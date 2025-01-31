Звезда фильма "Дом за стеклом" о шароварщине в кино: "Унижение и обесценивание моей культуры"

Украинская актриса Ирина Островская, звезда нового украинского триллера "Дом за стеклом", поделилась своими мыслями о шароварщине в украинском кино. Она прямо высказала свой взгляд относительно того, чего, по ее мнению, не хватает современному украинскому кинематографу.

Этим Островская поделилась в интервью для 24 Канала. В материале узнаете, что сказала актриса.

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Ирина Островская о шароварщине в украинском кино

Ирина Островская отметила, что украинскому кино нужны уникальные герои, которые стремятся достигать целей, борются за свои идеалы, и которым хочется подражать.

Я хочу посмотреть кино и гордиться, что я из Украины, хочу видеть современные города, современных красивых людей, хочу видеть наш несокрушимый характер, наше вечное стремление к свободе,

– говорит Островская.

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Она неоднократно подчеркивала, что во время полномасштабной войны возрос интерес к украинскому. Люди стали чаще посещать театры, смотреть украинские фильмы и интересоваться украиноязычным контентом. Поэтому, по ее мнению, нужно делать свое дело качественно.

Я воспринимаю такую примитивизацию (шароварщину – 24 Канал) как собственное унижение, унижение и обесценивание моей культуры, где нет ни правды, ни красоты, ни юмора. Не знаю, понимают ли те, кто производит такой контент, играет в нем (а это происходит, потому что – смотрят), что они подыгрывают России (как это и делалось в СССР), искажая образ украинца, доводя до абсурда нелепости,

– отмечает Ирина.

Однако, как отметила Ирина, есть и другая сторона медали, которая очень огорчает многих сознательных граждан. Она заметила, что хотя война продолжается до сих пор, а на улицах украинских городов все чаще можно услышать русский язык. Это явление вызывает возмущение, ведь язык, который ассоциируется с агрессором и врагом, возвращается в публичное пространство, где он не должен быть уже никогда.