Испанские фильмы и сериалы об ограблениях, которые можно посмотреть после работы

Вечер понедельника – отличное время, чтобы посмотреть интересный фильм или сериал. Начало рабочей недели часто оказывается тяжелым, так что после всех выполненных дел нужно хорошо отдохнуть.

24 Канал подготовил подборку испанских фильмов и сериалов об ограблениях. Среди них есть популярность проекты – "Бумажный дом" и "Берлин", которые влюбили в себя зрителей.

Какие испанские фильмы и сериалы про ограбления посмотреть?

"Бумажный дом"

Количество сезонов : 5

: 5 Количество серий : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 8.2/10

События сериала разворачиваются в Мадриде. Мужчина по прозвищу "Профессор" собирает восьмерых людей, чтобы они попали в Испанский монетный двор и похитили 984 миллиона евро. Чтобы сохранить анонимность, грабители используют названия городов как псевдонимы.

Пробравшись внутрь монетного дома, главные герои захватывают людей в заложники. Они остаются там в течение нескольких дней, чтобы напечатать деньги, и одновременно имеют дело с полицией.

"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала

"Гениальное ограбление"

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Охотники за сокровищами обращаются за помощью к юному гению, чтобы ограбить Банк Испании. Перед тем испанские власти конфисковали у них сокровища с затонувшего корабля.

Главные герои организовывают ограбление во время Чемпионата мира по футболу 2010 года. Пока жители Мадрида смотрят игру, грабители пытаются найти разгадку сокровищ Дрейка.

"Гениальное ограбление": смотрите онлайн трейлер фильма

"Берлин"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Это приквел к вышеупомянутому сериалу "Бумажный дом". В центре сюжета – Андрес де Фонольоса по прозвищу "Берлин". Вместе с командой в Париже он планирует похитить драгоценности за одну ночь.

"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала

"Как украсть у вора"

Рейтинг IMDb: 6.2/10

В фильме рассказывается о группе воров, которыми руководит Эль Уругвайо. Они планируют ограбить банк Валенсии. Воры стремятся похитить как можно больше сейфов, а после – сбежать через выкопанный тоннель, который соединяется с заброшенным терминалом метро.

Однако пресс-секретарь премьер-министра узнает, что на самом деле они ищут политически-вредную информацию, которую предоставил бывший член правительства, находящийся в коме.

"Как украсть у вора": смотрите онлайн трейлер фильма