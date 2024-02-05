О родных, разводе и будущем отцовстве: интервью с актером Тарасом Цымбалюком

Тарас Цимбалюк – ныне один из самых известных украинских актеров кино и театра. В его фильмографии немало главных ролей в рейтинговых проектах: в фильме "Черный ворон", сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном" и "Вскрытие покажет".

В эксклюзивном интервью с Тарасом поговорили о его отношениях с отцом, воспитании и переломных периодах в жизни. А еще звездный актер откровенно рассказал о своем отношении к отцовству и признался, готов ли сам к появлению детей.

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Тарас Цимбалюк об отношениях с отцом

Недавно был день рождения у твоего папы. Ты неоднократно признавался о том, какое для тебя он значение имеет. В чем эта ценность отца для тебя?

Он для меня мощный пример. Его взгляды, видение мира, восприятие жизни отзываются и во мне. Что дальше с годами, я все больше убеждаюсь, что стремлюсь быть похожим на отца. Вообще мы с ним единомышленники, близкие люди и всегда очень откровенны друг с другом. Можем поговорить обо всем – и о политике, и о книгах, и даже о девушках.

Это очень ценно, потому что часто можно услышать о недоразумениях между родителями и детьми. У тебя было так в отношениях с отцом?

Конечно, что были определенные недоразумения. Не споры, а здоровая полемика, в которой рождаются новые смыслы. Иногда можем заговориться, что-то с порывом доказывать друг другу, но это всегда здоровый диалог. Да, были у нас и ссоры, но чтобы после них долго обижались или не общались вообще – ни разу.



Родители Тараса Цимбалюка / Скриншот

Разошлись довольно легко, – Тарас Цимбалюк рассказал о разводе

Обсуждал ли свои отношения с отцом, когда переживал сложный период с разводом?

У меня не было сложного периода. Мы с Тиной разошлись довольно легко. А так, действительно, с отцом всегда откровенно говорил о своих отношениях. Делился, рассказывал, что меня не устраивает. Но свои отношения не могу назвать сложными периодами. Наоборот, это были трамплины в моей жизни, которые готовили меня к чему-то новому, лучшему.

Что сказал отец на твое решение расстаться?

Ничего. Он никогда не давал мне оценок, ни при каких обстоятельствах. Ни разу не было такого, что он указывал мне, как лучше сделать. Это то, к чему стоит прийти каждому – не надо за кого-то решать, потому что вы никогда не будете на чьем-то месте и не будете знать, что для него лучше. Вы можете разве посоветовать, если вас попросят.

Получал ли от отца ценные советы, которыми пользуешься?

Отец не делился четкими советами. За что я и ценю свою семью. У нас никто не пытался кому-то что-то навязать, убедить в каких-то взглядах. Папа лично показывал пример своим поведением и это было лучше всех уроков. Что-то говорить, рассказывать можно, но это не действенно. Такая британская школа воспитания, как по мне, самая лучшая. Потому что, чтобы ты ребенку не рассказывал, но если приходишь домой и начинаешь там нюхать кокс или бухать – он будет делать другие выводы о том, что в жизни правильно. Поэтому надо всегда поступками подкреплять свои слова.

Не хотел детей просто ради идеи, – Цимбалюк рассказал о будущем отцовстве

У тебя есть удачный пример семьи. Не задумывался о собственном отцовстве и детях?

Задумывался, конечно. Для меня дети – это следствие очередного этапа отношений. Но я никогда не хотел детей просто ради идеи. Если мы встречаемся, нам прекрасно вместе и мы хотим разнообразия и развития – то следующим событием в нашей жизни может быть создание семьи и рождение детей.

Пока что я не дошел до того. Отцовство должно приносить удовольствие родителям. И дети должны рождаться в семье, где родители любят друг друга и уверены в том, что они будут вместе. У меня таких отношений раньше не было. Сейчас у меня что-то складывается, но забегать наперед, давать оценки, что будет дальше, пока не готов. Я убежден в том, что к этому нужно внутренне прийти.

Тарас Цимбалюк о войне, психолога и планах на карьеру

Война заставила тебя отказаться от определенных амбиций и планов, которые были раньше?

Конечно. Ты не можешь делать никаких планов – даже примитивных, как вот поездка или покупка чего-то. До полномасштабного вторжения у меня 2024 год был расписан полностью. Было много планов, должны были быть съемки за рубежом, намечалось участие в шоу, думал о еще нескольких проектах. Хотел что-то купить... В общем немало идей, которые сейчас уже воспринимаются мизерными, когда на кону стоят жизни людей.

Ты производишь впечатление человека с высокой самодисциплиной и взвешенностью в поступках. Так ли это на самом деле?

Мужчине без самодисциплины никуда. Вообще, я не люблю подводить людей. Люблю, чтобы в жизни все было вовремя. И тут дело не только о пунктуальности – неприятно, когда люди подводят. Я сам часто требую от людей организованности, поэтому и своим поведением подаю им пример.

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На самом деле я могу быть и пессимистом. Бывает, опускаются руки, но я стараюсь никому не показывать этого.

Как себя вытаскиваешь из этого состояния?

Честно говоря, просто должно прийти немного времени. Спасает какой-то поток мыслей наедине, поддержка близких и настрой на то, что сдаваться – никогда не выход. Все надо пройти. Да, иногда хочется все послать куда подальше, бывают такие моменты, когда что-то ломается изнутри.

Был период в жизни, когда обращался к психологу?

Когда началась большая война, было непросто все принять. Уже летом я понял, что не хочу вообще менять профессию, а актерство перестало приносить заработок. Как и все, я не знал, когда все восстановится – съемки остановились, а мне надо было найти для себя внутренний ресурс, чтобы идти дальше. Поэтому я занимался с психологом.

Именно в тот период в моей жизни встретился Женя Олейник. Мой коллега-актер, с которым мы начали делать спектакли, помогать военным. Впоследствии все масштабировали это все. Потом начали понемногу поступать предложения съемок – для рекламных роликов, телепроектах. ICTV2 предложил сняться в продолжении детектива "Вскрытие покажет". И это все, конечно, очень помогло мне немного перезагрузиться.

Второй сезон сериала "Вскрытие покажет" закончился гибелью вашего героя. В новом сезоне зрители снова увидят вас в роли прокурора Левченко?

Да, это будет неожиданный поворот – возвращение моего персонажа в третьем сезоне. Сценаристы придумали, как снова показать противостояние главного следователя Гончара и моего Левченка. Но я не могу спойлерить (смеется – 24 Канал). Это кино, здесь может быть что угодно.

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