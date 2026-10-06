Если вам нравятся триллеры, в которых главная опасность таится буквально за забором, 24 Канал собрал пять фильмов о соседях, после просмотра которых хочется не одалживать сахар, а срочно выставить квартиру на продажу.

"Параноя"

Год: 2007

Жанр: триллер, детектив, драма

IMDb: 6,8

Подросток Кейл оказывается под домашним арестом и от скуки начинает наблюдать за соседями. Сначала это выглядит как крайне сомнительное хобби на каникулы, но вскоре парень замечает нечто гораздо более интересное: его сосед может оказаться серийным убийцей.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 69%, а зрители – 77%. В целом фильм называют напряженным триллером с сильной игрой Шая Лабафа, хотя финал считают несколько шаблонным.

"Параноя": смотреть трейлер

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"Лейквью Террас"

Год: 2008

Жанр: психологический триллер, драма

IMDb: 6,2

Молодая пара переезжает в новый дом и получает бонус, которого точно не было в объявлении о продаже: соседом оказывается полицейский Абель Тернер в исполнении Сэмюэла Л. Джексона.

Мужчине категорически не нравятся новые жильцы, и обычная неприязнь постепенно превращается в преследование. А когда ваш сосед еще и полицейский, вызвать полицию на соседа становится немного сложнее.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 44% от критиков и 39% от зрителей. Обозреватели хвалили напряжение и игру Джексона, но считали, что ближе к финалу история слишком увлекается мелодраматическими поворотами.

"Лейквью Террас": смотреть трейлер

"Те, что внизу"

Год: 2015

Жанр: психологический триллер, драма

IMDb: 6,1

Кейт и Джастин ждут первого ребенка. В квартиру этажом ниже заселяется другая пара, которая тоже готовится стать родителями. Сначала все выглядит почти идеально: общие интересы, ужины, разговоры о беременности.

После одного трагического вечера атмосфера резко меняется, а Кейт начинает подозревать, что у новых соседей в отношении ее семьи далеко не самые лучшие намерения.

Что говорят критики: они оценили картину довольно тепло – 76% на Rotten Tomatoes, тогда как зрители дали лишь 47%. Обозреватели называли фильм жутким и хорошо построенным психологическим триллером, хотя части аудитории финальный поворот показался слишком предсказуемым.

"Те, кто внизу": смотреть трейлер

"Сосед"

Год: 2016

Жанр: криминальный триллер, хоррор

IMDb: 5,8

Джон возвращается домой и обнаруживает, что его девушка Рози исчезла. Подозрение быстро падает на странного мужчину, живущего неподалеку.

Герой пробирается в его дом и находит в подвале не старые банки с консервами, а похищенных людей. С этого момента соседский конфликт переходит на уровень, где обращение в ТСЖ точно уже не поможет.

Что говорят критики: 71% критиков против 36% зрителей на Rotten Tomatoes. Одни обозреватели хвалили грубый, напряженный стиль старых B-movie, другие упрекали картину во вторичности и недостатке оригинальности.

"Сосед": смотрите трейлер

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