Ірма Вітовська зізналась, що майже не спілкується з колегою по серіалу "Леся+Рома". Актори лише вітають один одного зі святами. Про щомісячні листування мова також не йде.

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Ірма Вітовська про Дмитра Лалєнкова

Ірма зізналась, що не вважає Дмитра своїм ворогом. Вона розуміє, що кожен має шанс на помилку.

Коли почалася велика війна, всім телефонувала: як ти, що? Відтоді, мабуть, і не чулися. Але ми не вороги – в жодному разі. І я не буду казати ні про кого з колег погано, засуджувати, навіщо це? Яке я маю право давати комусь оцінку? Я ж не Ісус Христос. У мене теж є свої скелети в шафі. Кожна людина має шанс помилятися,

– вважає Вітовська.

Позиція Дмитра Лалєнкова не є чіткою: свого часу він захищав Московський патріархат. На думку акторки, все через його виховання у дусі зросійщення – це російська література, театр, мова.

"Я з цікавістю спостерігаю за ним у соцмережах – як він відкриває для себе Україну. Поступово занурюється, наскільки може це прийняти. А от вторгнення його вже зробило абсолютно українцем. До речі, він ніколи не був українофобом. Просто були якісь речі, в які він вірив, і добре, що зараз відкидає", – додала Ірма Вітовська.

Як Лалєнков висловлювався про війну