2 молодежных испанских фильма, которые безумно понравились зрителям

Молодежные фильмы – это яркая и увлекательная категория в мире кино. От очаровательных романтических комедий до захватывающих, заставляющих задуматься драм – каждый найдет что-то для себя. Испанские режиссеры по-особенному умеют передать это все на экране.

В последние годы испанский кинематограф привлекает к себе много внимания. Кино 24 расскажет о 2 фильмах, которые получили безумную популярность среди молодежи.

Смотрите также 3 мини-сериала о спорте, которые стоит посмотреть каждому

"Сквозь мое окно"

История рассказывает о девушке Ракель, которая безумно влюблена в своего соседа Ареса, который происходит из состоятельной семьи. Ракель долго стеснялась сделать первый шаг, но однажды судьба вмешалась, когда Арес начал пользоваться ее Wi-Fi. Вдруг Ракель начинает замечать признаки того, что Арес, возможно, чувствует то же, но все еще сохраняет отдаленность и загадочность в общении с ней.

"Сквозь мое окно": смотрите онлайн трейлер фильма

"Моя вина"

По сюжету, Ноа отправляется в новый дом, оставив родной город, парня и друзей позади, поскольку ее мать решает переехать к своему состоятельному кавалеру. В новом окружении она неожиданно встречает Ника, своего новоиспеченного сводного брата. То, что начинается как обычная встреча, вскоре перерастает в нечто чрезвычайное, поскольку они разделяют страсть и чувства, которые меняют их жизни так, как они никогда не могли себе представить.

"Моя вина": смотрите онлайн трейлер фильма

Перед вами фильмы, в котором есть все – увлекательная сюжетная линия, неожиданные сюрпризы, нотка юмора и потрясающие визуальные эффекты. Идеальный выбор для веселого киновечера.