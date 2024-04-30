Це сталось біля Українського дому. Вона опублікувала цю інформацію в інтернеті та висловила бажання покарати винних.

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На Ірину Цілик напали в центрі Києва: що сталося

Після показу фільму режисерки "Я і Фелікс" в Українському домі, на Ірину Цілик та її друзів напали. Вони вже сідали у таксі, коли до них підійшли невідомі особи.

Оберемок пахучого бузку в руках, купа емоцій, ми вже сідаємо в таксі, щоб їхати далі на концерт Пиріг і Батіг, аж раптом до нашої компанії (один військовий у відпустці, один кінорежисер, я і ще одна тоненька жінка) кидаються троє міцних хлопців і силою відтісняють нас від машини,

– пише режисерка.

Цілик відзначила, що нападники складали свої претензії не стільки до всієї компанії, скільки до військового Сергія Гнезділова, який був присутній на показі стрічки "Я і Фелікс" та виставці Алли Горської разом з Іриною.



Ірина Цілик / Фото з фейсбуку режисерки

Режисерка повідомила, що нападники представили себе як "люди" активіста, військовослужбовця та колишнього лідера праворадикальної ГО С14 Євгена Карася.

"Вони представилися "людьми Карася" і, в принципі, це багато чого пояснює. Агресивно почали провокувати на бійку, і таксист миттєво дав по газах та поїхав. Вимагали в нашого приятеля просити вибачення за те, що він в одному зі своїх постів назвав Карася довбо*обом (чому назвав – окрема цілком заслужена історія, але і без неї можна нічого особливо не пояснювати тим, хто знає цього персонажа)", – зазначила Цілик.

Режисерка додала, що "ця історія нічим не завершилася", бо Ірина з друзями почали викликати поліцію, а нападники втекли.

Серйозно?! Одні військові чекають на іншого військового, поки той вийде з виставки робіт Алли Горської, щоб притиснути його до стінки й погрожувати. Відчуття нескінченної огиди,

– підсумувала Ірина.

У коментарях під публікацією військовий Сергій Гнезділов заявив, що намірений звернутися до поліції у зв'язку з нападом.

Не лише "Я і Фелікс": які ще фільми створила Ірина Цілик

Фільмографія Ірини Цілик налічує стрічки, за які вона була відзначена багатьма важливими кінонагородами. Ось список фільмів, які точно вартують вашого перегляду:

"Земля блакитна, ніби апельсин"

"Тайра"

"Дім"

"Помин"

"Вдосвіта"

Фільм "Я і Фелікс" режисерки вийшов в український прокат 11 квітня. Це екранізація роману "Хто ти такий?" письменника і військового Артема Чеха.

"Я і Фелікс": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – дорослішання хлопця Тимофія у 90-х роках, його сім'ю, друзів, перше кохання та стосунки з колишнім контррозвідником Феліксом, який став частиною його родини. Історія розгортається на тлі буремних 90-х і розповідається через призму дитячого сприйняття.