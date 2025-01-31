Цим Островська поділилась в інтерв'ю для 24 Каналу. У матеріалі дізнаєтесь, що сказала акторка.

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Ірина Островська про шароварщину в українському кіно

Ірина Островська зазначила, що українському кіно потрібні унікальні герої, які прагнуть досягати цілей, борються за свої ідеали, і яких хочеться наслідувати.

Я хочу подивитись кіно і пишатись, що я з України, хочу бачити сучасні міста, сучасних красивих людей, хочу бачити наш незламний характер, наше вічне прагнення до свободи,

– каже Островська.

Повну версію інтерв'ю з Іриною Островською читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24"

Вона неодноразово підкреслювала, що під час повномасштабної війни зросла цікавість до українського. Люди стали частіше відвідувати театри, дивитися українські фільми та цікавитися україномовним контентом. Тому, на її думку, потрібно робити свою справу якісно.

Я сприймаю таку примітивізацію (шароварщину – 24 Канал) як власне приниження, приниження і знецінення моєї культури, де немає ні правди, ні краси, ні гумору. Не знаю, чи ті, хто виробляє такий контент, грає в ньому (а це відбувається, тому що – дивляться), розуміють, що вони підіграють Росії (як це і робилося в СРСР), спотворюючи образ українця, доводячи до абсурду недолугості,

– зазначає Ірина.

Однак, як зазначила Ірина, є й інший бік медалі, який неабияк засмучує багатьох свідомих громадян. Вона зауважила, що хоча війна триває досі, а на вулицях українських міст все частіше можна почути російську мову. Це явище викликає обурення, адже мова, яка асоціюється з агресором і ворогом, повертається в публічний простір, де вона не повинна бути уже ніколи.