У ексклюзивному інтерв'ю з Тарасом поговорили про його стосунки з батьком, виховання і переломні періоди в житті. А ще зірковий актор відверто розповів про своє ставлення до батьківства і зізнався, чи готовий сам до появи дітей.

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Тарас Цимбалюк про стосунки з батьком

Нещодавно був день народження у твого тата. Ти неодноразово зізнавався про те, яке для тебе він значення має. У чому ця цінність батька для тебе?

Він для мене потужний приклад. Його погляди, бачення світу, сприйняття життя відгукуються і в мені. Що далі з роками, я все більше переконуюся, що прагну бути схожим на батька. Взагалі ми з ним однодумці, близькі люди й завжди дуже відверті одне з одним. Можемо поговорити про все – і про політику, і про книжки, і навіть про дівчат.

Це дуже цінно, тому що часто можна почути про непорозуміння між батьками та дітьми. У тебе було так у стосунках з батьком?

Звичайно, що були певні непорозуміння. Не суперечки, а здорова полеміка, у якій народжуються нові сенси. Інколи можемо заговоритися, щось із поривом доводити одне одному, але це завжди здоровий діалог. Так, були у нас і сварки, але щоб після них довго ображалися чи не спілкувалися взагалі – ні разу.



Батьки Тараса Цимбалюка / Скриншот

Розійшлися доволі легко, – Тарас Цимбалюк розповів про розлучення

Чи обговорював свої стосунки з батьком, коли переживав складний період з розлученням?

У мене не було складного періоду. Ми з Тіною розійшлися доволі легко. А так, справді, з батьком завжди відверто говорив про свої стосунки. Ділився, розповідав, що мене не влаштовує. Та свої стосунки не можу назвати складними періодами. Навпаки, це були трампліни в моєму житті, які готували мене до чогось нового, кращого.

Що сказав батько на твоє рішення розлучитися?

Нічого. Він ніколи не давав мені оцінок, ні за яких обставин. Жодного разу не було такого, що він вказував мені, як краще зробити. Це те, до чого варто прийти кожному – не треба за когось вирішувати, бо ви ніколи не будете на чиємусь місці й не знатимете, що для нього краще. Ви можете хіба порадити, якщо вас попросять.

Чи отримував від батька цінні поради, якими користуєшся?

Батько не ділився чіткими порадами. За що я і ціную свою сім'ю. В нас ніхто не намагався комусь щось нав'язати, переконати в якихось поглядах. Тато особисто показував приклад своєю поведінкою і це було краще за всі уроки. Щось говорити, розповідати можна, але це не дієво. Така британська школа виховання, як на мене, найкраща. Тому що, щоб ти дитині не розказував, але якщо приходиш додому і починаєш там нюхати кокс чи бухати – вона робитиме інші висновки про те, що в житті правильно. Тому треба завжди вчинками підкріплювати свої слова.

Не хотів дітей просто заради ідеї, – Цимбалюк розповів про майбутнє батьківство

У тебе є вдалий приклад сім'ї. Чи не задумувався про власне батьківство і дітей?

Задумувався, звичайно. Для мене діти – це наслідок чергового етапу стосунків. Та я ніколи не хотів дітей просто заради ідеї. Якщо ми зустрічаємось, нам прекрасно разом і ми хочемо розмаїття і розвитку – то наступною подією в нашому житті може бути створення сім'ї та народження дітей.

Поки що я не дійшов до того. Батьківство повинно приносити задоволення батькам. І діти мають народжуватися в сім'ї, де батьки люблять одне одного і впевнені в тому, що вони будуть разом. У мене таких стосунків раніше не було. Зараз в мене щось складається, але забігати наперед, давати оцінки, що буде далі, поки що не готовий. Я переконаний в тому, що до цього потрібно внутрішньо прийти.

Тарас Цимбалюк про війну, психолога та плани на кар'єру

Війна змусила тебе відмовитися від певних амбіцій і планів, які були раніше?

Звичайно. Ти не можеш робити жодних планів – навіть примітивних, як от поїздка чи купівля чогось. До повномасштабного вторгнення в мене 2024 рік був розписаний повністю. Було багато планів, мали бути зйомки за кордоном, намічалась участь в шоу, думав про ще декілька проєктів. Хотів щось купити... Загалом чимало ідей, які зараз вже сприймаються мізерними, коли на кону стоять життя людей.

Ти справляєш враження людини з високою самодисципліною і виваженістю у вчинках. Чи так це насправді?

Чоловіку без самодисципліни нікуди. Взагалі, я не люблю підводити людей. Люблю, щоб у житті все було вчасно. І тут річ не тільки про пунктуальність – неприємно, коли люди підводять. Я сам часто вимагаю від людей організованості, тож і своєю поведінкою подаю їм приклад.

З твоїх соцмереж можна зробити висновок про ще одну твою рису – оптимізм і бадьорий настрій.

Насправді я можу бути й песимістом. Буває, опускаються руки, але я намагаюся нікому не показувати цього.

Як себе витягуєш з цього стану?

Чесно кажучи, просто має прийти трохи часу. Рятує якийсь потік думок наодинці, підтримка близьких і настрій на те, що здаватись – ніколи не вихід. Усе треба пройти. Так, іноді хочеться все послати куди якомога далі, бувають такі моменти, коли щось ламається зсередини.

Був період в житті, коли звертався до психолога?

Коли почалася велика війна, було непросто все прийняти. Вже влітку я зрозумів, що не хочу взагалі змінювати професію, а акторство перестало приносити заробіток. Як і всі, я не знав, коли все відновиться – зйомки зупинилися, а мені треба було знайти для себе внутрішній ресурс, щоб іти далі. Тож я займався з психологом.

Саме в той період в моєму житті зустрівся Женя Олійник. Мій колега-актор, з яким ми почали робити вистави, допомагати військовим. Згодом все масштабували це все. Потім почали потроху надходити пропозиції зйомок – для рекламних роликів, телепроєктах. ICTV2 запропонував знятися в продовженні детективу "Розтин покаже". І це все, звичайно, дуже допомогло мені трохи перезавантажитися.

Другий сезон серіалу "Розтин покаже" закінчився загибеллю вашого героя. У новому сезоні глядачі знову побачать вас у ролі прокурора Левченка?

Так, це буде неочікуваний поворот – повернення мого персонажа у третьому сезоні. Сценаристи вигадали, як знову показати протистояння головного слідчого Гончара і мого Левченка. Але я не можу спойлерити (сміється – 24 Канал). Це кіно, тут може бути що завгодно.

"Розтин покаже": дивіться онлайн трейлер серіалу