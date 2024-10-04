Сейчас Татьяна снимается в новом ироническом детективном сериале "Пес Альф", где играет главную роль – эффектной и умной следственной Алисы. Таня рассказала о работе над сериалом, свои будущие роли в новых проектах, рассказала о семье и муже, режиссера и актера Дмитрия Малкова. Об этом и другом читайте в эксклюзивном разговоре для проекта "Интервью 24".

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Мне пришлось идти на определенные компромиссы с совестью, – о роли в "Конотопской ведьме" и работе в кино

Вы сыграли главную роль в фильме "Конотопская ведьма", кассовые сборы которого просто бешеные. По вашему мнению, чем обусловлен такой успех фильма?

Тема мести сегодня – очень актуальна, она болит почти всем украинцам. Но именно я против мести и сыграла в фильме, чтобы люди посмотрели до конца и поняли, что это не вариант. Действительно, я получаю много писем, в которых зрители пишут, что ушли с сеанса с другими мыслями – и это круто!



Татьяна Малкова в роли Конотопской ведьмы / Фото пресс-службы актрисы

Об опыте работы в "Конотопской ведьме" вы сказали так: "Это было трудно. Как в профессиональном смысле, так и в личном. Пожалуй, самый сложный опыт, который мне пришлось переживать за последние годы. Опыт, который порой до сих пор тригерит. Опыт, что поднимал эмоционально до небес и бросал в пропасть отчаяния. Опыт, что показал, как сильно я могу чувствовать." Как вы готовились к такой роли и что далось труднее всего?

Было непросто. Я занималась спортом, тренировалась, готовилась морально. А еще я изучаю эзотерику и понимаю, что такое энергии, как работают те или иные вещи. Мое видение отличается от того, что мы получили на экране, и это меня немного болит. Было непросто морально, ведь мне пришлось идти на определенные компромиссы со своей совестью.

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

Как бы вы описали "Конотопскую ведьму", чтобы заинтересовать к просмотру тех, кто еще не видел?

Думаю, что люди сами должны решать, что им смотреть.

Это ваша первая главная роль в полном метре. Когда зрители снова смогут увидеть вас на больших экранах?

Сейчас снимаюсь в романтической комедии "Отпуск вслепую". Это главная роль, играю вместе с Даниэлем Салемом. А еще уже в ноябре на телеканале ICTV2 состоится премьера комедийного детектива "Пес Альф", где буду и я, и овчарка Альф, и Артур Логай, и Антон Высочанский. Приглашаю всех посмотреть этот веселый, добрый, прекрасный проект.



Татьяна Малкова на съемках фильма "Пес Альф" / Фото пресс-службы актрисы

Почему мне кажется, что Алиса из "Пса Альфа" и вы – это просто одно лицо?

Хочу отметить, что Алиса родилась не просто так: это имя моей дочери. Мне разрешили выбрать имя героини – это было прекрасно, и я назвала ее как свою дочь. Похожа ли я на героиню – да, потому что каждая актриса или актер приносит свои черты, качества, характер. Однако не знаю, какой бы я была детективкой, но очень люблю этот жанр.

Уже есть такое украинское кино, которое не стыдно смотреть, – о кинематографе в Украине

Сегодня в украинском прокате выходит много качественных лент, на которые охотно ходят украинцы. Как вы думаете, на каком этапе развития находится украинская киноиндустрия?

На этапе своего развития. Индустрия развивается, фильмы становятся лучше. Производители уже думают о том, чтобы не просто снять кино, а сделать качественно, чтобы зрителю понравилось, чтобы выходить на международные рынки и быть конкурентоспособными. Уже есть такое украинское кино, которое не стыдно смотреть. Думаю, что у нас все будет классно.

Какие проблемы, по вашему мнению, стоят в украинском кино самые старые?

Непонимание мирового менталитета. Поэтому мы можем создавать качественное кино только для Украины. Когда производители начнут создавать сценарии, которые будут соответствовать менталитету мировой аудитории, тогда мы будем иметь реальный шанс продавать наше кино, и оно будет коммерчески успешным и выгодным. У нас в Украине, к сожалению, небольшой рынок сбыта, поэтому кино с большим бюджетом не окупается – надо искать другие рынки. Именно поэтому раньше мы много работали на рынок России.

Однако уже есть фильмы, которые собрали хорошую кассу или хотя бы немного заработали. Мне бы хотелось, чтобы мы снимали кино за нормальные деньги, где люди работают в нормальных условиях, и чтобы кино зарабатывало и было именно бизнесом.



Татьяна Малкова / Фото пресс-службы актрисы

До определенного времени кино было бизнесом, а сейчас мы видим примеры индийского и китайского рынков. А еще мне очень нравится американский подход. Недавно я вернулась из Америки, была там впервые, но у меня сложилось впечатление, что я дома. Это потому, что они так круто показывают свой мир в кино, что, например, заходя в метро, я чувствую, что знаю все здесь, и сейчас где-то должно появиться Брюс Уиллис или другая звезда. Даже обычное и непрезентабельное место они могут снять стильно – и тебе оно нравится.

Нам нужно перенимать этот опыт, ведь у нас есть что показать. Например, в "Вкуса свободы" круто показан Львов – даже местные жители говорили, что не видели своего города таким красивым в кино. Мы должны показывать нашу страну, подчеркивать то, что все это хочет уничтожить наш сосед, а также сами должны знать и любить свою страну.

В "Конотопской ведьме" вы работали с украинским актером Тарасом Цимбалюком. Недавно он попал в скандал из-за развлечений под песни российских исполнителей. Как вы относитесь к подобным ситуациям с известными людьми?

Я уже и Тарасу сказала, и написала в комментариях, что думаю по этому поводу. Просто я знаю его лично: сколько он собирает, отдает, делает для страны, и какой он патриот. У него неоднократно была возможность уехать в другую страну и сделать там карьеру с его талантом и внешностью, но он остается здесь, снимается здесь, делает качественные продукты, развивается как актер.

Я считаю, что надо обращать внимание на то, что человек делает хорошего и хорошего. И с другой стороны, кто дает оценку проступку? Мы же не боги, не судьи.



Татьяна Малкова / Фото пресс-службы актрисы

Ни один человек не может всем нравиться. Недавно в моем тиктоке какая-то девочка написала: "Ты не создаешь ничего украинского, ты украинофобная актриса, потому что снимаешься в англоязычных проектах". И наоборот: это хорошо, что наших актеров приглашают в англоязычные фильмы и сериалы! Но всегда найдется повод, чтобы тебя не любить или упрекать чем-то.

Были разные этапы, – о личной жизни

Вы женаты на режиссере. Как вам удается уживаться с партнером, который также является творческой личностью?

Мы как два фонтана, два вулкана, две мощные энергии. У нас были разные этапы в жизни. Я буду врать, если скажу, что мы не ссорились, потому что были такие времена, когда нам трудно было договориться. К счастью, тот момент мы уже пережили, и сейчас очень благодарна мужу за его мудрость, мы научились разговаривать и слышать друг друга. Очень рекомендую всем бестселлер "Мужчины с Марса, женщины с Венеры".



Татьяна Малкова с мужем / Фото пресс-службы актрисы

Приведу простой пример: мне очень нравится аргентинское танго, и я сказала мужу об этом, и что мечтаю научиться его танцевать. И он мне ответил: хорошо, пошли учиться. Он не побоялся, что будет непросто, что он может забавно выглядеть.

И действительно, сначала было по-разному, но где-то на десятое занятие у нас уже классно получалось. Очень благодарна ему за это решение, мы прекрасно проводили время, дурачились и смеялись, а сейчас можем эффектно станцевать. И вообще, мой муж не только слышит меня, а еще подбрасывает "дрова" в наш костер – ценю и благодарна за это.

Сейчас в обществе активно обсуждают вопрос мобилизации, это касается почти каждой семьи. Приходила ли вашему мужу повестка?

Так случилось, что с начала войны мы уехали за границу – у нас трое детей, поэтому повестка не приходила. Сейчас наша семья там.



Татьяна Малкова с семьей / Фото пресс-службы актрисы

Некоторые ваши коллеги признавались, что задумывались над тем, чтобы пойти в ВСУ. В частности, Дарья Легейда, муж которой также пошел служить. Не думали ли вы над таким шагом?

Нет.

Многие украинские семьи живут "здесь и сейчас", боятся планировать будущее. А какова ваша позиция по этому поводу?

Раньше я все планировала на 5 лет вперед, имела дневник, куда все записывала и все фиксировала. Но в Новый год 2022-го я ничего не могла спланировать и загадать – вот просто рука не поднималась! Откладывала, думала, со временем смогу запланировать, написать, но нет! А вот когда началось полномасштабное вторжение, всем стало понятно, что такое жить "здесь и сейчас". Часто что-то делаю и думаю: а если что-то произойдет, не буду ли я жалеть, что делала именно это? На самом деле это трудно – быть честной с собой и делать то, о чем не будешь жалеть, если завтра уже не наступит.

Какие украинские фильмы/сериалы обязательно должен посмотреть каждый украинец?

"Вкус свободы" – ведь в фильме поднимаются вопросы рода, когда ты чувствуешь, как будто какая-то сила толкает тебя к твоей мечте, и есть ощущение, что тебе все удастся. Сейчас, когда люди устали и трудно найти мотивацию для действий, это кино может стать глотком свежего воздуха. Еще "Мои мысли тихие" – теплый камерный фильм, а также советую "Давай танцуй" – это такая мотивационная лента, что заряжает бодростью.