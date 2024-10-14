Кіно 24 розповість про ромкоми, які вийшли зовсім нещодавно. Незалежно від того, чи ви любите класичні історії про кохання чи неочікувані повороти, ці фільми точно підкорять ваше серце.

Цікаво Веселий вечір забезпечено: 3 фільми, які ви мусите подивитися з друзями

"Сімейна справа"

Режисер: Річард ЛаГравенезе

Рейтинг IMDb: 5.9/10

Дівчина Зара - асистентка відомого кіноактора Кріса Коула. Хоч він неабиякий егоїст та нарцис, Зарі вдається знайти з Крісом спільну мову та стати йому хорошою помічницею – вона навіть зуміла позбутися "зайвих" подружок актора. Та коли Зара дізнається, що в Кріса роман з її мамою, життя дівчини кардинально змінюється.

"Сімейна справа": дивіться трейлер онлайн

"Люблю тебе ненавидіти"

Режисер: Вілл Глак

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Перше побачення Бі та Бена завершується крижаним ставленням одне до одного. Та пара опиняється знову разом на весіллі в Австралії. Поки інші намагаються примирити хлопця й дівчину, вони вирішують перехитрити родичів і друзів: і починають вдавати пару.

"Люблю тебе ненавидіти": дивіться трейлер онлайн

"Думка про тебе"

Режисер: Майкл Шоуолтер

Рейтинг IMDb: 6.5/10

У центрі сюжету – 40-річна власниця картинної галереї та мати-одиначка Сорен. Її колишній в останню мить відмовився везти 16-річну доньку на музичний фестиваль, тому Сорен їде замість нього. Вона випадково знайомиться з вокалістом популярного хлопчачого гурту, який молодший за неї на 16 років. Вони закохуються одне в одного, але змушені приховувати роман через різницю у віці.

"Думка про тебе": дивіться трейлер онлайн

Ці стрічки змушують сміятися і співпереживати героям. Сподіваємось, що вони зроблять спільний перегляд незабутнім