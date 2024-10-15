Ирина рассказала, что в 17-летнем возрасте снялась в сериале "Школа". Тогда актриса имела всего 800 подписчиков. Этими подробностями она поделилась в шоу "єПитання", передает Кино 24.

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Я помню тот момент: выходит первая серия, я захожу в инстаграм, обновляю страницу, а у меня 10 тысяч подписчиков. Обновляю страницу через 5 минут – 15, через 20 минут – 25. За первую неделю я собрала где-то 100 тысяч подписчиков,

– вспомнила Ирина Кудашова.

Кудашова призналась, что растерялась, когда к ней впервые подошли и попросили сфотографироваться.

Анонс сериала "Школа": смотрите видео онлайн

Ирина Кудашова рассказала о первом поцелуе в кадре

Актриса также рассказала о собственном опыте первого поцелуя в кадре. Ирина вспомнила забавную ситуацию, которая случилась тогда. На тот момент Кудашова целовалась всего дважды или трижды в жизни, поэтому переживала.

И вот момент. Крупный план, режиссер говорит: "Давайте на крупном плане сейчас красиво поцелуемся, у вас такая сцена романтическая". Я стою и думаю: "Боже, что делать?" И просто в момент, когда мы должны были поцеловаться, я сильно закашлялась,

– поделилась актриса.

Ирина призналась, что ей стыдно за эту ситуацию.

Напомним, что первый сезон сериала "Школа" вышел в 2018 году. В нем рассказывается о жизни подростков, их обучение и отношения с родителями. Всего есть три сезона сериала, последний транслировался в 2019 году.