свободы"

7 марта в украинских кинотеатрах состоялась премьера фильма "Вкус свободы". Это романтическая история, сказка, которой всем нам сейчас так не хватает. По вашему мнению, какую роль в современной Украине играет подобное кино? Помогает ли оно перезагрузиться, отдохнуть?

Я с режиссером Александром Березанем знакомы давно. Он мечтал стать кинорежиссером и сделал это. Поэтому в фильме про Варю, которая мечтала стать шеф-поваром, есть и немного истории Саши.

Сегодня "Вкус свободы" может быть очень хорошим мотивационным фильмом. Миллионы украинцев во время войны оказались в чужих городах и странах, начинают жизнь с нуля. Не зная языка, традиций, не умея работать по той специальности, на которой удалось получить работу. В фильме есть момент, когда главной героине падает на голову кулинарная книжка, после чего она шаг за шагом идет к своей мечте. Подобное сейчас переживают многие люди.

Это очень красивое, романтическое и мотивационное кино. Ты должен идти смело к своей мечте даже тогда, когда тебя никто не поддерживает. У Вари была Ольга Франко, у тебя – будет другая муза. И если ты очень-очень этого хочешь, если это твой жизненный путь, то это обязательно свершится.

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

В фильме вы сыграли маму главной героини. Главную же роль исполнила украинская актриса Ирина Кудашова. Как вам работалось с ней на съемочной площадке?

Она очень трудолюбивая актриса. Работает не на 100%, а на 200%. Она – неутомимая, выполняет множество дублей, которые нужны режиссеру. В этой хрупкой девушке есть столько силы! Я желаю Ирине много ролей, которые будут открывать ее другие возможности. По моему мнению, она может очень много всего сыграть.

Мы даже с Сашей Березанем сидели на площадке, он, как своей давней подруге, делился своими впечатлениями, какая Ира неутомимая. Особенно те сцены на кухне, которые были очень тяжелыми технически. Ира никогда не говорила, что уставала. Даже тогда, когда вся съемочная группа была чрезвычайно истощена, она продолжала работать. Это огромный талант.



Ирина Кудашова в фильме "Вкус свободы" / Фото пресс-службы фильма

А какова ваша героиня? Расскажите о ней подробнее.

Я совсем не похожа на свою героиню. Моя героиня не отпускала свою дочь в большой город, она просто обрезала ей крылья. Прямо говорила: "Что ты себе придумала? У тебя ничего не получится". А в финале поняла, что ошибалась. Пришла к Варе, попросила прощения. Это тоже очень важный момент для родителей. Если ты ошибался, не позволял своему ребенку раскрыться, надо потом извиниться за все.

Возраст – не признак мудрости. 3 февраля умерла моя мама. Хоть она и не была в восторге от моего выбора профессии, но никогда ничего мне не запрещала. Помню, как мне купили билет и я сама поехала в большой город, пробовала. Чтобы понять, что мои ошибки – это мои собственные ошибки. Воплощать в жизнь ребенка свои несбыточные мечты – это худшее, что может быть.

В кадре можем увидеть и не профессиональных актеров, в частности Джамалу. Как относитесь к тому, что в кино привлекают "любителей"?

Джамала стала для меня открытием во время съемок в "Поводыре". У нее замечательные актерские способности, прекрасная работа. Лучшая, чем у некоторых профессиональных актеров.

Наличие диплома ничего не значит. У меня также нет диплома актрисы театра и кино. У меня есть диплом института культуры, где написано, что я – режиссер самодеятельного театрального коллектива. Я тогда тоже любитель.

В кино, по моему убеждению, может сниматься любой человек. Один раз – точно. Любой человек, из любой профессии, с улицы берете и снимаете этого человека. Если есть режиссер на площадке, то любой человек может играть.



Джамала в фильме "Вкус свободы" / Фото пресс-службы фильма

"Вкус свободы" – это не только романтический фильм, но и отражение части нашей истории, культуры. По моему мнению, такой жанр – это еще один вариант того, как можно популяризировать украинскую культуру в мире. А что по этому поводу думаете вы?

Да, это наше богатство. Это наши достижения. Это традиции, которые надо восстанавливать, поддерживать и гордиться ими. Не только Клопотенко должен снимать фильм о борще. Это часть нашей культуры. И этим надо гордиться, восстанавливать и развивать.

Украинская кухня разнообразная, очень интересная, вкусная. В путешествиях я всегда спрашиваю в ресторанах: "Что у вас есть такого, чего нет нигде?". И в Украине я это всегда спрашиваю. Мне интересно это услышать, ведь это часть культуры, часть моего познания этого края.



Римма Зюбина в фильме "Вкус свободы" / Фото с фейсбука фильма

Часть съемочного процесса была во Львове, в частности на площади Рынок, которую обожают местные. Ваши сцены снимали на этой локации? И вообще, какие ваши любимые места в городе Льва?

Со мной там была только финальная сцена. И этот эпизод мы снимали очень-очень долго. Поскольку в сцене была массовка, это происходило на площади Рынок, где много туристов. Технологически процесс съемки был сложным.

Во Львове я обожаю Армянский собор. Лет 15 назад, когда я впервые туда зашла, села на скамейку, и полились слезы. Также люблю отель Mola Mola, где владелица спроектировала каждый номер. Однажды жила в номере "Дега", где на стенах изображены балерины, которых рисовал Дега, балетный станок. И уже хочется танцевать, летать. Есть, например, новогодний номер, где целый год стоит елка.

Не знаю, или когда-нибудь обойду во Львове все кафе. Наверное, нет. Там все очень интересное. Каждый владелец хочет сделать что-то свое. Если мы говорим о кулинарии, то я бы сказала, что это столица кулинарного искусства.

Ленту снимали до полномасштабного вторжения, как и большинство украинских фильмов, которые сейчас выходят на большие экраны. Ирма Витовская на допремьерном показе фильма "Между нами" отмечала, что сейчас в Украине будут показывать фильмы, которые снимали еще до 2022 года. А что будет дальше – неизвестно, ведь финансирование крайне ограничено. Возвращается ли Украина к созданию масштабных фильмов, подобных "Вкусу свободы"?

Абсолютно согласна и всегда об этом говорю. Государственное агентство Украины по вопросам кино возглавляет некомпетентный, непрофессиональный человек – Марина Кудерчук. Не знаю проектов, которые бы сейчас снимались. То, что делает Госкино – это просто невозможно. Все киносообщество понимает, что Марина – это человек, который не может возглавлять эту отрасль. И все фильмы, которые выходят сейчас на экраны кинотеатров – сняты до полномасштабного вторжения, а некоторые работы снимались еще до того, как Марина Кудерчук возглавила Госкино.

Какие украинские фильмы должен посмотреть каждый

Какие 3 украинские фильмы должен посмотреть каждый? Обоснуйте.

Назвать три лучших фильма – это сложно, потому что их в современном украинском кинематографе есть больше. Поэтому назову две последние кинопремьеры: "Как там Катя?" і "Уроки толерантности", которые сейчас в прокате и которые стоит посмотреть. Роскошные актерские работы в обоих фильмах.

Восхищаюсь нашей документалистикой. "20 дней в Мариуполе", "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго". И, конечно, "Мирные люди" – документальный фильм, смонтирован из статических кадров, которые режиссер Оксана Карпович снимала в Украине, двигаясь с севера на юг и восток и фиксируя жизнь гражданских в разрухе, которую оставляет российская армия.