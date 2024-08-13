Новая волна народной любви пришла к известному актеру Сергею Стрельникову после главной роли в блокбастере "Довбуш", телепремьера которого состоится 24 августа на ICTV2. Актер рассказал, как относится к своему герою и почему сейчас не хочет вспоминать о некоторых звездных ролях, которые сделали его известным.

К слову 5 сериалов, основанных на реальных событиях, сюжет которых не укладывается в голове

О начале полномасштабной войны, своей семье – жене и детях, сестре и брате, перезагрузке в профессии и жизни рассказал Сергей Стрельников в разговоре для проекта "Интервью24". Сейчас актер снимается для сериала "Вскрытие покажет 4", где играет одну из центральных ролей. Его персонаж будет интересным и сложным.

Персонаж еще в процессе, – Сергей Стрельников о роли в новом детективе

Сергей, о вашем герое в новом детективе "Вскрытие покажет 4" говорят разное. Объясните, он друг для следователей бюро или тот, кто пришел их уничтожить?

Он очень непростой человек, в нем намешано всего, как и в любом из нас. Видимо, поэтому я и схватился за него, интересно его создавать. Добавлю, что персонаж еще в процессе, он пока не сделан. Поэтому посмотрим, каким он получится, ведь я сам еще не знаю.

Актерская группа уже в четвертый раз собирается на съемки проекта. Как вас приняли?

Да хорошо, я и не ожидал. Действительно, на съемках подобралась интересная компания, очень хорошие партнеры, которые уже стали кинородиной, – и мне это также нравится.



Сергей Стрельников на съемках / Фото пресс-службы фильма

Вашему герою приходится драться?

Будет немного экшена в будущем, но меня это никогда не пугало – наоборот.

Но ведь ваш персонаж – военный, кажется.

А я не буду рассказывать, кто он и что, потому что тогда сожгу контору. А зачем это нам? Пусть будет интрига, ждите – все увидите.

Делаю, что могу, – о начале полномасштабного вторжения и помощи ВСУ

Вы в соцсетях не пишете о роли, однако каждый пост посвящен сборам на войско, машины, амуницию для защитников. Много волонтерите?

Делаю, что могу, чтобы помочь ВСУ. Собираем деньги на машины, другие полезные вещи – считаю, что это сегодня главное. Еще возили фильм "Довбуш" в Краматорск, показывали нашим ребятам. Им понравилось.

По моему мнению, настоящие герои сейчас – ребята на фронте, а не те, что на экране.

Один из сборов Сергея Стрельникова: видео

Это правда. Наша страна уже третий год воюет, как для вас началось полномасштабное вторжение?

Шок. Первое, что я сделал, записал видеообращение к россиянам – довольно злое послание. Я до последнего не верил, что они решатся, но они пошли – за что я их иронично "поблагодарил" и добавил, что дальше все для них будет плохо.

Вы в Киеве были тогда? С семьей?

Да, мы все были здесь. Потом жена с детьми поехала на запад Украины, уже оттуда они отправились за границу, а я все это время оставался в Киеве. Здесь нормально гремело и гудело, но люди относились к этому со здоровой долей фатализма: что будет – то и будет. Поэтому и я не очень прятался в бомбоубежищах, для меня главное было, что семья в безопасности.

А родители?

Как раз именно тогда мама приехала ко мне, она также была здесь. У нее открылась язва, попала в больницу, которую тогда "бомбили" русские. Погостила – одним словом. Сейчас уже все хорошо с ней, вылечилась.

Очень люблю маму, я в профессию попал благодаря ей. Отец погиб, когда мне было 11 лет, и когда пришло время выбирать профессию – мама поддержала мое решение стать актером. А потом за мной подтянулись младшие сестра и брат – все мы теперь работаем в этой области.

Казалось, что профессия стала бессмысленной, – о том, чем занялся бы, если бы не кино

Был момент, когда вам хотелось оставить кино?

Конечно, и неоднократно. В начале войны стало очевидно, что сейчас не до кино. На тот момент я находился в Ивано-Франковске: там шли последние работы над "Довбушем", дотягивали звук.

Во Франковске я пошел в военкомат, стоял в очереди 2 дня, но меня оттуда выпихнули. Сказали, мол, Сергей Александрович, езжайте по месту прописки и там выясняйте. В первый год войны кино остановилось, мне иногда казалось, что профессия стала бессмысленной...

Сергей, а если бы не актерство, чем бы занялись?

Мне трудно ответить, потому что гипотетичность – это сфера вероятности и преувеличенности, может быть, или нет. Скажу так: мне просто повезло определиться с тем, чем я хочу заниматься в жизни, существовать на экране в любимых жанрах – приключениях и боевиках, и это хорошо. Я и в дальнейшем хочу работать в тех проектах, что мне нравятся. Добавлю, что сейчас снова началась перезагрузка, но движение правильное.



Сергей Стрельников и Оля Атанасова на съемках / Фото пресс-службы фильма

Карьера была на пике, – о перезагрузке и отказе работать в России

На какие деньги вы жили тогда с семьей?

На те, что были заработаны до начала полномасштабного вторжения. У нас была финансовая подушка, и слава ВСУ, что так произошло. Я бы сказал, что в этот период была тотальная перезагрузка всего. На самом деле в моей жизни такое восстановление и перегрузка происходило несколько раз.

Можете об этом рассказать?

Да, я не скрываю. В 2014 году у меня была карьера на пике популярности в России, это произошло после выхода фильма о Чапаеве. Меня звали на главные роли, я играл легендарных личностей и других интересных героев. Но после 2014-го мне многое стало ясно, я закрыл все контракты там и вернулся в Украину.

Это также была перезагрузка, которая произошла уже здесь, дома: относительно ролей и гонораров за них. Так что я уже привык к таким тотальным изменениям в карьере и жизни, но все равно стараюсь упорно идти дальше, ведь я уже 20 лет в актерской профессии.

В начале полномасштабной было не до кино, но потом все немного изменилось.

Так, уже летом 2022-го мы с другом Сергеем Деревянко умудрились производить ироничный контент для ютуб-каналов: короткие ролики, что прославляли наших героев и троллили россиян. Делали на коленке, как говорится, но очень хотелось поснимать. Сами собирали деньги, находили реквизит и делали... Работали, поднимали дух себе и зрителям, не сидели.

А тем временем в 2022 мой брат Антон Скрипец и сестра Ева Стрельникова вместе написали сценарий и сняли фильм в жанре screenlife о начале войны "Оставайся онлайн". Фильм получился настоящим и глубоким, всем советую его посмотреть. Горжусь своими.

"Оставайся онлайн": смотрите трейлер

А потом показали "Довбуша". Ваш персонаж воспринимался как национальный герой.

"Довбуш" был уже позже, летом 2023-го. Как сказал режиссер Олесь Санин, и я полностью согласен, он не ожидал такой актуальности фильма, но уж как случилось.

А насчет моего персонажа Довбуша, скажу так: сейчас все национальные герои – на фронте. И вообще мне кажется, что пришло время заменить "слава Богу" на "слава ВСУ". Я атеист, с Богом есть вопросы, а благодаря ВСУ мы сегодня живы.



Сергей Стрельников в "Довбуше" / Фото пресс-службы фильма

Люблю работать с женой, – о семье и детях

Слава нашим героям! Скажите, как ваши малые сейчас, вернулись?

С ними все хорошо, растут. Жена с детьми вернулись еще в 2022-м.

Виктория снимается сейчас?

Да, недавно мы снялись в медицинском проекте, где сыграли супружескую пару врачей. Это было круто, люблю работать с женой, она одна из лучших актрис Украины.

Видимо, что-то переносите невольно из жизни на экран?

Да, что-то есть. Наше общение особенное, оно есть в кадре.

Сколько вашему Сильвестру, с кем он, когда вы с Викторией на съемках?

Ему 5 лет, и когда мы работаем, отвозим сына родителям жены. Нам повезло.

А когда сын видит вас в телевизоре...

Для него это совсем не диковинка, он постоянно видит нас там. Воспринимает конечно, как надо. Когда шла промокомпания "Довбуша" – он постоянно меня видел и говорил так буднично: "О, папа".

Если сын захочет стать актером?

Я не из тех родителей, кто хочет, чтобы его дети снимались в кино. И наш ребенок сниматься не будет, о чем мы договорились с женой. У детей-актеров нет детства, и мы не хотим нашего сына лишать этого. А когда вырастет – пусть сам решает, это будет уже его сознательный выбор.

Работали "в кайф", – о любимом проекте

Есть у вас любимый проект?

Скажу так: 95% проектов, где снялся, меня уже не интересуют... Я не буду показывать сыну того же "Чапаева", "Трюкача" или "Яму" по Куприну – это те работы, которые считал довольно серьезными в своей фильмографии, но они были сняты в России. Не считаю это своей личной ошибкой, потому что в те времена были такие правила игры. Но сейчас должен о них забыть – это будет честно. Это мой личный вклад – выбросить эти фильмы из своей кинобиографии.

Но самые крутые мои актерские работы созданы здесь – это "Довбуш", "Бесславные крепостные" – хотя мне больше нравится первое название "Тарас Шевченко – первый самурай". Но прокатчики настояли на втором названии, из-за чего нас потом жестко критиковали. Сейчас это моя самая любимая актерская работа, как и "Довбуш".

Мы работали "в кайф", как говорится, получая настоящее удовольствие от работы и собственных находок. На проекте подобрались режиссер и оператор, каскадерская команда, осветители, актеры – все по высшему разряду. И у нас получилась веселая, немного кровавая история с острым юмором, восточными единоборствами в кадре и очень правильными ссылками, что и сейчас актуальны.



Сергей Стрельников в "Довбуше" / Фото пресс-службы фильма

О нем писали много и хорошо.

И есть за что! Раньше у нас мало снимали жанрового кино, а то, что снимали, не было стопроцентно жанровым. А "Крепостные" и "Довбуш" – это боевики, первый – с нотками комедии, второй – драмы.

Признавайтесь, много времени проводили в спортзале, когда готовились к роли?

По-разному, в основном проводил время в зале каскадерской банды XGST, которых я считаю лучшими и с которыми дружу. Фактически год "Довбуша" я просто провел у ребят в зале – работали, работали, работали.

Ого, это серьезно!

Да, но все было с удовольствием – я такое люблю! Много тренируюсь, чтобы быть в хорошей физической форме, сниматься в кино, жить полноценной жизнью.