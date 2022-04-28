С Ирмой Витовской в главной роли: в Италии стартуют показы семейной комедии "Коза Ностра"

Гангстерская семейная комедия расскажет о приключениях украинской работницы Влады Козы, которая помогает итальянскому мафиозу уладить конфликты с детьми, наследниками клана, и, как следствие, вернуть былое могущество. Об этом 24 канала рассказала пресс-служба фильма.

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Сюжет картины

Сюжет кинокомедии рассказывает о приключениях жительницы карпатского селения Влады Козы. Дочь Влады переехала к любимому Сицилии. Получив известие о рождении внука, Влада как настоящая украинская мама решает ехать в Италию, чтобы помочь дочери с воспитанием искреннего гуцула.

Но все планы амбициозной украинки идут кувырком. Дочь отказывается от помощи. Поэтому Влада вынуждена устроиться на работу в итальянскую семью, которая оказывается центром настоящей мафии. Но Влада не из пугливого десятка – она помогает дону Фредо, который только что вернулся из тюрьмы, справиться со своим бизнесом и наладить отношения с детьми – преемниками клана Коза Ностра.

Именно благодаря "секретному украинскому ингредиенту" сильной украинки Влады Козы, семейству Лагана таки удастся найти общий язык и восстановить утраченную власть и могущество клана.



Итальянский постер комедии / Фото прессслужбы фильма

Актерский состав

Хотя кино в основном снималось в Италии, а основной каст кинокомедии состоит из итальянских актеров, главную роль в фильме сыграла украинка. Власти Коза появились в исполнении известнейшей украинской мамы, звезды украинского театра и кино Ирмы Витовской.

В эпизодах также увидим эмигрантку украинского происхождения Юлию Соболь в роли дочери главной героини – Марии Спитолини-Козы. А еще в фильме увидим переводчицу Ульяну Федоряченко в неожиданной роли. Ульяна помогала Ирме Витовской обуздать итальянскую, и это удалось сделать настолько круто, что голос Ирмы даже не дублировали на постпродакшене.



Творческая команда кинокомедии / Фото пресс-службы фильма

О своих итальянских приключениях, изучении нового языка за считанные недели, жизни в Италии, работе с итальянской командой и о своевременности выхода кинокомедии госпожа Ирма рассказала на пресс-конференции, посвященной выходу фильма в кинотеатры, 26 апреля в Риме.

Для меня Коза Ностра – это большой опыт работы в итальянской команде: от подготовки и вычитки до съемок. Но стоит отметить, что украинская киноиндустрия отнюдь не хуже – порой итальянцы по хорошему удивлялись уровню профессионализма наших создателей.

– сказала Ирма.

На пресс-конференции 26 апреля, посвященной выходу фильма, не обошли вниманием и войну в Украине.

"Поэтому я пыталась донести до итальянцев исторический контекст, чтобы все правильно толковали ход событий. Нам желали свободы. Итальянцы, в большинстве – за нас. Наша комедия выходит очень актуальна. Впереди лето, яркая украинская женщина Влада Коза влюбляет в себя. Ее уже полюбили в Италии – это было видно невооруженным глазом, ведь от журналистов так и сыпались вопросы по образу моей героини. Судя по настроениям, итальянская команда тоже довольна результатом и, убеждена, зрителям лента точно придется по душе", – поделилась впечатлениями актриса Ирма Витовская.



Ирма Витовская и итальянская журналистка / Фото пресс-службы фильма

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Что известно о работе над проектом

Работа над комедией началась в 2017 году – именно тогда состоялся питчинг проекта на престижном MIA TV Drama Series Pitching Forum в Риме. После удачного питчинга начался марафон переговоров с потенциальными партнерами – выбор пал на итальянскую кинокомпанию Pepito Produzioni, чей взгляд на съемку понравился продюсерке Екатерине Вишневской и автору идеи и сценаристке Анастасии Лодкиной.

Кроме того, идея получила поддержку одного из подразделений национальной итальянской телерадиокомпании RAI – кинокомпании Rai Cinema, по заказу которой и была снята лента. Кстати, предыдущая коллаборация мастодонтов итальянской киноиндустрии принесла чудесные плоды – лента Bad Tales, спродюсированная Pepito Produzioni и Rai Cinema, завоевала Серебряного Медведя за лучший сценарий на 70-м Берлинском международном кинофестивале.

Локации съемок

Фильмирование состоялось в 2020 году в живописных украинских Карпатах, солнечной Сицилии и окрестностях величественного Рима – в разгар пандемии COVID-19. Сначала украино-итальянская команда отправилась в Украину – в Верховину Ивано-Франковской области, где в съемках приняли участие местные жители, появившись в кадре в праздничном гуцульском наряде, а впоследствии – в Италию, где снимать кино пришлось в условиях суровых карантинных ограничений.

Режиссером фильма стал Джованни Дота, для которого Коза Ностра стала дебютной полнометражной работой. Оператор кинокомедии – Карло Риналди, чьи работы были отмечены на фестивалях Series Mania, UMKVA, Emmy Award, Венецианском и Туринском кинофестивалях.