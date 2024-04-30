Ощущение бесконечного отвращения, - на украинского режиссера и ее друзей напали в центре Киева
Источник:Ирина Цилык
Украинский кинорежиссер Ирина Цилык, известная своими фильмами "Я и Феликс" и "Жизнь голубая, будто апельсин", рассказала об инциденте, который случился с ними. Ее и друзей атаковали неизвестные лица прямо в центре столицы.
Это произошло возле Украинского дома. Она опубликовала эту информацию в интернете и выразила желание наказать виновных.
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На Ирину Цилык напали в центре Киева: что произошло
После показа фильма режиссера "Я и Феликс" в Украинском доме, на Ирину Цилык и ее друзей напали. Они уже садились в такси, когда к ним подошли неизвестные лица.
Охапка пахучей сирени в руках, куча эмоций, мы уже садимся в такси, чтобы ехать дальше на концерт Пирог и Кнут, и вдруг к нашей компании (один военный в отпуске, один кинорежиссер, я и еще одна тоненькая женщина) бросаются трое крепких парней и силой оттесняют нас от машины,
– пишет режиссер.
Цилык отметила, что нападавшие составляли свои претензии не столько ко всей компании, сколько к военному Сергею Гнездилову, который присутствовал на показе ленты "Я и Феликс" и выставке Аллы Горской вместе с Ириной.
Ирина Цилык / Фото из фейсбука режиссера
Режиссер сообщила, что нападавшие представили себя как "люди" активиста, военнослужащего и бывшего лидера праворадикальной ОО С14 Евгения Карася.
"Они представились "людьми Карася" и, в принципе, это многое объясняет. Агрессивно начали провоцировать на драку, и таксист мгновенно дал по газам и уехал. Требовали у нашего приятеля просить прощения за то, что он в одном из своих постов назвал Карася долбо*обом (почему назвал – отдельная вполне заслуженная история, но и без нее можно ничего особо не объяснять тем, кто знает этого персонажа)", – отметила Цилык.
Режиссер добавила, что "эта история ничем не завершилась", потому что Ирина с друзьями начали вызывать полицию, а нападавшие сбежали.
Серьезно?! Одни военные ждут другого военного, пока тот выйдет с выставки работ Аллы Горской, чтобы прижать его к стенке и угрожать. Ощущение бесконечного отвращения,
– подытожила Ирина.
В комментариях под публикацией военный Сергей Гнездилов заявил, что намерен обратиться в полицию в связи с нападением.
Не только "Я и Феликс": какие еще фильмы создала Ирина Цилык
Фильмография Ирины Цилык насчитывает ленты, за которые она была отмечена многими важными кинонаградами. Вот список фильмов, которые точно стоят вашего просмотра:
- "Земля голубая, будто апельсин"
- "Тайра"
- "Дом"
- "Поминки"
- "На рассвете"
Фильм "Я и Феликс" режиссера вышел в украинский прокат 11 апреля. Это экранизация романа "Кто ты такой?" писателя и военного Артема Чеха.
"Я и Феликс": смотрите онлайн трейлер фильма
В центре сюжета – взросление парня Тимофея в 90-х годах, его семью, друзей, первая любовь и отношения с бывшим контрразведчиком Феликсом, который стал частью его семьи. История разворачивается на фоне бурных 90-х и рассказывается через призму детского восприятия.