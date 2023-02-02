Снимать российских актеров нужно запретить раз и навсегда, – актриса "Я – Надежды" Ирина Мак

В годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, состоится премьера сериала "Я – Надежда". В преддверии выхода драмы, 24 Канал пообщался с главной героиней Ириной Мак. Она рассказала об интересной детали перед съемкой сериала, а также подчеркнула, что мы не можем больше снимать российских актеров – это следует запретить.

Интересно, что команда проекта решила отказаться от старой, позаимствованной у российского кинопроизводства, традиции разбивания тарелки перед стартом съемочного процесса. Потому съемки начались с символического подписания актерами и съемочной группой украинского флага.

Читайте наш эксклюзив Бесило примирения после 2014 года, – Ирина Мак о россиянах в кино и съемках сериала "Я – Надежда"

Ирина Мак о запрете российских актеров в Украине

24 Канал спросил Ирину Мак, что она об этом думает и есть ли еще какие-то российские нарративы в украинском кино, которые следует искоренять раз и навсегда.

Есть неприемлемый нарратив – снимать российских актеров. Это должно быть запрещено раз и навсегда. Они снимались здесь постоянно, причем в центральных ролях. Весь рынок был в России. Об этом нужно забыть. Другой вопрос, что есть актеры, открыто высказавшиеся против России, уехали оттуда еще раньше. Это другая ситуация,

– сказала Ирина Мак.

"Меня ужасно бесило примирение после 2014 года, – вспомнила актриса. – Когда в какой-то момент россиян здесь не стало, а потом они начали ехать в Украину "пачками", снова сниматься в главных ролях. Они – звезды, а мы – второстепенные. Их условия труда и наши – были небом и землей. Это должно быть закончено. Это наша Страна, и у нас огромное количество роскошных актеров. Мы способны делать качественное украинское кино! И об этом мир уже знает!"

Ирина Мак / Фото из соцсетей актрисы

Что известно об Ирине Мак? Украинская актриса театра и кино. Родилась в 1970 году в Киеве. В 1994 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Сразу после учебы начала работать в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. В творчестве актрисы – более 50 фильмов и сериалов (среди которых: "Носорог" и "Номера" Олега Сенцова, "Поймать Кайдаша" Натальи Ворожбит, "Чемпионы по подворотням" Ахтема Сеитаблаева и другие), а также почти 25 театральных ролей спектаклях: "Отец", "Дом", "Гарантия 2 года" и т.п.).

Коротко о сериале "Я – Надежда"

Сериал "Я – Надежда" выйдет 24 февраля в 19:30 на телеканале 2+2. Это первые съемки сериала в Украине. Он рассказывает о первых месяцах этой войны, в частности февраль – март, о судьбах людей, об ужасе, который пришлось пережить каждому из нас. Ирина Мак сыграла в проекте роль матери, у которой прототип единственной женщины в Украине – водителя скорой помощи.

По сюжету сериала, молодая фельдшер Надежда, несмотря на реальную опасность и уговоры об эвакуации, решает остаться в окруженном оккупантами Харькове. Женщина не представляет, что ждет ее в ближайшее время — бессонные ночи на службе, болезненные потери, ежедневный риск ради спасения других и встреча с врагом лицом к лицу.