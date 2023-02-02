Цікаво, що цьогоріч команда проєкту вирішила відмовитися від старої, запозиченої у російського кіновиробництва, традиції розбивання тарілки перед стартом знімального процесу. Тому зйомки розпочались із символічного підписання акторами та знімальною групою українського прапора.

Читайте наш ексклюзив Бісило примирення після 2014 року, – Ірина Мак про росіян в кіно та зйомки серіалу "Я – Надія"

Ірина Мак про заборону російських акторів в Україні

24 канал запитав Ірину Мак, що вона про це думає і чи є ще якісь російські наративи в українському кіно, які варто викорінювати раз і назавжди.

Є неприйнятний наратив – знімати російських акторів. Це має бути заборонено раз і назавжди. Вони знімалися тут постійно, причому у центральних ролях. Весь ринок був на Росії. Про це треба забути. Інше питання, що є актори, які відкрито висловилися проти Росії, поїхали звідти ще раніше. То інша ситуація,

– сказала Ірина Мак.

"Мене страшенно бісило примирення після 2014 року, – згадала акторка. – Коли в якийсь момент росіян тут не стало, а потім вони почали їхати в Україну "пачками", знову зніматися у головних ролях. Вони – зірки, а ми – другорядні. Їхні умови праці й наші – були небом і землею. Це має бути закінчено. Це наша Країна, і в нас величезна кількість розкішних акторів. Ми здатні робити якісне українське кіно! І про це світ вже знає!".

Ірина Мак / Фото з соцмереж акторки

Що відомо про Ірину Мак? Українська акторка театру та кіно. Народилася 1970 року у Києві. 1994 року закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Одразу після навчання почала працювати у Київському театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра. У творчому доробку актриси – понад 50 фільмів та серіалів (серед яких: "Носоріг" та "Номери" Олега Сенцова, "Спіймати Кайдаша" Наталки Ворожбит, "Чемпіони з підворіття" Ахтема Сеітаблаєва та інші), а також майже 25 театральних ролей (у виставах: "Батько", "Дім", "Гарантія 2 роки" тощо).

Коротко про серіал "Я – Надія"

Серіал "Я – Надія" вийде 24 лютого о 19:30 годині на телеканалі 2+2. Це перші зйомки серіалу в Україні. Він розповідає про перші місяці цієї війни, зокрема лютий – березень, про долі людей, про жах, який довелося пережити кожному з нас. Ірина Мак зіграла у проєкті роль матері, що має прототип єдиної жінки в Україні, яка є водієм швидкої допомоги.

За сюжетом серіалу, молода фельдшерка Надія, не зважаючи на реальну небезпеку та вмовляння про евакуацію, вирішує залишитися в оточеному окупантами Харкові. Жінка не уявляє, що чекає на неї найближчим часом — безсонні ночі на службі, болючі втрати, щоденний ризик заради порятунку інших і зустріч з ворогом віч-на-віч.