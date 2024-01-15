Кто-то из них развивает свою карьеру как блоггер, кто-то – как артист, а Ирина Кудашова избрала для себя путь актерства. Узнайте в материале 24 Канала, где сейчас юная звезда, чем занимается и почему выбрала для себя такую тропу.

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В 2015 году, Ирина Кудашова, будучи обычной школьницей, получила свою первую эпизодическую роль в сериале "Семейные мелодрамы". Позже она появлялась в разных лентах, таких как "Пес", "Жизнь на грани" и "Врач Ковальчук". Вопреки этому, Ирина решила не выбирать актерскую карьеру и поступила на факультет журналистики и международных отношений.

Однако мечта об актерской карьере наконец догнала Ирину. В 2018 году состоялась премьера сериала "Школа", ставшего самым рейтинговым сериалом на украинском телевидении в сезоне. В этом проекте Кудашова исполнила главную роль, представив образ Вероники Тихоновой – сложного подростка, постоянно конфликтовавшего с мамой.

С этого момента карьера актрисы начала приобретать обороты. В марте 2019 года состоялась премьера вебсериала "Киевская звезда", в котором Кудашова исполнила роль блогера Кейт. В июне начались съемки биографической драмы "Другой Франко", где актриса представила образ Иванны, дочери известного украинского писателя и общественного деятеля Петра Франко.

Сегодня Ирина остается в Украине и даже, несмотря на полномасштабную войну, способствует развитию украинской киноиндустрии. Совсем скоро зрители смогут увидеть долгожданную премьеру фильма "Вкус свободы", где Кудашова сыграла главную роль.

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

Ирина часто делится со своими поклонниками всеми тонкостями профессии. В частности, признается, что ей приходилось работать по 25 часов, рано просыпаться, сниматься на морозе в летних костюмах и даже переступать через себя.

"Я встречалась с 40-летним. Встречалась я с ним в сериале. Конечно, это был интересный опыт, потому что в реальной жизни у меня не было таких взрослых мужчин, но если вы актер, вы должны быть готовы ко всему", – рассказала Ирина.

Однако Кудашова обожает сниматься в фильмах, поэтому все эти минусы не являются причиной для отказа от своей мечты.

Ни о какой популярности и, тем более денег, я не думала, когда уходила в эту профессию. Мне нравилось перевоплощаться в разные образы, например, сегодня ты беременна, завтра – школьница, а послезавтра вообще попадаешь в больницу. И диапазон этих ролей просто бесчислен,

– делится Ирина.

Ирина Кудашова выходит замуж

Недавно актриса обнародовала фото, на котором она показывает обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Рядом с Ириной стоял парень, держащий воздушный шарик с надписью: "Она сказала "да"". Признание состоялось прямо на съемочной площадке. Актриса содержит подробности в тайне, обещая рассказать обо всем позже.

Фанаты тепло приветствовали Кудашову в комментариях по поводу ее счастливой новости. Впрочем, некоторые поклонники высказали предположение, что это может быть пранк, поскольку раньше Ирина ничего не рассказывала о своем избраннике.