Ми зібрали для вас список українських стрічок у жанрі детективу, які обов'язково варто переглянути. Обирайте, що сподобається саме вам, і пориньте у світ таємниць і розслідувань.

Радимо Культова драма 90-х років стала однією із найпопулярніших на Netflix: про яку стрічку йдеться

"Коло омани"

Сюжет серіалу розповідає історію жінки, яка, попри всі труднощі, бореться за правду та за повернення своєї доньки. Вона стикається з численними маніпуляціями та обманом і змушена самостійно розплутувати складну мережу таємниць. На її шляху постають нові виклики та несподівані перешкоди, але вона не здається, адже для неї немає нічого важливішого, ніж відновлення справедливості та повернення своєї дитини.

"Коло омани": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дім за склом"

У маленькому містечку, де життя звично протікає за розміреним ритмом, трапляється несподівана і страшна подія – зникає молода дівчина прямо під час святкування випускного вечора. Вона зникла не одна – разом зі своїм хлопцем Максом, юнаком, на кілька років старшим за неї. Всі, хто були на святі, лише згадують радісні миті, коли раптом вечір обірвався. Батьки й друзі в паніці – не може бути, щоб це була просто випадковість.

Мати дівчини, Вікторія, сильна, рішуча жінка, яка здавна вважалася взірцем сучасної жінки-лідерки, не могла залишити це без уваги. Вона одразу ж починає пошуки, однак за кожним її кроком стоїть питання: як здійснити пошуки так, щоб не зіпсувати свою репутацію? Вікторія дізнається, що існують підозри: її донька могла бути пов'язана з нелегальними справами, зокрема з незаконним розповсюдженням наркотиків через інтернет. Хоча ці підозри ще не підтверджені, Вікторія не вірить у те, що її дочка була замішана в чомусь подібному.

"Дім за склом": дивіться онлайн трейлер фільму

Це ставить її перед серйозним внутрішнім конфліктом: чи варто вірити слідству, яке вже сформувало свою думку про її доньку, чи продовжити пошуки своїм шляхом? Але біль і злість на колишнього чоловіка, якого вона вважає невдахою і причиною всіх негараздів у своєму житті, вражають її зсередини. Тим часом вона намагається не допустити, щоб її розслідування вийшло за межі правового поля і не пошкодило її імідж в очах громади.

З кожним днем, коли вона збирає нові свідчення і сліди, Вікторія починає розуміти, що, можливо, перш ніж продовжити боротьбу за свою доньку, їй слід почати з себе.

"Розтин покаже"

Цей український серіал розповідає про детективне бюро, яке займається розкриттям складних злочинів, шукаючи та знаходячи злочинців за допомогою унікального експерта. Цим експертом є патологоанатом та судмедексперт, чуття та досвід якого дозволяють розкрити навіть найскладніші та заплутані справи.

"Розтин покаже": дивіться онлайн трейлер серіалу

Його вміння знаходити докази в деталях, які інші могли б оминути, стають ключем до розкриття багатьох злочинів. Завдяки глибоким знанням у сфері судмедекспертизи, він здатен виявити найменші сліди на місці злочину, що дає команді детективів важливі підказки.