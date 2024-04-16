Ірина вперше публічно розповіла про досвід аб'юзивних стосунків. Виявилося, що у віці 18 років вона зустрічалась із хлопцем, який її принижував, маніпулював та завдавав болю.

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Ірина Кудашова шокувала заявою про аб'юзивні стосунки

Дівчина зізналась, що у її житті не було фізичного насилля, однак було моральне. Однак акторка каже, якби вона продовжила терпіти, це точно могло б перерости у те, що екскоханий підняв би на неї руку. На щастя, цього не сталось.

Хлопець якось сказав: "Якщо ти зараз не заспокоїшся, то я тебе вб'ю". Мені стало так страшно за своє життя. Я розумію, що людина в пориві агресії може що завгодно зробити. Я плакала, я навіть боялася голосно плакати, щоб він не почув. Потім заспокоїлася, прийшла лягла в ліжко і ніби нічого не було,

– розповіла Ірина.

Інтерв'ю Ірини Кудашової: дивіться відео

Вона також додала, що інколи хлопець змушував її робити у ліжку те, чого дівчина не хотіла. Та навіть попри болісний досвід, у наступних стосунках акторка знову зустрічалась з аб'юзером.

Ірина захищала його перед батьками, хоча всі бачили, що він до неї дуже погано ставиться. Дівчина шукала йому роботу та знаходила проєкти. Кудашова робила для колишнього обранця дуже багато, а потім дізналася, що хлопець їй зраджує.

Це були емоційні гойдалки. Був такий любовний трикутник, як потім виявилось. Пам'ятаю ніч, коли він не виходив на зв'язок один день. Я не сплю, телефон просто кожні 5 секунд набираю, а він просто не захотів зі мною спілкуватися, він поїхав до колишньої,

– пригадує Ірина.

Вона відмовляється називати ім'я своїх колишніх партнерів, оскільки вже пробачила їм. Головне для неї – це усвідомлення власної цінності. Тому акторка радить усім дівчатам любити себе та бажати до себе хорошого ставлення від коханої людини.

Фільмографія Ірини Кудашової