Ірина розповіла, що у 17-річному віці знялася у серіалі "Школа". Тоді акторка мала всього 800 підписників. Цими подробицями вона поділилася у шоу "єПитання", передає Кіно 24.

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Я пам'ятаю той момент: виходить перша серія, я заходжу в інстаграм, оновлюю сторінку, а в мене 10 тисяч підписників. Оновлюю сторінку через 5 хвилин – 15, через 20 хвилин – 25. За перший тиждень я зібрала десь 100 тисяч підписників,

– пригадала Ірина Кудашова.

Кудашова зізналася, що розгубилася, коли до неї вперше підійшли та попросили сфотографуватися.

Анонс серіалу "Школа": дивіться відео онлайн

Ірина Кудашова розповіла про перший поцілунок у кадрі

Акторка також розповіла про власний досвід першого поцілунку в кадрі. Ірина пригадала кумедну ситуацію, яка трапилася тоді. На той момент Кудашова цілувалася всього двічі або тричі у житті, тому переживала.

І от момент. Крупний план, режисер говорить: "Давайте на крупному плані зараз гарно поцілуємося, у вас така сцена романтична". Я стою і думаю: "Боже, що робити?" І просто в момент, коли ми мали поцілуватися, я сильно закашлялася,

– поділилася акторка.

Ірина зізналася, що їй соромно за цю ситуацію.

Нагадаємо, що перший сезон серіалу "Школа" вийшов у 2018 році. У ньому розповідається про життя підлітків, їхнє навчання та стосунки з батьками. Всього є три сезони серіалу, останній транслювався у 2019 році.