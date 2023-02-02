Цікаво, що цьогоріч команда проєкту вирішила відмовитися від старої, запозиченої у російського кіновиробництва, традиції розбивання тарілки перед стартом знімального процесу. Тому зйомки розпочались із символічного підписання акторами та знімальною групою українського прапора.

24 канал запитав Ірину Мак, що вона про це думає і чи є ще якісь російські наративи в українському кіно, які варто викорінювати раз і назавжди.

"Мене страшенно бісило примирення після 2014 року, – згадала акторка. – Коли в якийсь момент росіян тут не стало, а потім вони почали їхати в Україну "пачками", знову зніматися у головних ролях. Вони – зірки, а ми – другорядні. Їхні умови праці й наші – були небом і землею. Це має бути закінчено. Це наша Країна, і в нас величезна кількість розкішних акторів. Ми здатні робити якісне українське кіно! І про це світ вже знає!".

Ірина Мак / Фото з соцмереж акторки

Що відомо про Ірину Мак?

Українська акторка театру та кіно. Народилася 1970 року у Києві. 1994 року закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Одразу після навчання почала працювати у Київському театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра. У творчому доробку актриси – понад 50 фільмів та серіалів (серед яких: "Носоріг" та "Номери" Олега Сенцова, "Спіймати Кайдаша" Наталки Ворожбит, "Чемпіони з підворіття" Ахтема Сеітаблаєва та інші), а також майже 25 театральних ролей (у виставах: "Батько", "Дім", "Гарантія 2 роки" тощо).

Коротко про серіал "Я – Надія"

Серіал "Я – Надія" вийде 24 лютого о 19:30 годині на телеканалі 2+2. Це перші зйомки серіалу в Україні. Він розповідає про перші місяці цієї війни, зокрема лютий – березень, про долі людей, про жах, який довелося пережити кожному з нас. Ірина Мак зіграла у проєкті роль матері, що має прототип єдиної жінки в Україні, яка є водієм швидкої допомоги.

За сюжетом серіалу, молода фельдшерка Надія, не зважаючи на реальну небезпеку та вмовляння про евакуацію, вирішує залишитися в оточеному окупантами Харкові. Жінка не уявляє, що чекає на неї найближчим часом — безсонні ночі на службі, болючі втрати, щоденний ризик заради порятунку інших і зустріч з ворогом віч-на-віч.