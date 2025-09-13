.

Полномасштабное вторжение не смогло поставить на паузу украинское кино и театры. Наоборот – билеты на спектакли раскупают с бешеной скоростью, а в прокате чуть ли не ежемесячно появляются новые достойные ленты, которые стоят просмотра.

Об этом и больше редакция Кино 24 общалась с Мариной Кошкиной по случаю премьеры биографического фильма "Малевич", где она сыграла важную роль.

В рамках проекта "Интервью24" узнавайте о том, что актриса думает о развитии украинского кино и театра во время войны, роль военной в фильме "Каховский объект" и что помогает ей держаться в непростые времена.

Первая часть разговора О фильме "Малевич" и скандале с Темляком: откровенное интервью с актрисой Мариной Кошкиной

О роли военной в фильме "Каховский объект"

В октябре также выйдет фильм "Каховский объект", где у вас одна из главных ролей. Вы говорили, что раньше не работали в жанре хоррора, поэтому как вам далась работа над этим проектом?

Это был интересный опыт. Этот проект, эта роль – это был актерский вызов для себя. Я очень волновалась, перед тем как согласиться. Потому что сыграть военную, которая еще и имеет сверхъестественные способности – это все в жанре хоррора. Хочется все это оправдать. Но это было очень интересно. Рада, что в моей жизни был этот проект. Это были очень сложные съемки, мало времени для подготовки. Но мы с командой сделали все, что могли. С момента утверждения был месяц, мы встречались, работали со сценарием, репетировали.

Был сложный опыт, потому что мы утром ездили из Киева в Киевскую область тренироваться. Это был вызов и для меня. Поэтому я уже умею стрелять, бросать гранаты. Любая роль приносит что-то в твою жизнь. Те навыки, которые на самом деле нужны и сейчас. Мы проходили тактическую медицину, ходили на несколько занятий. Но это навыки, которые сейчас нужны.

Марина Кошкина в фильме "Каховский объект": смотрите видео

Для меня было большой честью и ответственностью сыграть военную. Очень хочу, чтобы военные, которые придут на показ, оценили. Хотелось бы, чтобы им было не стыдно за мою работу. Я старалась от себя быть максимально правдивой и точной. Настолько, насколько это было возможно.

Поэтому самые первые комментарии и впечатления, на которые я жду, это от наших военных. Я очень их жду на показе и очень буду волноваться. Посвящаю эту работу нашим женщинам-военным.

Как изменилось украинское кино?

Как вы считаете, как украинское кино изменилось за время полномасштабной войны?

На самом деле сейчас жанр документального кино занял первую и самую важную позицию. Никогда не думала, что документальное кино настолько будет нужно людям. Наверное, именно это изменилось. Изменились люди.

К тому же война влияет на сам процесс. Сейчас снимать кино очень сложно. Потому что мы реально не знаем, проснемся ли завтра. А кино – это планирование на полгода, на год вперед, а у кого-то эти процессы происходят гораздо дольше. Мы больше живем этой верой, что надо делать, надеждой в то, что мы снимем это кино. Верой в то, что это нужно. Это тоже о нашей несокрушимости, безумное желание жить.

Но мне кажется, об этом лучше говорить через несколько лет. Сейчас мы именно на том этапе, когда что-то меняем, даже если маленькими шагами.

Что касается документалистики, то в последнее время выходят очень много важных документальных фильмов, Украина снова выдвинула на Оскар ленту Мстислава Чернова.

Вот о документалистике – это сверхважное кино. Я была на фильме "2000 метров до Андреевки" Чернова и у меня внутри перехватывало дыхание. Хочу сказать, что на это кино должны пойти все, каждый человек. И как написал Виталий Гордиенко: если тебе страшно, если ты боишься, если тебе очень больно, ты чувствительный, можешь не идти, но приобрети билет. Это очень важно.

Но с 11 сентября в прокате "Малевич", а с 1 октября – "Каховский объект". Поэтому прошу купить билет и прийти на кино, чтобы составить свое мнение, писать свои впечатления. Это тоже дает возможность всем творцам продолжать расти.



Марина Кошкина / Фото из инстаграма Марины Кошкиной

А как изменилась языковая ситуация в киноиндустрии? На съемочных площадках разговаривают на украинском?

В целом большинство людей говорит на площадке на украинском языке, но все же есть те, которые продолжают говорить на русском. И я бы хотела, чтобы это наконец окончательно изменилось. Не могу судить тех людей, которые в жизни говорят на русском. Это тоже меня раздражает безумно, но это их выбор. А насчет культурных пространств, мне кажется, что это уже должно быть стыдно, это позор. Так не должно быть. Но пока это еще есть.

Есть также неотвратимые изменения. Речь о людях, с которыми ты больше никогда не сможешь сотрудничать, никогда увидеть их не сможешь, ни на сцене, ни в кино. Это навсегда. Это не просто изменения, это очень трагические потери для всех нас. Это мои коллеги Василий Кухарский, Юрий Фелипенко. Не только актеры, но и вообще.

О театре и его популярности во время войны

Для вас важнее театр или кино? Или эти вещи для вас невозможно сравнивать?

Театр и кино – это важно для меня. Люблю и то, и то. Мне пока везет и на театральные работы, и на киноработы.

Сейчас я работаю над своим большим театральным проектом, больше как шоуранерка. Собираю замечательную команду из актеров из разных театров и не только. Мы хотим создать спектакль и благодаря ей собирать средства на войско, а также поддерживать творческих деятелей или творческих детей. У меня давно была эта мечта, около 2 лет назад. И наконец я почувствовала, что надо делать это уже сейчас, а не откладывать на потом. Скоро будет более подробная информация.

Как думаете, с чем связан бум на театр и спектакли во время войны?

Это связано с желанием людей получать эмоции, чувствовать. Говорят, что театр – это своеобразная терапия для большинства людей. Театр дарит совершенно разные эмоции: можно поплакать, посмеяться. Ты имеешь возможность пройти жизненные сложности или трагедии с кем-то. Рядом те люди, которые так же не спали сегодня ночью, но пришли в театр, как и актеры. Видимо, они ищут человеческую поддержку, даже в окружении незнакомых людей. Это то, что придает сил бороться, продолжать жить. Но театр каждому дает что-то свое, и каждый получает что-то свое.

У вас очень много проектов в работе, насыщенный график. Как справляетесь с этим, избегаете выгорания?

Утром я поймала себя на мысли, что за это время, видимо, чем больше ты чего-то делаешь в сфере культуры, искусства, тем больше к тебе будет поступать предложений. Это не всегда так, но обычно. Поэтому сейчас я приняла решение, что сейчас мне лучше брать меньше работ, но делать их качественно.

Я сейчас получаю много предложений. В кино я научилась говорить "нет" – я не участвую там, где я не хочу. А вот в театре такого не было. А сейчас есть даже такое, что мне хотелось бы быть в этих работах, но я понимаю, что это будет много для меня. Я хочу создать что-то то, что мне действительно хочется и что будет иметь важную социальную миссию. Я на том этапе, когда уже отказываюсь, чтобы заниматься своим проектом, потому что он требует времени и ресурса.

О благотворительности и "усталости от войны"

Иногда в сети появляются нарративы об усталости от войны, что войну надо заканчивать и тому подобное. Влияет ли это на ваши сборы для вашего фонда, для армии?

Дело не в том, что я пессимистка. Я понимаю, что то время, в котором мы живем, и во всех этих обстоятельствах – сборы, потребности будут только увеличиваться. К сожалению, это уже не зависит от того, когда закончится война. Мы все этого хотим, хотим жить в свободной и мирной стране. Но к сожалению, реальность другая. Мы не знаем, когда это закончится.

Для меня лично было легче принять тот факт, что это очень надолго. Даже если будут какие-то изменения в лучшую сторону для нас, то у нас еще много работы для восстановления наших ребят и девушек, и вообще людей, пострадавших от этой войны. Это уже как реальность – ты должен это делать очень-очень долгое время. Мне кажется, я уже не смогу по-другому.

Мое искреннее желание, чтобы у меня не исчезло это стремление помогать и иметь такое финансирование, так зарабатывать, чтобы не просить 50 – 100 тысяч гривен, а зарабатывать столько, чтобы взять и задонатить эти деньги, или делать какие-то большие проекты. Но любая помощь действительно важна.



Марина Кошкина / Фото из инстаграма Марины Кошкиной

Хотя у меня небольшая аудитория, но она очень классная. Я пишу, что сегодня ты можешь поддержать сбор даже не средствами, а репостом или комментарием или лайком. Это действительно помощь. Оно действительно так работает. Ведь, например, сегодня ты не имеешь возможности, а кто-то из твоих друзей имеет. Кто-то увидит, потому что доверяет тебе, и поможет.

Это должно быть на постоянной основе. Если ты можешь помочь, – помогай. Хуже всего – это равнодушие. Мы не можем опустить руки. Если действительно устали, значит надо отдохнуть, послушать себя.

Вместе с тем, трудно отрицать, что усталость есть, видимо, у каждого сейчас. Есть ли она у вас и что дает вам силы двигаться дальше?

Действительно, мне в жизни помогает терапия. Это место где я могу поплакать, быть слабой, такой, какой я есть. С другой стороны, мы такие сильные и несокрушимые, но иногда разламываемся и распадаемся на капельки. Ты злой и уставший, тебя все внутри болит, ты не знаешь, что будет дальше. Все это нормально. Кажется, что мы живем в сюре, это сюрреалистическая жизнь. Но такова наша реальность, и это не сон.

Мне хотелось бы, чтобы мы были внимательны друг к другу. Я даже себе это говорю. Бывает так, что ты куда-то бежишь, а не замечаешь, что происходит рядом, или с твоими друзьями, или коллегами. Ты устаешь, и как будто помогаешь, но внутри все разрушается. Поэтому надо давать себе время, быть с собой честным относительно того, что ты на самом деле чувствуешь, насколько ты можешь быть полезным, может тебе сейчас нужна какая-то помощь.

У меня есть друзья, я всегда волнуюсь, что могу быть невнимательной к ним, пропустить, что у них в жизни происходит, а я даже на это не обращу внимание. Хочется сохранить эту внимательность, поэтому возвращаю себя всегда к этому. Пишу им с предложением о встрече, приглашаю на кофе. Может, сегодня этот человек совсем без сил. Так же как и я, мне так же пишут мои друзья, которые искренне чувствуют меня. Они понимают, что что-то не то, время отдохнуть.

Недавно мой друг Влад силой забрал покататься на сапах. Я обещала ему все лето. Мы что-то делали по волонтерке, он мне очень помогает. Я очень ценю нашу дружбу. То мы что-то покупаем, отправляем. Мы поехали на сапы, я легла, плыла по Днепру часок и думаю: как хорошо, что у меня есть такой друг.



Марина Кошкина / Фото из инстаграма Марины Кошкиной

Недавно я была в Карпатах, вышла на Петрос, была там всего два дня. Я так рада, что у нас есть Карпаты, что есть возможность куда-то подняться, покорить горы, вершины. Когда я это открыла для себя и поднялась на Говерлу, потом Петрос. Это очень сильно мне помогает и вдохновляет. Я ищу то, что мне помогает держаться в этой жизни.