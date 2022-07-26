На самом деле мир мало знает об Украине – Ирма Витовская рассказала о легенде "братских народов"

Украинская актриса театра и кино Ирма Витовская считает, что мировое сообщество мало знает об Украине. Особенно Западная Европа, действительно живущая в нарративах через российские очки. Чья это вина – читайте ниже.

В рамках проекта 24 канала "Интервью 24" Ирма поделилась, что поддержка мира сейчас очень важна. По ее мнению, то, что мир не знает об Украине, частично наша вина. Ведь мы за столько лет не создали понимания, что мы отдельная страна.

Читайте наш разговор О войне, русской пропаганде и поддержке мира: интервью с актрисой Ирмой Витовской

На самом деле мир мало знает об Украине, – Ирма Витовская

Актриса рассказала, что мир мало знает об Украине. По ее словам, для многих существуют нарративы, что Украина и Россия – "братские" народы. Они говорят: "Давайте их помирим, найдем какой-нибудь позитив в россиянах".

Что касается мирового сообщества, Западной Европы, они действительно в нарративах из-за российских очков. Чья это вина? Это и наша вина, что за столько лет мы не создали вообще понимания, что мы отдельная страна,

– подчеркнула звезда.

Ирма вспомнила, что в Советском Союзе были очень популярны итальянские и французские картины. По словам актрисы, мы все видели фильмы с такими звездами как Ален Делон, Марчелло Мастроянни, Софи Лорен. В начале 1940-х годов смотрели фильмы "Касабланка" и "Змеяные ветром". Когда началась Холодная война, как сообщила Ирма, у нас уже не было никаких коммуникаций. "Вплоть в перестройку открылись шторы и полетели на нас заокеанские фильмы. А в советское время, "Невероятные приключения итальянцев в России" (1974 год) в производстве с итальянцами, "Фанфан-тюльпан" (1952 год), все видели эти французские и итальянские картины", – сказала она.

"Советский Союз создал для Италии и Франции иллюзию розового облака"

Ирма Витовская подчеркнула: "Советский Союз для этих стран создал иллюзию розового облака". В Италии много коммунистических симпатий, там много коммунистов. Это все призма витрины Советского Союза, которая создавалась для них. И согласно этому теперь очень долго нужно бороться. По словам актрисы, стоило начинать раньше, потому что теперь мы должны делать это в три раза быстрее. "И да, у них есть иллюзия, что это какие-то разборки, а для многих вообще непонятно, почему мы имеем независимость", – дополнила она.

А мы что-нибудь о независимости, о своей истории говорили там, на таком общем уровне? Мы были в информационной оккупации, о нас дальше говорили. Мы не боролись за свое право на свою историю в мировом сообществе. Мы делали внутри, но так громко в мировой нет. Мы не кричали о себе, кто мы и что мы,

– отметила Ирма.

Витовская подчеркнула, мы ничего не делали для того, чтобы отстаивать свое наследие: "Часть украинской культуры очень много была окроплена украинской кровью и в результате возможности иметь государство".

Кроме того, Ирма считает неуместным ходить и "реабилитировать" россиян, среди которых, она убеждена, есть люди с честью, которые сидят за свои слова и терпят пытки за Украину. "Мы же не можем сказать, что их нет. Да, их очень мало, не так, как бы нам хотелось. Те, которые были на протяжении всех этих 30 лет верны идее демократии, обнажали этот сталинский режим, который сейчас реставрируется", – сказала она.