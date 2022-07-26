У межах проєкту 24 каналу "Інтерв’ю 24" Ірма поділилася, що підтримка світу зараз є дуже важливою. На її думку, те, що світ не знає про Україну, частково є нашою виною. Адже ми за стільки років не створили розуміння, що ми – окрема країна.

Читайте нашу розмову Про війну, російську пропаганду та підтримку світу: інтерв’ю з актрисою Ірмою Вітовською

Насправді світ мало знає про Україну, – Ірма Вітовська

Актриса розповіла, що світ мало знає про Україну. За її словами, для багатьох існують наративи, що Україна та Росія – "братні" народи. Вони кажуть: "Давайте їх помиримо, найдемо якийсь позитив у росіянах".

Що стосується світової спільноти, Західної Європи, вони справді в наративах через російські окуляри. Чия це вина? Це й наша вина, що за стільки років ми не створили взагалі розуміння, що ми окрема країна,

– наголосила зірка.

Ірма пригадала, що у Радянському Союзі були дуже популярними італійські та французькі картини. За словами актриси, ми всі бачили фільми з такими зірками як: Ален Делон, Марчелло Мастроянні, Софі Лорен. На початку 1940-х років дивилися фільми "Касабланка" та "Звіяні вітром". Коли почалася Холодна війна, як повідомила Ірма, ми вже не мали ніяких комунікацій. "Аж в перебудову відкрилися штори й полетіли на нас заокеанські фільми. А в радянський час, то "Неймовірні пригоди італійців у росії" (1974 рік) у виробництві з італійцями, "Фанфан-тюльпан" (1952 рік), усі бачили ці французькі та італійські картини", – сказала вона.

"Радянський Союз створив для Італії та Франції ілюзію рожевої хмарки"

Ірма Вітовська наголосила: "Радянський Союз для цих країн створив ілюзію рожевої хмарки". В Італії є багато комуністичних симпатій, там багато комуністів. Це все призма вітрини Радянського Союзу, яка створювалася для них. І відповідно до цього тепер дуже довго треба боротися. За словами актриси, варто було починати раніше, бо тепер ми маємо робити це в три рази швидше. "І так, у них є ілюзія, що це якісь розбірки, а для багатьох взагалі не зрозуміло, чому ми маємо незалежність", – доповнила вона.

А ми щось про незалежність, про свою історію говорили там, на такому загальному рівні? Ми були в інформаційній окупації, за нас далі говорили. Ми не виборювали своє право на свою історію у світовій спільноті. Ми робили всередині, але так гучно у світовій — ні. Ми не кричали про себе, хто ми й що ми,

– зазначила Ірма.

Вітовська наголосила, ми нічого не робили для того, щоби відстоювати свою спадщину: "Частина української культури дуже багато була покроплена українською кров’ю і внаслідок можливості мати державу".

Крім цього, Ірма вважає недоречним ходити й "реабілітувати" росіян, серед яких, вона переконана, є люди з честю, які сидять за свої слова й терплять тортури за Україну. "Ми ж не можемо сказати, що їх немає. Так, їх дуже мало, не так, як би нам хотілося. Ті, що були упродовж усіх цих 30 років вірні ідеї демократії, оголювали цей сталінський режим, який зараз реставрується", – сказала вона.