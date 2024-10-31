Ирма Витовская назвала роль, которую точно не сыграла бы: "Это для меня неприемлемо"

Известная украинская актриса, звезда фильма "Вкус свободы" и премьерной ленты "БожеВильные", Ирма Витовская честно призналась, от каких ролей она отказывается. Знаменитость также рассказала о внутренних блоках относительно некоторых тем, которые, на ее взгляд, не время раскрывать.

Об этом Витовская откровенно призналась в разговоре с Кино 24. Узнайте, что сказала актриса и что считает неприемлемым в современном украинском кино.

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Ирма Витовская о ролях, на которые не соглашается

Ирма Витовская честно поделилась своими мыслями, признавшись, что для нее неприемлемо одевать военную форму даже для роли, ведь она не является военнослужащей. Актриса подчеркнула, что многие украинские артисты сейчас служат в Вооруженных Силах Украины, и именно им, по ее мнению, лучше всего будет подходить роль военных в кино. Витовская считает, что именно их опыт должны видеть зрители на экране.

Я отказываюсь сниматься в военной форме, потому что я не военная. Это для меня несколько лицемерно. Не совсем лицемерие, но это для меня неприемлемо. Я не говорю, что другие не имеют права сниматься. У нас есть актеры, которые воюют. Тем более, есть девушки-актрисы, которые также воюют. Недавно Рита Буковская ушла на фронт, и я считаю, что есть достойные специалисты, которые могут играть в органическом для них состоянии,

– говорит Ирма.

Актриса выражает свое мнение о том, что сегодня освещение тем геноцида в фильмах неуместно. По ее мнению, наш общественный опыт еще не достиг уровня, когда можно объективно и глубоко исследовать такие болезненные вопросы. Она подчеркивает, что для серьезных и сложных тем, таких как геноцид, нужно время, чтобы переосмыслить события и подать их на экране в соответствии с эмоциональным и историческим контекстом.

Я также опасаюсь историй о геноциде, потому что они еще не пройдены. Это все нужно переосмыслить. Это собрание большого количества документации, исследований, свидетельств. Это очень сложная тема. Но кто-то считает, что хочет таким образом быстрее разбудить мир. Окей, это его право. Я же говорю за себя: я внутренне чувствую дискомфорт, касаясь этой темы и ставя в ней какую-то точку, когда она еще имеет много нюансов. Много точек,

– отмечает актриса.

В то же время Ирма не критикует тех режиссеров и актеров, которые берутся за создание таких лент. Она понимает, что у каждого свой подход и свои причины для работы над подобными проектами. Однако, лично она чувствует дискомфорт, когда касается этой темы.