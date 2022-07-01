Заметим, что накануне Пасхи создатели проекта перевели на английский все серии сериала, чтобы как можно больше людей узнали секретные ингредиенты нашего борща. И теперь официально нашего, ведь сегодня, 1 июля, блюдо признали украинским, а не русским. Украинский борщ внесли в наследие ЮНЕСКО, нуждающееся в немедленной охране.

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"Борщ. Секретный ингредиент": что следует знать о цикле сюжетов Евгения Клопотенко

Цикл состоит из 16 уникальных рецептов борща, снятых в разных локациях по всей Украине. Интересно, что Евгений Клопотенко варил борщ с гуцульской семьей в селе среди Карпат, в столовой Чернобыльской атомной станции, в изысканном ресторане во Львове, с еврейской семьей в Одессе, с военными под Мариуполем.

Когда плохо в жизни, когда идет что-то не так, в моменты затруднения, безнадежности и трагедии важно цепляться за хорошие воспоминания, за какие-нибудь приятные семейные ритуалы даже, например, мамин борщ. Планы на совместные обеды с родными и друзьями за столом после победы придают сил идти дальше и бороться. Теперь, если приготовить борщ где-нибудь в гостях, даже далеко на чужбине, мы все как будто возвращаемся на мгновение домой,

– убежден он.

По словам продюсера проекта Наталки Якимович, идея создать английские субтитры для проекта возникла тогда, когда она услышала историю от своей одной знакомой: "Она с дочерью нашла убежище у незнакомых ранее людей во Франции. Чтобы показать хозяевам дома, какое Украина и украинцы без войны, она выбрала наши сюжеты. Ведь у них не только рецепты, но и живописные локации и невероятные герои. После просмотра все сразу решили готовить борщ".



Украинский борщ / Фото 24 канала

Теперь иностранцы узнают, что в Полтавской области могут добавлять в украинское традиционное блюдо сушеные груши, а в Киевской области чернослив, в Вилково в Одесской области его варят с рыбой, а в столичном ресторане с бычьими хвостами. На Галичине цвет борща коричневый, а на Востоке Украины чаще оранжевый. В Ужгороде от венгерской кухни борщ набрал остроты, а под границей с Беларусью к нему добавляют квашеную капусту и подслащивают медом.

"Невероятное разнообразие ингредиентов от каждого уникального героя, среди которых не только шеф-повара, но и художники, музыкальные продюсеры, этнографы, военные… Это проект не столько о кулинарии, традициях и путешествиях, как о человеческих ценностях", – поделилась пресс-служба сериала.

Кстати говоря. Даже без английских субтитров, всем иностранцам станет известно, что секретным ингредиентом борща по рецепту Евгения Клопотенко есть любовь. В рамках проекта "Интервью 24" предлагаем узнать будущее украинской кухни и первые планы после победы в разговоре с Евгением Клопотенко.

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