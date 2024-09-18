О любимом в ВСУ, фильме "Буча" и россиянах в кино: искреннее интервью с актрисой Анастасией Нестеренко

Анастасия Нестеренко – молодая украинская актриса, которая больше всего запомнилась зрителям из сериалов "Новенькая", "Крепостная", "Почта" и "Невестка". Сейчас она также продолжает довольно активно сниматься в кино. Недавно девушка вышла замуж за актера Константина Темляка, который весной этого года пополнил ряды ВСУ.

На днях нашей редакции удалось поговорить с Анастасией. Актриса откровенно рассказала о съемках в новом фильме "Буча", который выйдет в прокат 7 ноября, и об отношениях с любимым-военным. Кроме того, Нестеренко поделилась своими мыслями относительно российской культуры, которая до сих пор появляется на мировом рынке, и российских актеров, что долгое время снимались в украинском кино. Полную беседу читайте в нашем проекте "Интервью 24".

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Его стоит увидеть, потому что это история, – Анастасия о фильме "Буча"

7 ноября в прокат выйдет фильм "Буча", в котором появились и вы. Лента должна быть довольно сложной, поскольку рассказывает о страшных событиях на Киевщине, что были в начале полномасштабного вторжения. Как вам предложили присоединиться к съемкам?

Я тогда работала с агенткой, и кастинг-директорка Орина Петрова написала ей, предложила мою кандидатуру, чтобы я попробовалась на эту роль. Мы очень долго думали с Женей, смотрели разные интервью, потому что тогда вышел маленький тизер, и поднялось большое обсуждение в фейсбуке и вообще на просторах интернета. Женя спрашивала: "Оно тебе надо?", "Ты уверена, что все будет окей?".

Это был мой выбор, потому что я посмотрела интервью, которое давал и Александр Щур (сценарист и продюсер фильма – Кино 24), и режиссер Стас (Станислав Тиунов – Кино 24). Ну и решила попробовать. Тем более я потом почитала сценарий, там не должно было быть ничего супер жестокого. В смысле, что не было показано и не будет показано самого процесса. Мою персонажку насилуют, процесса не будет. Это не будет наносить травмы людям и не будет поднимать их всех. Поэтому я согласилась. Не знаю, почему-то поверила в историю.

"Буча": смотрите онлайн трейлер фильма

Вы боялись хейта от украинцев, что слишком жестокий фильм?

Даже больше не от обычного зрителя, потому что я понимаю, что это может быть, а от коллег. Потому что так, как хейтят коллеги, не хейтит никто (смеется – Кино 24).

С кем вы советовались перед тем, как принимать решение?

На самом деле ни с кем. Я всегда все решения принимаю сама, потому что не хочется потом кого-то обвинять: вот, ты мне посоветовал, а это произошло не так, как я ожидала. Поэтому все решения в своей жизни принимаю сама.

Расскажите подробнее о вашей героине. Вы отметили, что ее насилуют. Кто эта женщина?

Это реальная женщина, которую вывезли, и она проходила реабилитацию, насколько мне известно, в Европе. Я с ней не общалась, к сожалению. Там больше про историю, про сам факт, что такое было. Там не показано, как я уже сказала, всего процесса изнасилования, слава Богу. Потому что для меня это было очень важно. Просто как еще одно напоминание, что такое было. Там совокупность разных историй людей, которые были в Буче.

То есть это все реальные истории?

Да.

История вашей героини достаточно сложная. Как вы готовились к этой роли?

Я читала... Сейчас это будет, наверное, странно звучать. Я искала в интернете информацию, что переживают жертвы насилия сразу после него, что они чувствуют, как ведут себя. Потому что чувствовала на себе ответственность за то, как покажу это все. У нас были разговоры со Стасом во время съемок, когда я говорю: "Я не могу здесь вставать. Мне это не идет. Это будет странно, если я здесь встану". И мы переписали. Он говорит: "Ну мне надо этот кадр". Я говорю: "Давай может немножечко иначе как-то это сделаем". Большое спасибо ему, что шел навстречу, и мы работали в команде. В общем – там была история, что сразу после изнасилования женщина выходит. Ну не может она после такого сразу встать. Как физически они это делают, как чувствуют – не знаю, насколько это удалось передать, но я пыталась.

Часто вы добавляли что-то от себя в процессе съемок? Я так понимаю, что режиссер и создатели не были против идей.

Да, не были. Часто ли добавляла? Мне кажется, больше предлагала, как это вижу сюжетно. У меня роль на самом деле не очень большая. У меня было буквально пару съемочных дней, поэтому особо не было чего добавлять. Это больше по состоянию.

Анастасия на съемках фильма "Буча" / Фото из личного архива актрисы

Расскажите, как в целом проходили съемки? Какая была атмосфера на площадке?

Хорошо проходили съемки. Больше у съемочной группы были стрессовые ситуации, когда выпал снег, а он не должен был выпасть тогда. И они быстро-быстро меняли сцены местами. Атмосфера была хорошая, классная. Цезарий (Цезарий Лукашевич – Кино 24), который исполняет главную роль, – у нас были с ним сцены. И одна, которая не вошла в финальный монтаж. Это когда он мою персонажку Ирину вывозил. В машине мы снимали именно эту сцену – после того, как он меня забрал. Там должно было быть определенное эмоциональное состояние у меня, и он очень осторожно поддерживал. Не расшатывал меня эмоционально. В смысле, не отвлекал разговорами. Спрашивает: "Тебе надо сейчас побыть наедине?", я говорю: "Да". Он соглашался. Постоянно поддерживал меня. И команда тоже. Когда она видела, что надо собраться, не расшатывала эмоционально.

С кем еще из украинских актеров удалось поработать в этом фильме?

Очень хотелось со Славой Довженко, но мы с ним так и не пересеклись, к сожалению. С Женей поработала, который прекрасно сыграл москаля. Было немножко противно даже в какой-то момент. Он прекрасно это сделал. Там был мальчик, который, по сюжету, умер. Я на него должна была наступать, было так неприятно и неловко. Еще и мама его была. Я говорила: "Извините, извините, я сейчас буду наступать. Я попробую это сделать осторожно". Он такой: "Нет, нет. Нормально, нормально". И я понимаю, что это надо сделать, потому что это актерская штука, и я понимаю, что если бы на меня наступали, то тоже так сделала бы. Но было неловко все время. Было несколько дублей, я постоянно извинялась.

Съемочный процесс в период войны может быть немного длиннее, потому что есть и воздушные тревоги, и взрывы, различные неожиданные ситуации. Сколько в целом длились съемки фильма, и сколько вы снимались?

В общем я, честно говоря, не помню, сколько он снимался. Это не очень большой срок. Кажется, у меня было дней три или четыре. Три, кажется. Немного совсем. В один день вообще было что-то две сцены. Я же говорю, у меня персонажка, которая немножечко появляется на самом деле на экране. Поэтому хотелось бы больше поработать, потому что мне понравилось. Кино от сериалов намного отличается, и мне очень понравилось.

Съемки проходили на Киевщине?

Да. Мы ездили в один лес, недалеко от Бучи, насколько я помню. В доме мы снимали в Буче. И на Оболони была одна локация.

Мне кажется, что достаточно сложно находиться в таких местах. Ведь мы читали все те ужасные новости о зверствах россиян на Киевщине. Какие эмоции вы испытывали? Было ли сложно?

Первый раз, когда я просто проезжала мимо, – это было намного раньше. Поэтому уже была, в принципе, готова. Я и Ирпень проезжала, и дома эти, и Житомирскую трассу в 22-м году весной. Поэтому была больше сосредоточена на работе, потому что когда впускаешь эмоции, они тебя расшатывают. Это немножечко не о рабочем состоянии. Поэтому я старалась держаться своей истории: я работаю, а потом уже все остальное.

Это уже с опытом получается контролировать эти эмоции? Или вы как-то настраиваете себя?

Не знаю, честно говоря. Я просто воспринимаю это как работу: приезжаю, работаю и уезжаю.

Расскажите, пожалуйста, почему фильм "Буча" нужно увидеть украинцам?

Я не буду брать на себя ответственность и говорить, что это надо увидеть. Потому что после того, как вышел фильм "20 дней в Мариуполе", я общалась с разными людьми, и для кого-то это было действительно травматично. Поэтому я бы советовала людям подумать. Если им настолько болит, если это настолько травмирует – любое упоминание, не заставлять себя и не идти. Мы не можем изменить то, что уже произошло, к сожалению. Да, это травмирует, это ужасно, это вызывает разные эмоции: от ненависти до отчаяния. Из собственного опыта, меня это не травмировало так сильно, когда смотрела. Это стоит увидеть, потому что это история, потому что москали снимают, перекручивают и выпускают это в мир. Не знаю, сложный вопрос для меня.

Москали сделали сложную работу, – Нестеренко о российской культуре на мировом рынке

Кстати, какое ваше мнение относительно скандала, который крутится вокруг Венецианского кинофестиваля. Недавно на нем показали пропагандистский фильм "Русские на войне".

Это ужасно, меня это очень возмущает. Но, как по мне, это и наша ответственность. Потому что мы должны постоянно напоминать людям, с чем нам приходится бороться. Потому что война идет уже довольно давно. Люди в Европе устают от наших новостей. Это не их реальность. Мы не можем осуждать людей, для которых война где-то там. Для многих в Украине война была где-то там, когда это началось в 2014 году. Поэтому люди живут свою жизнь.

Наша цель – распространять и напоминать о том, что происходит у нас. Должны быть разговоры с иностранцами о том, что не существует "хороших русских", о том, что это ужасная пропаганда. Все взяли из новостей, с неба, запихнули в коробочку с красивой оберткой. Кто-то где-то ее кому-то продал, и она вышла в свет.

Как вы считаете, вообще удастся когда-то сделать так, чтобы российская культура перестала появляться на мировом рынке? Или это невозможно?

Мне бы очень этого хотелось. Мне кажется, мы должны над этим работать много. Потому что если посмотреть на историю, москали прекрасно справились с этим, но на это ушло очень много времени. Сложная работа у них была сделана, долго они к этому шли, чтобы в каждом городе Европы был какой-то москальский магазинчик с их товарами, чтобы ассоциация была четкая и конкретная с ними. Нам надо тоже так делать. Поэтому украинцы за рубежом должны прилагать немалые усилия.

Я слышала, что в Америке даже есть отдельные районы, где живут русские, где их культура, магазинчики.

Да. Наши тоже есть в Канаде, в Америке. У меня крестная живет в Америке. Они там и собирают средства, и смотрят фильмы. Большая работа должна быть.

Я недавно смотрела сериал "Девочки Гилмор". Он старый, в 2000-х годах выходил. И герои просто фанатели от матрешек их и медведей. Создатели отдельную серию посвятили русской культуре. Я понимаю, что сериал сняли давно, но сейчас это очень трегерит на самом деле.

Да. Я на самом деле смотрю все сериалы, которые любила когда-то, и замечаю эту пропаганду в мелких деталях. Думаю: "Блин, почему я раньше этого не замечала?". Насколько она была тонко и филигранно сделана, что люди просто это ели и даже не задумывались.

Анастасия Нестеренко / Фото из личного архива актрисы

О "Новенькой", "Крепостной" и своих актерских мечтах

Многие зрители узнали о вас из сериалов "Новенькая" и "Крепостная". Какие еще роли в кино вы бы хотели сыграть? Возможно, есть актерская мечта?

Бесконечное количество ролей, которые мне хотелось бы сыграть. Хотелось бы что-то супер драматическое на самом деле. Хотелось бы сыграть в хорроре. Это мечта моя с класса девятого: как только начала заниматься актерским мастерством. Я не люблю фильмы ужасов. Я их очень боюсь. Но мне бы хотелось сыграть, потому что это очень классный жанр. Хотелось бы в комедии сыграть или историческом кино. Я вот сейчас читаю книгу о женщинах – "Страна женского рода" об украинках XX века. Очень хотелось бы сыграть в каком-то историческом классном сериале. Я видела, что начинают запускать исторический сериал о Ярославе Мудром. Возможно, эпоха казаков – что-то такое классное, украинское, историческое.

Собственно, "Новенькая" и "Крепостная" – два совершенно разных сериала. Первый – такой легкий, молодежный, а второй – драматический, исторический. В каком жанре вам больше нравится сниматься? Где комфортнее?

Я просто начинаю сравнивать проекты, а не жанры, поэтому не знаю. В "Крепостной" мне очень понравилось работать: и костюмы, и корсеты – я с ними слилась. Уже научилась их сама снимать и затягивать. Мне было в них органично и классно, очень комфортно. И роль такая... Мне нравится, когда не надо по 10 часов в день плакать, когда можешь поплакать, но не в каждой сцене (смеется – Кино 24).

Да, но, к сожалению, украинцы так и не смогли увидеть четвертый сезон. Вы считаете это решение правильным?

Да, конечно.

Нестеренко на съемках "Крепостной" / Фото из личного архива актрисы

С кем из режиссеров, украинских или иностранных, вам хотелось бы еще поработать?

Я всегда очень хотела поработать с Тимом Бертоном, с Кристофером Ноланом. Я бы хотела поработать с Бенедиктом Камбербэтчем. Это актер, партнер моей мечты. Я даже была через одно рукопожатие знакома с ним и с Кристофером Ноланом тоже. Думала, возможно, совсем скоро мечта осуществится.

Через одно рукопожатие – это что вы имеете в виду? Как это было?

Я работала в Бельгии на проекте, где "хлопушка" работал с Камбербэтчем. Просила его, чтобы рассказал мне все (смеется – Кино 24). Очень интересно. И в фильме, который, к сожалению, прекратился, мы его не досняли, был актер, который работал с Кристофером Ноланом.

А если говорить об украинских режиссерах. Есть ли у вас кто-то на уме?

Алексей Есаков – это режиссер моего сердечка. Мне очень нравится с ним работать. Это метч на самом деле. Вот мы недавно закончили "Пограничников" снимать. Он там был режиссером. Я обожаю Алексея. С удовольствием поработаю с ним и на хорроре, и на драме.

Были звездами и здесь, и там, – о российских актерах, которые снимались в Украине

Очень хорошо, что есть такая связь между актерами и режиссерами. Собственно, в той же "Крепостной" было много российских актеров в течение всех сезонов. Украинские актеры часто рассказывают, что с ними было сложно работать, что им больше платили, в общем говорят о различных нюансах работы. Встречались ли вы с российскими актерами на съемочных площадках?

Да, на "Крепостной" встречалась с ними. Мы непосредственно работали вместе. Даже забыла, как их зовут (смеется – Кино 24). Искоренила. В общем – мужчина, который играл Владимира, и его жена. Они – москали. Большинство сцен у меня были с украинскими актерами. Поэтому я этому рада, очень рада.

Как вам было работать рядом с россиянами? Также некомфортно, как другим актерам?

Меня немножко раздражало то, что он делал, но я особо не общалась с ним. Был немножечко вот такой... У него был свой стульчик, ходил весь в себе, что-то думал.

Такой драмакинг, как говорится.

Так, немножко было такое. Я думала, когда уже у меня сцены с нашими актерами. Потому что мы подружились и приходили на площадку, как на праздник.

А с кем больше всего подружились?

С Костей (Константином Темляком – Кино 24). Там был одногруппник мой, Вова, с которым мы учились все четыре года в университете. Женя Ламах, с которым мы потом в "Пограничниках" работали. Антон Еремин, с которым мы работали тоже. У меня обычно были сцены с ребятами.

Анастасия Нестеренко в сериале "Крепостная" / Фото из личного архива актрисы

Как вы считаете, почему долгое время украинские актеры были в тени российских?

Потому что снимали на две страны, приезжали. Россиянам же деньги давали не только с нашей стороны, и с российской. У них, как и у всех стран, есть условие – если мы даем вам деньги, вы снимаете наших актеров. Обязательно. На главных ролях должны быть наши актеры. И поэтому брали их, делали звездами здесь. Они потом приезжали "на болота" и там становились тоже звездами. А потом приезжали к нам вот такие.

Об украинском кино, блогерстве и актерстве

Так, и требовали много денег за свою не очень удачную работу. Украинское кино во время войны – какое оно, по вашему мнению? Чем оно отличается от того, что, например, было до полномасштабного вторжения?

О плюсах – все очень рады вернуться и работать. Потому что работа есть, но ее, мне кажется, не так, как до полномасштабного вторжения по количеству, да и по качеству.

То есть меньше стало работы, да?

Меньше вследствие того, что мы перестали снимать на болотах все те однодневные сериалы, мелодрамы – мелодраматические. Хотя все равно снимаются мелодрамы, но не в таких количествах, как раньше. Больше работы для актеров стало. Я очень радуюсь, потому что наконец наши актеры, которые обычно были только на линейных ролях, появились на главных. Актеры, которые были в эпизодах, теперь на линейных ролях. Наконец у наших актеров тоже есть работа. Из минусов – немного спекуляция на теме войны. Нет денег, поэтому мы вам не заплатим. Не очень мне этот факт нравится. Но радует, что начинаются клевые проекты, самобытные, интересные, украинские, с нашими авторами, режиссерами и актерами.

Мне, кстати, кажется, что во время большой войны произошел расцвет наших молодых актеров, которые были в тени. В частности, театральных. Сейчас билеты раскупают в театры, невозможно попасть на многие спектакли.

Да. Это замечательно. Это прекрасно.

Полномасштабное вторжение длится уже более двух лет, большая война – более 10. Но наше кинопроизводство не стоит на месте. Какие фильмы, презентованные за эти два года, вам понравились больше всего и чпочему?

Мне очень понравился "Памфир", "Дом "Слово": Бесконечный роман", фильм "БожеВільні", который скоро выходит. "Довбуш", конечно. "Снайпер. Белый ворон" – работа Паши Алдошина просто невероятная. Боже, так сразу и не вспомню все. Стопроцентно я что-то забуду. Но вот эти, что пришли первые в голову, – прямо в сердечко.

А какие сериалы вы порекомендовали бы посмотреть?

Я, честно говоря, сериалы не очень смотрю.

Просто чаще вас можно увидеть именно в украинских сериалах.

Меня – так (смеется – Кино 24). Но парадокс в том, что я не очень смотрю сериалы, потому что это занимает гораздо больше времени, чем просмотр фильма. Сериал "Пограничники" можете посмотреть, он скоро выйдет. Из старого – "И будут люди".

Он, кстати, коротенький.

Так, его можно посмотреть. Это один из принципов, по которым я выбираю сериалы (смеется – Кино 24).

Анастасия Нестеренко / Фото из личного архива актрисы

Многие ваши коллеги во время войны стали блогерами. Можете ли назвать себя лидером мнений?

Я провожу некоторую деятельность, мы даже продаем рекламу. Работаю с менеджером в инстаграме, потому что по моему мнению, он стал одним из способов выразительности для актера, куда можно вылить свое творчество. Учитывая, опять же, что проектов стало немножко меньше, чем было. И это классная платформа. Лидеркой мнений... Не знаю. За мной следят мои зрители или люди, которым я почему-то нравлюсь тем, что транслирую. Но я не гонюсь за большим количеством. Я, честно говоря, гонюсь за качеством. Мне нравится, когда вокруг сообщество людей, которое поддерживает, которое понимает, о чем я говорю, которое понимает важность социально-политической темы и всего, что происходит вокруг нас. Хотелось бы собирать вокруг себя таких людей.

Я, кстати, также заметила, что многие актеры начали создавать актерские курсы и продавать их, собственно, в инстаграме. Как вы к этому относитесь? Возможно, также планируете?

Отношусь нормально. Люди зарабатывают деньги – это окей. Конечно, что человек, которому это не нужно, такое не купит, как бы ты не продавал рекламу. Я круто к этому отношусь. Я не планирую делать курсы, потому что пока не вижу в этом смысла – лично для себя. Я работаю с детьми, пока этого хватает (смеется – Кино 24).

Где именно работаете с детьми?

Я в детской театральной студии работаю, имею собственную группу. Вот сегодня у нас, кстати, занятия. Это дети 7-9 лет и 10-13 лет. Мы занимаемся театральной импровизацией и вообще актерским мастерством.

По вашему мнению, актеру нужно обязательно иметь актерское образование или можно на курсах построить карьеру?

Я считаю, что талант может быть у любого, но без образования никак. Это мое личное мнение. Курсы... Актер, в принципе, должен постоянно развиваться, но если это курсы, которые перетекают одно в одно, а не двухмесячные и вот – я уже актер, все знаю, все могу, все умею. Я к этому скептически отношусь. Конечно, еще зависит от мастера. Можно попасть к мастеру, проучиться четыре года и ничего не понять, не найти себя. А можно попасть на курсы, которые откроют твою актерскую сущность, откроют двери в театральный, киномир. Это зависит от ситуации.

На первом свидании пошли на фильм "Памфир", – Анастасия о начале отношений с Константином Темляком

Я бы еще хотела немножко поговорить о ваших отношениях с Константином Темляком, который сейчас защищает Украину на фронте. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились со своим нынешним мужем?

Мы познакомились на съемках "Крепостной". Очень странно, что не виделись раньше, потому что учились в одном университете и как будто должны были бы пересекаться, но не произошло этого.

Каким было ваше первое впечатление о Константине? Возможно, он рассказывал о своем первом впечатлении о вас?

Впечатления? Он смешной, интересный. Мы начали просто дружить, много шутили.

А кто первый предложил встречаться?

Не знаю, это как будто было как-то очевидно. Была какая-то связь между нами. Мы довольно долго просто общались – несколько лет. А потом... Не знаю, как-то тянуло друг к другу, и мы подумали – попробуем.

Сколько лет вы уже в отношениях?

Немного. Мы в 2023 году начали встречаться. До того были просто друзьями.

Какими были первые свидания? Возможно, Константин вас чем-то поражал или вы его?

На первом свидании мы пошли на фильм "Памфир". Довольно случайно. Я должна была идти сама, но мы загулялись, и Костя сказал: "А давай я тоже пойду", купил билет рядом со мной. Не было особо такого свидания. Гуляли просто, разговаривали.

Повезло, что был билет возле вас на фильм.

Да (смеется – Кино 24).

Анастасия Нестеренко и Константин Темляк / Фото из личного архива актрисы

Это нормальный шаг для мужчины, – о решении Константина уйти на фронт и об их отношениях во время войны

Начинается полномасштабное вторжение. Весной этого года появляется информация, что Константин Темляк вступает в ряды ВСУ. Он долго принимал это решение? Обсуждал ли его с вами, советовался?

Да, конечно. У нас были достаточно долгие разговоры. Он говорил о своих намерениях, очень давно об этом думал. Сказал, что хочет сам уйти, а не чтобы его забирали, хочет выбирать, куда идти. Поэтому мы говорили, обсуждали варианты, искали. Он нашел, куда именно хочет пойти, прошел собеседование. То есть это не было все за один день. С января, наверное, мы начали это обсуждать. В феврале уже искали варианты, и вот в марте он прошел собеседование. Мы готовились: собирали базовые вещи, экипировки и т.д., а в апреле он пошел на БЗВП.

Собственно, вы поддержали своего мужа. Какой была ваша реакция на решение любимого стать на защиту Украины?

Это нормальный шаг мужчины – пойти защищать. У меня просто родители военные, поэтому для меня это нормально. Мне кажется, больше бы не поняла, если бы он начал отказываться и прятаться. Думаю, я бы этот шаг не поняла. Конечно, что тяжело, хочется, чтобы он был рядом. Хочется засыпать, просыпаться вместе, строить будущее. Но сейчас такое время.

Константин служит в батальоне ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр. Можете сказать, на каком направлении он сейчас находится и какие имеет обязанности?

Да, он в беспилотных системах, в 92-й бригаде, в "Ахиллесе". Ездит, как расчет, с БПЛА. Они на Харьковщине работают.

Часто ли вам удается видеться, созваниваться, когда Константин на фронте?

Списываемся мы каждый день. Когда он выезжает на боевые, потому что операторы дронов... Их расчеты выезжают обычно три на три. Три дня они непосредственно работают, потом приезжают в Харьков или куда-то в другое место, где находятся. Три дня отдыхают, готовятся к следующему выезду. Конечно, что когда он там, мы не созваниваемся, просто сообщает – все хорошо, все окей. Раз в день-два, как повезет. Пишет, когда есть время, что все в порядке, чтобы я не волновалась. А так – мы стараемся созваниваться вечером перед сном.

А как часто удается видеться?

Один раз его отпустили на допремьерный показ "БожеВільних", который был в рамках Одесского кинофестиваля. Приехал на сутки. Это был первый раз, когда он приехал за несколько месяцев. Затем на второй раз я приехала к нему в Харьков. Получается, что на двое суток. То есть в первый день у них был отсыпной после боевых. Я как раз тогда приехала. На следующий день он сказал, что хочет жениться, чтобы ему дали выходной. Ему дали выходной. На следующий день я после обеда поехала, а он уже готовился к боевым и уехал.

То есть это такие кратковременные встречи, буквально на несколько часов.

Да, но на самом деле даже несколько часов спасают.

Как вы любите проводить время вместе в эти несколько часов, которые удается поймать?

Обнимаемся, просто говорим, ходим есть что-то вкусное или готовим.

Что помогает вам держаться, ведь когда любимый на войне, то, видимо, есть постоянная тревога и стресс?

Да, абсолютно точно. Стараюсь занимать себя бытовыми вещами, чтобы отвлечься. Потому что когда сидишь и вообще ничего не делаешь, конечно, что мысли съедают изнутри, появляется даже тревожность, которой, возможно, до этого раньше и не было, как у меня. Много начинаешь думать, поэтому отвлекаешься всем, чем только можно. Я на танцы пошла, потому что два часа меня нет, я отвлекаюсь. Особенно, когда он ездит на боевые, потому что не выходит долго на связь.

Что-то делаю руками, потому что даже просто сидеть и читать книжку или смотреть фильм, сериал, – мне не особо помогает. Все равно отвлекаюсь. Это замечательный момент, когда можно снова погрузиться в свои мысли. Ты как будто читаешь, а как будто и не читаешь. А когда занимаешься тем, что требует конкретного внимания и сосредоточенности, то это помогает. Я так пошла плести сетку. Планировала там провести час, максимум полтора, а провела три с половиной, потому что даже не заметила. Оно абсолютно полностью тебя поглощает и довольно разгружает мозг.

А пробовали ли вы ходить к специалисту: к психологу или психотерапевту?

Честно, пока нет. Я начинаю задумываться над этим, но пока не ходила.

Анастасия Нестеренко с мужем / Фото из личного архива актрисы

Сейчас многие украинские женщины ждут мужей или ребят с фронта. Могли бы вы им что-то посоветовать, как не загнать себя в подавленное состояние?

Никто не знает тебя лучше, чем ты сама. Поэтому только ты сама знаешь, как себе помочь. Стоит делать то, что отвлекает больше всего. Общаться с другими девушками, которые тебя поймут, у которых тоже служат мужчины, парни, партнеры, партнерши. Потому что когда я говорю с ними, то чувствую, что меня понимают на 100%. Это помогает.

А не думали ли вы создавать комьюнити с женщинами, которые ждут своих мужчин-военных?

Мы говорили, кстати, об этом, но иногда просто бывает настроение, когда ты не хочешь общения. То есть другие люди не то, что тебя напрягают, просто нет силы на общение с ними. Ты в себе больше. Но мы начинаем задумываться над тем, что надо куда-то пойти, возможно, всем вместе собраться. Но пока что нет.

Как бы вы в целом описали отношения во время войны?

Я не знаю ответа на этот вопрос, как бы я описала. Такие же отношения. Надо находить возможности для понимания друг друга. Просто всеми силами пытаться понять друг друга. Всем трудно. Нам трудно ждать. Им еще труднее, потому что ушли на фронт нас защищать. Они тоже очень сильно скучают. Им тоже хочется побыть обычным человеком, пойти на латте и в барбершоп, чтобы отвлечься.

Я, Костя и наша собака Ялта – Нестеренко о предложении и как проходила роспись

Собственно, недавно вы поженились с Константином. Расскажите, пожалуйста, каким было предложение руки и сердца?

Костя в апреле сделал мне предложение. Мы пошли в "Чайную", он там сделал предложение. Я заподозрила, потому что он очень волновался. Он вообще очень волнуется (смеется – Кино 24). Но это было мило.

Это было спонтанное решение? Или вы уже давно обсуждали женитьбу?

Мы обсуждали. В общем говорили о семье, о будущем – как будто это должно произойти, просто когда-то. Когда-то это точно произойдет, но когда – неизвестно. Не то, чтобы я супер удивилась. Подумала: "О, уже?" (смеется – Кино 24).

Вы говорите, что Константин очень волновался. Возможно, он рассказывал, как готовился к предложению?

Мне кажется, что это было спонтанно. Он хотел, но не знал как. Потом правильные люди пришли в его жизнь. Парень, который открыл эту "Чайную", – его друг. Он сказал: "О, так вы можете здесь". Это была замечательная идея.

Вы расписались в Харькове. Выбрали этот город из-за того, что Константин там служит?

Да. Это была единственная возможность, потому что он не мог приехать. Конечно, что ему не давали увольнение. Поэтому я приехала, и мы расписались.

Судя по фотографии, все было довольно скромно, спокойно. Наверное, в кругу самых близких людей. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как прошел тот день для вас.

Это было в таком кругу: я, Костя и наша собака Ялта (смеется – Кино 24). Это все, кто были. Потому что, конечно, в Харьков никто не приехал: ни родители, ни родственники. Мама моя немножко расстроилась. Но ее мамы тоже не было на ее свадьбе. Как прошел тот день? Мы утром подали документы, позавтракали, пришли, нас расписали.

Женщины в этом ЗАГСе очень милые, еще пофотографировали нас. Они сделали все эти фотографии. Это было неловко и мило. Их еще было трое, а нас двое – как будто мы в меньшинстве. Они постоянно ходили с телефончиками. Потом мы пошли в магазин, купили торт, потому что для меня праздник без торта – это не праздник. Приехали домой, снова поели, пошли гулять с собакой. Такой был обычный, спокойный день.

Анастасия и Константин на росписи / Фото из личного архива актрисы

Жить в моменте – это не совсем про меня, – Анастасия о настоящем и планах на будущее

Я, кстати, часто вижу вашу собаку и кота в сторис. Они, наверное, очень помогают сейчас отвлекаться.

Да. Собака добавила четкости в мой график, потому что до этого Костя больше занимался Ялтой. Он был, так сказать, основным хозяином. Постоянно ее выгуливал, а я присоединялась по желанию. А сейчас, конечно, что я это постоянно делаю, поэтому это отвлекает. И на самом деле, когда ты видишь других собак, – это своеобразная собакотерапия. Выходишь, они к тебе бегут, чешешь их, они такие смешные все. Это очень отвлекает.

Сейчас многие влюбленные пары живут в моменте и не строят никаких долгосрочных планов, потому что даже банально боятся. Планируете ли вы что-то с Константином? Или также пытаетесь жить здесь и сейчас?

Я строю планы. Косте тоже приходится строить. Хотя он не любит загадывать наперед, чтобы потом не расстраиваться. А я люблю. Очень люблю мечтать, что-то себе строить. Возможно, иногда меня это подводит. И конечно, что я расстраиваюсь, но мне так легче жить, когда знаю, что в будущем что-то будет. Когда имею цель и иду к ней. Потому что жить в моменте – это не совсем про меня на самом деле. Мне трудно.

Какие сейчас ближайшие планы у вас?

Конкретно у меня?

У вас и совместные планы с Константином, скажем так.

Хотелось бы, конечно, чтобы он приехал. Или я к нему в Харьков. Мы просто ищем сейчас возможность, когда будет следующая дата, чтобы можно было увидеться. Я делаю ремонт в квартире своими силами, понемногу занимаю себя. Поэтому ближайшие планы – это разгрузка квартиры, такие бытовые штуки. Они не супер грандиозные – типа поедем за границу отдыхать, когда все закончится. Такое, конечно, тоже есть. Но ближайшие планы – это встречи.

Мне кажется, что ремонт в квартире – это дополнительный стресс. Или для вас нет?

Да, немного есть. Но из-за того, что я не делаю супер грандиозный ремонт, а своими силами: крашу стены, закрываю гештальт маляра-штукатура внутри себя (смеется – Кино 24), это приятный стресс.

Маляр-штукатур?

Это я в душе (смеется – Кино 24).

Во время войны особенно актуален вопрос усыновления. Тимур Мирошниченко с женой, например, показывает фантастический пример. Обсуждали ли вы с мужем эту тему?

Нет, мы не обсуждали пока что детей, в принципе. Имея собаку и кота, которые уже как двое маленьких детей, не знаю, как бы справилась, если бы у меня сейчас был ребенок. Конечно, хорошо, что родители есть. Но женщины, которые остались и ждут мужчин вместе с детьми, для меня просто героини. Честно, не понимаю, как они находят силы. Потому что надо не только себя держать в эмоциональном, позитивном состоянии, а еще и ребенка, который тоже безумно скучает по отцу, который иногда может не понимать, почему некоторые папы здесь, а его нет. Поэтому мы не проговаривали, но замечательно, что есть люди, которые готовы взять на себя эту ответственность. Замечательно, что у них удается, несмотря на все сложности и трудности, которые возникают с усыновлением. Потому что я смотрела интервью и читала, как трудно это сделать. Сколько всего надо пройти, чтобы тебе дали ребенка. Герои.

Спасибо вам за такой искренний и легкий разговор. Спасибо, что нашли время.

Спасибо вам.