Про це Вітовська відверто зізналась у розмові з Кіно 24. Дізнайтеся, що сказала акторка та що вважає неприйнятним у сучасному українському кіно.

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Ірма Вітовська про ролі, на які не погоджується

Ірма Вітовська чесно поділилася своїми думками, зізнавшись, що для неї неприйнятно одягати військову форму навіть для ролі, адже вона не є військовослужбовицею. Акторка підкреслила, що багато українських артистів зараз служать у Збройних Силах України, і саме їм, на її думку, найкраще підходитиме роль військових у кіно. Вітовська вважає, що саме їхній досвід мають бачити глядачі на екрані.

Я відмовляюся зніматися у військовій формі, бо я не військова. Це для мене дещо лицемірно. Не зовсім лицемірство, але це для мене неприйнятно. Я не кажу, що інші не мають права зніматися. У нас є актори, які воюють. Тим більше, є дівчата-актриси, які також воюють. Нещодавно Ріта Буковська пішла на фронт, і я вважаю, що є гідні фахівці, які можуть грати в органічному для них стані,

– каже Ірма.

Акторка висловлює свою думку про те, що сьогодні висвітлення тем геноциду у фільмах є недоречним. На її думку, наш суспільний досвід ще не досяг рівня, коли можна об'єктивно і глибоко дослідити такі болючі питання. Вона підкреслює, що для серйозних і складних тем, таких як геноцид, потрібен час, щоб переосмислити події і подати їх на екрані відповідно до емоційного та історичного контексту.

Я також побоююся історій про геноцид, тому що вони ще не пройдені. Це все потрібно переосмислити. Це зібрання великої кількості документації, досліджень, свідчень. Це дуже складна тема. Але хтось вважає, що хоче таким чином швидше розбудити світ. Окей, це його право. Я ж говорю за себе: я внутрішньо відчуваю дискомфорт, торкаючись цієї теми і ставлячи в ній якусь крапку, коли вона ще має багато нюансів. Багато крапок,

– зазначає акторка.

Водночас Ірма не критикує тих режисерів і акторів, які беруться за створення таких стрічок. Вона розуміє, що у кожного свій підхід і свої причини для роботи над подібними проєктами. Проте, особисто вона відчуває дискомфорт, коли торкається цієї теми.