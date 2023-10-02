Ирма Витовская призналась, что почти не общается с коллегой по сериалу "Леся+Рома". Актеры только поздравляют друг друга с праздниками. О ежемесячных переписках речь тоже не идет.

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Ирма Витовская о Дмитрии Лаленкове

Ирма призналась, что не считает Дмитрия своим врагом. Она понимает, что у каждого есть шанс на ошибку.

Когда началась великая война, всем звонила по телефону: как ты, что? С тех пор, вероятно, и не слышались. Но мы не враги – ни в коем случае. И я не буду говорить ни о ком из коллег плохо, осуждать, зачем это? Какое имею право давать кому-то оценку? Я ведь не Иисус Христос. У меня тоже есть свои скелеты в шкафу. У каждого человека есть шанс ошибаться,

– считает Витовская.

Позиция Дмитрия Лаленкова не четкая: в свое время он защищал Московский патриархат. По мнению актрисы, все из-за его воспитания в духе русификации – это русская литература, театр, язык.

"Я с интересом наблюдаю за ним в соцсетях – как он открывает для себя Украину. Постепенно погружается, насколько может это принять. А вот вторжение его уже сделало абсолютно украинцем. Кстати, он никогда не был украинофобом. Просто были какие-то вещи, в которые он верил, и хорошо, что сейчас отвергает", – добавила Ирма Витовская.

Как Лаленков высказывался о войне