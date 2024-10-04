Зараз Тетяна знімається в новому іронічному детективному серіалі "Пес Альф", де грає головну роль – ефектної й розумної слідчої Аліси. Таня розповіла про роботу над серіалом, свої майбутні ролі у нових проєктах, розказала про родину і чоловіка, режисера та актора Дмитра Малкова. Про це та інше читайте в ексклюзивній розмові для проєкту "Інтерв'ю 24".

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Мені довелося йти на певні компроміси з сумлінням, – про роль у "Конотопській відьмі" та роботу у кіно

Ви зіграли головну роль у фільмі "Конотопська відьма", касові збори якого просто шалені. На вашу думку, чим зумовлений такий успіх фільму?

Тема помсти сьогодні – дуже актуальна, вона болить майже всім українцям. Але саме я проти помсти й зіграла у фільмі, щоб люди подивилися до кінця й зрозуміли, що це не варіант. Дійсно, я отримую багато листів, у яких глядачі пишуть, що пішли з сеансу з іншими думками – і це круто!



Тетяна Малкова у ролі Конотопської відьми / Фото пресслужби акторки

Про досвід роботи у "Конотопській відьмі" ви сказали так: "Це було важко. Як в професійному сенсі, так і в особистому. Мабуть, найскладніший досвід, який мені довелося переживати за останні роки. Досвід, який часом і досі тригерить. Досвід, що підіймав емоційно до небес і кидав в прірву розпачу. Досвід, що показав, як сильно я можу відчувати." Як ви готувались до такої ролі та що далось найважче?

Було непросто. Я займалася спортом, тренувалася, готувалася морально. А ще я вивчаю езотерику і розумію, що таке енергії, як працюють ті чи інші речі. Моє бачення відрізняється від того, що ми отримали на екрані, і це мене трохи болить. Було непросто морально, адже мені довелося йти на певні компроміси зі своїм сумлінням.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

Як би ви описали "Конотопську відьму", щоб зацікавити до перегляду тих, хто ще не бачив?

Думаю, що люди самі мають вирішувати, що їм дивитися.

Це ваша перша головна роль у повному метрі. Коли глядачі знову зможуть побачити вас на великих екранах?

Зараз знімаюсь у романтичній комедії "Відпустка наосліп". Це головна роль, граю разом з Даніелем Салемом. А ще вже в листопаді на телеканалі ICTV2 відбудеться прем'єра комедійного детективу "Пес Альф", де буду і я, і вівчарка Альф, і Артур Логай, і Антон Височанський. Запрошую усіх подивитися цей веселий, добрий, прекрасний проєкт.



Тетяна Малкова на зйомках фільму "Пес Альф" / Фото пресслужби акторки

Чому мені здається, що Аліса з "Пса Альфа" і ви – це просто одна особа?

Хочу зазначити, що Аліса народилася не просто так: це ім'я моєї доньки. Мені дозволили обрати ім'я героїні – це було прекрасно, і я назвала її як свою донечку. Чи схожа я на героїню – так, бо кожна актриса або актор приносить свої риси, якості, характер. Проте не знаю, якою б я була детективкою, але дуже люблю цей жанр.

Уже є таке українське кіно, яке не соромно дивитися, – про кінематограф в Україні

Сьогодні в українському прокаті виходить багато якісних стрічок, на які залюбки ходять українці. Як ви думаєте, на якому етапі розвитку перебуває українська кіноіндустрія?

На етапі свого розвитку. Індустрія розвивається, фільми стають кращими. Виробники вже думають про те, щоб не просто зняти кіно, а зробити якісно, щоб глядачу сподобалося, щоб виходити на міжнародні ринки та бути конкурентоспроможними. Вже є таке українське кіно, яке не соромно дивитися. Думаю, що у нас все буде класно.

Які проблеми, на вашу думку, стоять в українському кіно найстаріші?

Нерозуміння світового менталітету. Тому ми можемо створювати якісне кіно лише для України. Коли виробники почнуть створювати сценарії, які будуть відповідати менталітету світової аудиторії, тоді ми матимемо реальний шанс продавати наше кіно, і воно буде комерційно успішним і вигідним. У нас в Україні, на жаль, невеликий ринок збуту, тому кіно з великим бюджетом не окуповується – треба шукати інші ринки. Саме тому раніше ми багато працювали на ринок Росії.

Проте вже є фільми, які зібрали хорошу касу або хоча б трохи заробили. Мені б хотілося, щоб ми знімали кіно за нормальні гроші, де люди працюють у нормальних умовах, і щоб кіно заробляло та було саме бізнесом.



Тетяна Малкова / Фото пресслужби акторки

До певного часу кіно було бізнесом, а зараз ми бачимо приклади індійського та китайського ринків. А ще мені дуже подобається американський підхід. Нещодавно я повернулася з Америки, була там вперше, але в мене склалося враження, що я вдома. Це тому, що вони так круто показують свій світ у кіно, що, наприклад, заходячи в метро, я відчуваю, що знаю все тут, і зараз десь має з'явитися Брюс Вілліс або інша зірка. Навіть звичайне й непрезентабельне місце вони можуть зняти стильно – і тобі воно подобається.

Нам потрібно переймати цей досвід, адже у нас є що показати. Наприклад, у "Смаку свободи" круто показаний Львів – навіть місцеві жителі казали, що не бачили свого міста таким красивим у кіно. Ми маємо показувати нашу країну, наголошувати на тому, що все це хоче знищити наш сусід, а також самі повинні знати та любити свою країну.

У "Конотопській відьмі" ви працювали з українським актором Тарасом Цимбалюком. Нещодавно він потрапив у скандал через розваги під пісні російських виконавців. Як ви ставитесь до подібних ситуацій з відомими людьми?

Я вже і Тарасу сказала, і написала в коментарях, що думаю з цього приводу. Просто я знаю його особисто: скільки він збирає, віддає, робить для країни, і який він патріот. У нього неодноразово була можливість поїхати в іншу країну і зробити там кар'єру з його талантом і зовнішністю, але він залишається тут, знімається тут, робить якісні продукти, розвивається як актор.

Я вважаю, що треба звертати увагу на те, що людина робить хорошого і гарного. І з іншого боку, хто дає оцінку проступку? Ми ж не боги, не судді.



Тетяна Малкова / Фото пресслужби акторки

Жодна людина не може усім подобатись. Нещодавно в моєму тіктоці якась дівчинка написала: "Ти не створюєш нічого українського, ти українофобна актриса, бо знімаєшся в англомовних проєктах". Та навпаки: це добре, що наших акторів запрошують в англомовні фільми та серіали! Але завжди знайдеться привід, щоб тебе не любити або докоряти чимось.

Були різні етапи, – про особисте життя

Ви одружені з режисером. Як вам вдається уживатися з партнером, який також є творчою особистістю?

Ми як два фонтани, два вулкани, дві потужні енергії. У нас були різні етапи в житті. Я буду брехати, якщо скажу, що ми не сварилися, бо були такі часи, коли нам важко було домовитися. На щастя, той момент ми вже пережили, і зараз дуже вдячна чоловіку за його мудрість, ми навчилися розмовляти та чути одне одного. Дуже рекомендую усім бестселер "Чоловіки з Марса, жінки з Венери".



Тетяна Малкова з чоловіком / Фото пресслужби акторки

Наведу простий приклад: мені дуже подобається аргентинське танго, і я сказала чоловіку про це, і що мрію навчитися його танцювати. І він мені відповів: добре, пішли вчитися. Він не побоявся, що буде непросто, що він може кумедно виглядати.

І дійсно, спочатку було по-різному, але десь на десяте заняття у нас вже класно виходило. Дуже вдячна йому за це рішення, ми чудово проводили час, дуркували та сміялися, а зараз можемо ефектно станцювати. І взагалі, мій чоловік не тільки чує мене, а ще підкидає "дрова" в наше багаття – ціную і вдячна за це.

Зараз у суспільстві активно обговорюють питання мобілізації, це торкається майже кожної сім’ї. Чи приходила вашому чоловікові повістка?

Так сталося, що з початку війни ми виїхали за кордон – у нас троє дітей, тому повістка не приходила. Зараз наша родина там.



Тетяна Малкова з родиною / Фото пресслужби акторки

Деякі ваші колеги зізнавалися, що задумувалися над тим, щоб піти в ЗСУ. Зокрема, Дар’я Легейда, чоловік якої також пішов служити. Чи не думали ви над таким кроком?

Ні.

Багато українських сімей живуть "тут і зараз", бояться планувати майбутнє. А яка ваша позиція щодо цього?

Раніше я все планувала на 5 років вперед, мала щоденник, куди все записувала і все фіксувала. Але в Новий рік 2022-го я нічого не могла спланувати й загадати – от просто рука не підіймалась! Відкладала, думала, з часом зможу запланувати, написати, але ні! А от коли почалось повномасштабне вторгнення, усім стало зрозуміло, що таке жити "тут і зараз". Часто щось роблю і думаю: а якщо щось станеться, чи не буду я жаліти, що робила саме це? Насправді це важко – бути чесною з собою і робити те, про що не будеш жалкувати, якщо завтра вже не настане.

Які українські фільми/серіали обов'язково має подивитися кожен українець?

"Смак свободи" – адже в фільмі підіймаються питання роду, коли ти відчуваєш, наче якась сила штовхає тебе до твоєї мрії, і є відчуття, що тобі все вдасться. Зараз, коли люди втомилися і важко знайти мотивацію для дій, це кіно може стати ковтком свіжого повітря. Ще "Мої думки тихі" – теплий камерний фільм, а також раджу "Давай танцюй" – це така мотиваційна стрічка, що заряджає бадьорістю.