Про це акторка сказала в інтерв'ю для 24 Каналу. У нашому новому матеріалі дізнаєтесь, що сказала Ірина Островська.

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Ірина Островська про російську мову в українському просторі

Акторка зазначає, що взагалі ніде: ні в кіно, ні в житті, не має бажання говорити про росіян, якими б вони не були. А проте, про мовне питання Ірина висловлюється дуже категорично та свідомо.

Так, "російськомовним" і досі не доходить, що тільки доки в нас є своя мова, доти буде Україна. Що нас російською мовою не лише вбивають в прямому значенні цього слова, російська мова вбиває нашу перспективу на існування. І це не питання "мнє так удобнєє", це маркер – хто ти та в якій країні хочеш жити,

– каже Островська.

Ірина зізнається, що не розуміє батьків, які розмовляють з дітьми не мовою країни, в якій живуть. На її думку, є лише два варіанти: або ці батьки планують виїхати до Росії, або вони очікують "російського міра" в Україні. Інакше не зрозуміло, навіщо дитині мова, яку вона не зможе ніде застосувати.

Повну версію інтерв'ю з Іриною Островською читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24"

Акторка каже, що, на щастя, вже бачить неймовірні зрушення в кіногалузі. Після повномасштабного вторгнення відбувся повний перехід кіновиробництва та серіального виробництва на мову людей, які живуть у своїй країні. Хоча Ірина зізнається, що сам термін "лагідна українізація" для неї звучить дико.

Ніби існує два боки: і один просить, навіть змушує інший, про послугу говорити мовою своєї країни. Але існує мовний закон, ми усі, хто розуміє небезпеку використання російської мови в Україні, поступово уже створюємо умови, де чужа мова робить тебе чужим,

– зазначає Островська.

Що Ірина Островська каже про роботу з росіянами в кадрі

До повномасштабної війни російські актори неодноразово знімалися в українських серіалах, отримуючи головні ролі. Вони були частиною багатьох проєктів, і на той час для багатьох українських акторів це була можливість, яку не можна було проігнорувати, адже особливо вибору не було. Для багатьох це був шанс проявити себе на екрані, тому українські актори погоджувалися на такі зйомки, навіть попри те, що російські актори брали участь у тих самих проєктах.

Однак після початку великої війни Ірина Островська зробила чіткий вибір і категорично відмовляється від будь-яких пропозицій, пов'язаних з участю російських акторів.

Я не буду в кадрі з представниками населення, яке увірвалося прямо у двір танком, окупувало і напаскудило в мій будинок в Бучі,

– каже Ірина.

Вона вирішила, що в умовах війни її принципи не дозволяють брати участь у проєктах, де залучені представники країни-агресора.