"Если ты не успокоишься, я тебя убью": актриса "Школы" шокировала заявлением об абьюзивных отношениях
Источник:"В постели"
Ирина Кудашова – известная, молодая украинская актриса, которая стала популярной благодаря культовому сериалу "Школа". Сейчас она продолжает сниматься в украинских лентах, в частности, сыграла в фильме "Вкус свободы".
Ирина впервые публично рассказала об опыте абьюзивных отношений. Оказалось, что в возрасте 18 лет она встречалась с парнем, который ее унижал, манипулировал и причинял боль.
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Ирина Кудашова шокировала заявлением об абьюзивных отношениях
Девушка призналась, что в ее жизни не было физического насилия, однако было моральное. Однако актриса говорит, если бы она продолжила терпеть, это точно могло бы перерасти в то, что экс-возлюбленный поднял бы на нее руку. К счастью, этого не произошло.
Парень как-то сказал: "Если ты сейчас не успокоишься, то я тебя убью". Мне стало так страшно за свою жизнь. Я понимаю, что человек в порыве агрессии может что угодно сделать. Я плакала, я даже боялась громко плакать, чтобы он не услышал. Потом успокоилась, пришла легла в кровать и будто ничего не было,
– рассказала Ирина.
Интервью Ирины Кудашовой: смотрите видео
Она также добавила, что иногда парень заставлял ее делать в постели то, чего девушка не хотела. Но даже несмотря на болезненный опыт, в следующих отношениях актриса снова встречалась с абьюзером.
Ирина защищала его перед родителями, хотя все видели, что он к ней очень плохо относится. Девушка искала ему работу и находила проекты. Кудашова делала для бывшего избранника очень много, а потом узнала, что парень ей изменяет.
Это были эмоциональные качели. Был такой любовный треугольник, как потом оказалось. Помню ночь, когда он не выходил на связь один день. Я не сплю, телефон просто каждые 5 секунд набираю, а он просто не захотел со мной общаться, он уехал к бывшей,
– вспоминает Ирина.
Она отказывается называть имя своих бывших партнеров, поскольку уже простила им. Главное для нее – это осознание собственной ценности. Поэтому актриса советует всем девушкам любить себя и желать к себе хорошего отношения от любимого человека.
Фильмография Ирины Кудашовой
- "Карлос в Украине"
- "Вкус свободы"
- "В черной, черной комнате"
- "Другой Франко"
- "Евродиректор"
- "Киевская звезда"
- "Родственные связи" 2
- "Родственные связи"
- "Школа"
- "Школа. Недетские игры"
- "Сказочная секта"