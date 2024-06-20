Редакция Кино 24 предлагает ознакомиться с пятью испанскими фильмами о любви, которые стоят вашего внимания. Готовьтесь к горячему вечеру со своим любимым!

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"Три метра над уровнем неба"

Вскоре Аче должен отправиться в тюрьму, ведь сильно избил человека. Жизнь парня переворачивается с ног на голову, когда он знакомится с девушкой, по имени Баби. Первая встреча выдается не очень удачной, поэтому кажется, что на этом общение и завершится, однако судьба постоянно их сталкивает.

"Три метра над уровнем неба": смотрите онлайн трейлер фильма

"Элиса и Марсела"

Элиса и Марсела познакомились в старшей школе. С первой встречи стало понятно, что между ними – пылкая любовь. В то время однополые отношения были совсем неприемлемыми, однако девушки решаются на обман, чтобы их сохранить. Они решают заключить брак, а одна из невест делает вид, будто она – мужчина. Впоследствии об этом становится известно, поэтому семейная жизнь оказывается под угрозой.

"Элиса и Марсела": смотрите онлайн трейлер фильма

"Из моего окна"

Ракель уже давно влюблена в Ареса – своего красивого соседа из состоятельной семьи. Девушка никак не может решиться заговорить с ним, но однажды шанс таки выпадает. Дело в том, что Арес тайно подключается к ее Wi-Fi. Парень знает, что Ракель имеет к нему чувства, однако взаимности не проявляет. Несмотря на это, главная героиня стремится сделать все, чтобы влюбить в себя соседа.

"Из моего окна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Моя вина"

После того как Джонас едва не убил свою дочь Ноа, суд принял решение его посадить. Через некоторое время мать девушки снова влюбляется и выходит замуж за нового избранника. Семья переезжает в дом состоятельного мужчины. В Малаге Ноа влюбляется в своего сводного брата, хотя сначала им было сложно найти общий язык. Впоследствии любовь прерывают угрозы, которые получает девушка.

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"Моя вина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мы были песнями"

Мака – отрытая женщина, которая не подчиняется правилам. Однако она совсем не может наладить свою личную жизнь. На работе, где главная героиня работает кутюрье, руководство также не очень хорошо к ней относится. Однажды Мака отправляется на прогулку со своими подругами и случайно встречает бывшего возлюбленного. Разрыв между женщиной и Лео был сложным, ведь принес Маке много боли. Несмотря на это, теперь мужчина хочет вернуть отношения.

"Мы были песнями": смотрите онлайн трейлер фильма

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