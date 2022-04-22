Напередодні Великодня творці проєкту переклали англійською усі серії серіалу, щоб якомога більше людей дізналися про секретні інгредієнти нашого борщу. Цикл складається з 16 унікальних рецептів борщу, знятих у різних локаціях по всій Україні. Про це 24 каналу повідомила пресслужба серіалу.

Читайте також Якщо сподобався "Соловей співає": документальні фільми, які є у вільному доступі на ютубі

"Борщ. Секретний інгредієнт": що варто знати про цикл сюжетів Євгена Клопотенка

Цікаво, що Євген Клопотенко варив борщ з гуцульською родиною у селі серед Карпат, у їдальні Чорнобильської атомної станції, у вишуканому ресторані у Львові, з єврейською родиною в Одесі, з військовими під Маріуполем…

Коли погано в житті, коли йде щось не так, у моменти скрути, безнадії та трагедії важливо чіплятися за гарні спогади, за якісь приємні родинні ритуали, навіть, наприклад, мамин борщ. Плани на спільні обіди з рідними та друзями за одним столом після перемоги додають сил йти далі й боротися. Тепер, якщо приготувати борщ десь у гостях, навіть далеко на чужині, ми всі наче повертаємося на мить додому,

– переконаний він.

За словами продюсерки проєкту Наталки Якимович, ідея створити англійські субтитри для проєкту виникла тоді, коли вона почула історію від своєї однієї знайомої: "Вона з донечкою знайшла прихисток у незнайомих раніше людей у Франції. Щоб показати господарям оселі, яка Україна та українці без війни, вона обрала наші сюжети. Адже в них не лише рецепти, а й мальовничі локації та неймовірні герої. Після перегляду всі одразу вирішили готувати борщ".

Тепер іноземці дізнаються, що на Полтавщині можуть додавати в українську традиційну страву сушені груші, а на Київщині чорнослив, у Вилкове на Одещині його варять з рибою, а в столичному ресторані з бичачими хвостами. На Галичині колір борщу брунатний, а на Сході України, частіше, жовтогарячий. В Ужгороді від угорської кухні борщ набрав гостроти, а під кордоном з Білоруссю до нього додають квашену капусту та підсолоджують медом.

"Неймовірне розмаїття інгредієнтів від кожного унікального героя, серед яких не лише шеф-кухарі, але й художники, музичні продюсери, етнографи, військові… Це проєкт не стільки про кулінарію, традиції та мандрівки, як про людські цінності", – поділилася пресслужба серіалу.

До речі. Навіть без англійських субтитрів, усім іноземцям стане відомо, що секретним інгредієнтом борщу за рецептом Євгена Клопотенка є любов. У межах проєкту "Інтерв'ю 24" пропонуємо дізнатись про майбутнє української кухні та перші плани після перемоги у розмові з Євгеном Клопотенком.

"Борщ. Секретний інгредієнт": дивіться сюжет про львівський борщ з віскі