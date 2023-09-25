"Это была моя ошибка": Ирма Витовская больше всего жалеет за съемки в сериале "Последний москаль"

Актриса Ирма Витовская снялась во многих интересных украинских фильмах и сериалах, среди которых "Мои мысли тихие", "Молодая", "Между нами". Однако есть роль, за которую она больше всего жалеет.

Речь идет о комедийном сериале "Последний москаль", вышедшем в 2015 году. Ирма сыграла роль продавщицы магазина в первом сезоне.

Рекомендуем Готовьте попкорн: 5 комедий о спортивных соревнованиях для идеальных выходных с друзьями

В шоу также сыграли россиянин Игорь Скрипко, украинские актеры Юрий Горбунов, Владимир Горянский, Назар Заднепровский и предательница Галина Безрук.

Ирма Витовская считает участие в сериале "Последний москаль" ошибкой

Качественные и зрелищные фильмы заставляют зрителя забыть обо всем на свете и затаить дыхание в ожидании новых поворотов сюжета. Пережить настоящие приключения можно и с Favbet . Этот сервис для игр и ставки на спорт сделает ваш день зрелищным и поможет ощутить незабываемые эмоции и впечатления от игры.

В интервью РБК Ирма подчеркнула, что после Евромайдана единственным своим бессознательным грехом считает сериал "Последний москаль".

Я не читала сценарий полностью, а только свои сцены, привязанные локально к одному исполнителю, именно они не испугали. Это была моя ошибка,

– отметила она.

Во втором сезоне сериала Ирма Витовская уже не участвовала. Она объяснила это плохой коммуникацией с командой, работавшей тогда над шоу: "Если вы не выполняете какую-нибудь программу, вы можете быть в репрессии – вас не будут снимать все продукты этого канала".

Сейчас актриса отказалась от ролей в комедийных проектах: "Я сейчас отказываюсь от всех комедий, потому что не вижу внутреннего отголоска, что я готова играть этот материал. Я честная актриса, я никогда не уходила играть, если мне очень что-то не хочется".

Это интересно 5 украинских актеров, отказавшихся от сотрудничества с россиянами еще в 2014 году

Какую роль Ирма считает лучшей в своей карьере

В 2018 году Витовская сыграла роль бабы Приси в украинско-американском художественном фильме ужасов "Брама". Эту роль она считает очень важной в своей карьере. "Хорошая, сверхсложная и важная для меня остается роль бабы Приси в "Браме" потому, что она вечна. И эта тема очень важна для нас. А самая лучшая моя работа – впереди".

"Брама": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме этого, она поделилась, что война оказала сильное влияние на развитие украинского кино, поэтому многие актеры потеряли работу: "Сейчас у меня болит сердце, что война делает стоп-паузу в карьере многих молодых актеров. Да, из-за войны они станут лучшими, более объемными, злыми, более динамичными актерами, но возраст не стоит на месте. И мне это очень болит".