Останніми роками іспанський кінематограф привертає до себе багато уваги. Кіно 24 розповість про 2 фільми, які здобули шалену популярність серед молоді.

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"Крізь моє вікно"

Історія розповідає про дівчину Ракель, яка безтямно закохана у свого сусіда Ареса, який походить із заможної родини. Ракель довго соромилася зробити перший крок, але одного разу доля втрутилася, коли Арес почав користуватися її Wi-Fi. Раптом Ракель починає помічати ознаки того, що Арес, можливо, відчуває те саме, але все ще зберігає віддаленість і загадковість у спілкуванні з нею.

"Крізь моє вікно": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моя провина"

За сюжетом, Ноа вирушає у новий будинок, залишивши рідне місто, хлопця та друзів позаду, оскільки її мати вирішує переїхати до свого заможного кавалера. У новому оточенні вона несподівано зустрічає Ніка, свого новоспеченого зведеного брата. Те, що починається як звичайна зустріч, незабаром переростає в щось надзвичайне, оскільки вони поділяють пристрасть та почуття, які змінюють їхні життя так, як вони ніколи не могли собі уявити.

"Моя провина": дивіться онлайн трейлер фільму

Перед вами фільми, в якому є все – захоплива сюжетна лінія, несподівані сюрпризи, нотка гумору та приголомшливі візуальні ефекти. Ідеальний вибір для веселого кіновечора.