Русский язык убивает, известная украинская актриса резко высказалась о мягкой украинизации

Ирина Островская, звезда украинских сериалов, в частности, недавно стала частью нового триллера "Дом за стеклом", где исполнила главную роль. Актриса поделилась своим мнением относительно русского языка, мягкой украинизации и русских в кино.

Об этом актриса сказала в интервью для 24 Канала. В нашем новом материале узнаете, что сказала Ирина Островская.

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Ирина Островская о русском языке в украинском пространстве

Актриса отмечает, что вообще нигде: ни в кино, ни в жизни, не имеет желания говорить о россиянах, какими бы они ни были. Однако, о языковом вопросе Ирина высказывается очень категорично и сознательно.

Да, "русскоязычным" до сих пор не доходит, что только пока у нас есть свой язык, до тех пор будет Украина. Что нас на русском языке не только убивают в прямом смысле этого слова, русский язык убивает нашу перспективу на существование. И это не вопрос "мне так удобнее", это маркер – кто ты и в какой стране хочешь жить,

– говорит Островская.

Ирина признается, что не понимает родителей, которые разговаривают с детьми не на языке страны, в которой живут. По ее мнению, есть только два варианта: или эти родители планируют уехать в Россию, или они ожидают "русского мира" в Украине. Иначе не понятно, зачем ребенку язык, который он не сможет нигде применить.

Полную версию интервью с Ириной Островской читайте в рамках проекта "Интервью24"

Актриса говорит, что, к счастью, уже видит невероятные сдвиги в киноотрасли. После полномасштабного вторжения произошел полный переход кинопроизводства и сериального производства на язык людей, которые живут в своей стране. Хотя Ирина признается, что сам термин "ласковая украинизация" для нее звучит дико.

Будто существует две стороны: и одна просит, даже заставляет другой, об услуге говорить на языке своей страны. Но существует языковой закон, мы все, кто понимает опасность использования русского языка в Украине, постепенно уже создаем условия, где чужой язык делает тебя чужим,

– отмечает Островская.

Что Ирина Островская говорит о работе с россиянами в кадре

До полномасштабной войны российские актеры неоднократно снимались в украинских сериалах, получая главные роли. Они были частью многих проектов, и на то время для многих украинских актеров это была возможность, которую нельзя было проигнорировать, ведь особо выбора не было. Для многих это был шанс проявить себя на экране, поэтому украинские актеры соглашались на такие съемки, даже несмотря на то, что российские актеры участвовали в тех же проектах.

Однако после начала большой войны Ирина Островская сделала четкий выбор и категорически отказывается от любых предложений, связанных с участием российских актеров.

Я не буду в кадре с представителями населения, которое ворвалось прямо во двор танком, оккупировало и напаскудило в мой дом в Буче,

– говорит Ирина.

Она решила, что в условиях войны ее принципы не позволяют участвовать в проектах, где привлечены представители страны-агрессора.