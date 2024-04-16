"Если ты не успокоишься, я тебя убью": актриса "Школы" шокировала заявлением об абьюзивных отношениях

Ирина Кудашова – известная, молодая украинская актриса, которая стала популярной благодаря культовому сериалу "Школа". Сейчас она продолжает сниматься в украинских лентах, в частности, сыграла в фильме "Вкус свободы".

Ирина впервые публично рассказала об опыте абьюзивных отношений. Оказалось, что в возрасте 18 лет она встречалась с парнем, который ее унижал, манипулировал и причинял боль.

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Ирина Кудашова шокировала заявлением об абьюзивных отношениях

Девушка призналась, что в ее жизни не было физического насилия, однако было моральное. Однако актриса говорит, если бы она продолжила терпеть, это точно могло бы перерасти в то, что экс-возлюбленный поднял бы на нее руку. К счастью, этого не произошло.

Парень как-то сказал: "Если ты сейчас не успокоишься, то я тебя убью". Мне стало так страшно за свою жизнь. Я понимаю, что человек в порыве агрессии может что угодно сделать. Я плакала, я даже боялась громко плакать, чтобы он не услышал. Потом успокоилась, пришла легла в кровать и будто ничего не было,

– рассказала Ирина.

Интервью Ирины Кудашовой: смотрите видео

Она также добавила, что иногда парень заставлял ее делать в постели то, чего девушка не хотела. Но даже несмотря на болезненный опыт, в следующих отношениях актриса снова встречалась с абьюзером.

Ирина защищала его перед родителями, хотя все видели, что он к ней очень плохо относится. Девушка искала ему работу и находила проекты. Кудашова делала для бывшего избранника очень много, а потом узнала, что парень ей изменяет.

Это были эмоциональные качели. Был такой любовный треугольник, как потом оказалось. Помню ночь, когда он не выходил на связь один день. Я не сплю, телефон просто каждые 5 секунд набираю, а он просто не захотел со мной общаться, он уехал к бывшей,

– вспоминает Ирина.

Она отказывается называть имя своих бывших партнеров, поскольку уже простила им. Главное для нее – это осознание собственной ценности. Поэтому актриса советует всем девушкам любить себя и желать к себе хорошего отношения от любимого человека.

Фильмография Ирины Кудашовой