Испанские фильмы и сериалы об ограблениях, которые можно посмотреть после работы
- 24 Канал подготовил подборку испанских фильмов и сериалов об ограблении, включая "Бумажный дом" и "Берлин".
- Среди других проектов: "Гениальное ограбление" и "Как украсть у вора", которые также рассказывают истории об ограблении.
Вечер понедельника – отличное время, чтобы посмотреть интересный фильм или сериал. Начало рабочей недели часто оказывается тяжелым, так что после всех выполненных дел нужно хорошо отдохнуть.
24 Канал подготовил подборку испанских фильмов и сериалов об ограблениях. Среди них есть популярность проекты – "Бумажный дом" и "Берлин", которые влюбили в себя зрителей.
Какие испанские фильмы и сериалы про ограбления посмотреть?
"Бумажный дом"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 48
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
События сериала разворачиваются в Мадриде. Мужчина по прозвищу "Профессор" собирает восьмерых людей, чтобы они попали в Испанский монетный двор и похитили 984 миллиона евро. Чтобы сохранить анонимность, грабители используют названия городов как псевдонимы.
Пробравшись внутрь монетного дома, главные герои захватывают людей в заложники. Они остаются там в течение нескольких дней, чтобы напечатать деньги, и одновременно имеют дело с полицией.
"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала
"Гениальное ограбление"
- Рейтинг IMDb: 6.4/10
Охотники за сокровищами обращаются за помощью к юному гению, чтобы ограбить Банк Испании. Перед тем испанские власти конфисковали у них сокровища с затонувшего корабля.
Главные герои организовывают ограбление во время Чемпионата мира по футболу 2010 года. Пока жители Мадрида смотрят игру, грабители пытаются найти разгадку сокровищ Дрейка.
"Гениальное ограбление": смотрите онлайн трейлер фильма
"Берлин"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Это приквел к вышеупомянутому сериалу "Бумажный дом". В центре сюжета – Андрес де Фонольоса по прозвищу "Берлин". Вместе с командой в Париже он планирует похитить драгоценности за одну ночь.
"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала
"Как украсть у вора"
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
В фильме рассказывается о группе воров, которыми руководит Эль Уругвайо. Они планируют ограбить банк Валенсии. Воры стремятся похитить как можно больше сейфов, а после – сбежать через выкопанный тоннель, который соединяется с заброшенным терминалом метро.
Однако пресс-секретарь премьер-министра узнает, что на самом деле они ищут политически-вредную информацию, которую предоставил бывший член правительства, находящийся в коме.
"Как украсть у вора": смотрите онлайн трейлер фильма