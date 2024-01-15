Уехала за границу или осталась в Украине: где сейчас и чем занимается звезда "Школы" Ирина Кудашова
Молодую украинскую актрису Ирину Кудашову все знают как Веронику из сериала "Школа". После окончания съемок совсем юные, но уже звезды продолжили развиваться, впрочем, каждый погрузился в сферу своих интересов.
Кто-то из них развивает свою карьеру как блоггер, кто-то – как артист, а Ирина Кудашова избрала для себя путь актерства. Узнайте в материале 24 Канала, где сейчас юная звезда, чем занимается и почему выбрала для себя такую тропу.
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В 2015 году, Ирина Кудашова, будучи обычной школьницей, получила свою первую эпизодическую роль в сериале "Семейные мелодрамы". Позже она появлялась в разных лентах, таких как "Пес", "Жизнь на грани" и "Врач Ковальчук". Вопреки этому, Ирина решила не выбирать актерскую карьеру и поступила на факультет журналистики и международных отношений.
Однако мечта об актерской карьере наконец догнала Ирину. В 2018 году состоялась премьера сериала "Школа", ставшего самым рейтинговым сериалом на украинском телевидении в сезоне. В этом проекте Кудашова исполнила главную роль, представив образ Вероники Тихоновой – сложного подростка, постоянно конфликтовавшего с мамой.
С этого момента карьера актрисы начала приобретать обороты. В марте 2019 года состоялась премьера вебсериала "Киевская звезда", в котором Кудашова исполнила роль блогера Кейт. В июне начались съемки биографической драмы "Другой Франко", где актриса представила образ Иванны, дочери известного украинского писателя и общественного деятеля Петра Франко.
Сегодня Ирина остается в Украине и даже, несмотря на полномасштабную войну, способствует развитию украинской киноиндустрии. Совсем скоро зрители смогут увидеть долгожданную премьеру фильма "Вкус свободы", где Кудашова сыграла главную роль.
"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма
Ирина часто делится со своими поклонниками всеми тонкостями профессии. В частности, признается, что ей приходилось работать по 25 часов, рано просыпаться, сниматься на морозе в летних костюмах и даже переступать через себя.
"Я встречалась с 40-летним. Встречалась я с ним в сериале. Конечно, это был интересный опыт, потому что в реальной жизни у меня не было таких взрослых мужчин, но если вы актер, вы должны быть готовы ко всему", – рассказала Ирина.
Однако Кудашова обожает сниматься в фильмах, поэтому все эти минусы не являются причиной для отказа от своей мечты.
Ни о какой популярности и, тем более денег, я не думала, когда уходила в эту профессию. Мне нравилось перевоплощаться в разные образы, например, сегодня ты беременна, завтра – школьница, а послезавтра вообще попадаешь в больницу. И диапазон этих ролей просто бесчислен,
– делится Ирина.
Ирина Кудашова выходит замуж
Недавно актриса обнародовала фото, на котором она показывает обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Рядом с Ириной стоял парень, держащий воздушный шарик с надписью: "Она сказала "да"". Признание состоялось прямо на съемочной площадке. Актриса содержит подробности в тайне, обещая рассказать обо всем позже.
Фанаты тепло приветствовали Кудашову в комментариях по поводу ее счастливой новости. Впрочем, некоторые поклонники высказали предположение, что это может быть пранк, поскольку раньше Ирина ничего не рассказывала о своем избраннике.