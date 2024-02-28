Уже 7 марта в кинотеатрах Украины состоится одна из самых ожидаемых премьер года, где Ирма Витовская сыграла главную роль, – романтической комедии "Вкус свободы". Накануне выхода фильма на большие экраны Кино 24 вспомнило самые яркие роли звезды украинского кинематографа, которыми она покорила мир.

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"Вкус свободы", 2024

Жанр: романтическая комедия

Режиссер: Александр Березань

Начнем именно с той ленты, которую с трепетом ждут поклонники украинского кино. Это история о девушке Варе, которая обожает кулинарию и мечтает посвятить ей всю жизнь.

На пути Вари много препятствий, но ее жизнь в корне меняется, когда юная мечтательница находит книгу Ольги Франко "Первая украинская обще-практическая кухня". Именно эту женщину, которая оставила значительный вклад в украинскую культуру, и сыграла Ирма Витовская.

Не пропустите главную премьеру весны в кинотеатрах. Эту теплую и легкую комедию точно захочется пересмотреть не раз.

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Между нами", 2023

Жанр: психологический триллер

Режиссер: Соломия Томащук

Следующая лента стала настоящим открытием 2023 года. Это что-то новое и неординарное для украинского кино, где поднимаются сразу несколько остросоциальных тем: насилие в семье, наркотическая зависимость, ПТСР.

Сюжет разворачивается вокруг абьюзивных отношений двух женщин – Саши и Ани, которые становятся заложницами случайного убийства и должны сделать сложный выбор между близким человеком и моральными принципами.

Ирма Витовская сыграла роль Ани, которая стала лучшей подругой для красивой и свободолюбивой Саши, страдающей от эмоциональных травм и борющейся с наркотической зависимостью. У самой Ани немало проблем в жизни, она воспитывает сына и живет с мужем, который изменяет. Роковые обстоятельства, в которые попадает женщина, заставляют ее принимать кардинальные решения.

Этот фильм точно поразит вас неожиданным развитием событий и финалом.

"Между нами": смотрите онлайн трейлер фильма

"Коза Ностра. Мама едет", 2022

Жанр: комедия

Режиссер: Джованни Дота

В этой украинско-итальянской комедии Ирма Витовская перевоплотилась во Владу Козу, которая живет в живописных Карпатах. Дочь Влады живет на Сицилии, где недавно родила ребенка. Заботливая мама решает продать дом в Украине и отправляется в жаркую Италию, чтобы помочь дочери с малышом. Однако все складывается совсем не так, как представляла Влада и она становится домработницей в семье мафиози.

Актриса отлично справилась с этой ролью и заставила зрителей полюбить Владу вопреки ее непростому характеру.

"Коза Ностра. Мама едет": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мои мысли тихие", 2019

Жанр: комедия

Режиссер: Антонио Лукич

Завершаем этот киновечер дебютным полнометражным фильмом режиссера Антонио Лукича. Здесь Ирма Витовская сыграла роль мамы главного героя – молодого звукорежиссера Вадима.

Парню выпадает шанс получить заветную работу в Канаде, но для этого ему нужно записать звуки животных Закарпатья. Задача усложняется, когда ассистенткой и водителем в этом деле становится его мама.

"Мои мысли тихие": смотрите онлайн трейлер фильма

Просмотрев эти ленты, вы почувствуете разный спектр эмоций, будете и плакать, и смеяться, и плакать от смеха. Это именно то, что надо, после насыщенного рабочего дня.