Редакція Кіно 24 пропонує ознайомитися з п'ятьма іспанськими фільмами про кохання, які варті вашої уваги. Готуйтеся до гарячого вечора зі своїм коханим!

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"Три метри над рівнем неба"

Незабаром Аче має відправитися у тюрму, адже сильно побив людину. Життя хлопця перевертається з ніг на голову, коли він знайомиться з дівчиною, на ім'я Бабі. Перша зустріч видається не дуже вдалою, тому здається, що на цьому спілкування й завершиться, однак доля постійно їх зіштовхує.

"Три метри над рівнем неба": дивіться онлайн трейлер фільму

"Еліса і Марчела"

Еліса та Марчела познайомилися у старшій школі. З першої зустрічі стало зрозуміло, що між ними – палке кохання. У той час одностатеві стосунки були зовсім неприйнятними, проте дівчата зважуються на обман, аби їх зберегти. Вони вирішують укласти шлюб, а одна з наречених вдає, ніби вона – чоловік. Згодом про це стає відомо, тому сімейне життя опиняється під загрозою.

"Еліса і Марчела": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крізь моє вікно"

Ракель вже давно закохана в Ареса – свого красивого сусіда зі заможної сім'ї. Дівчина ніяк не може наважитися заговорити з ним, але одного разу шанс таки випадає. Річ у тім, що Арес таємно підключається до її Wi-Fi. Хлопець знає, що Ракель має до нього почуття, однак взаємності не проявляє. Попри це, головна героїня прагне зробити все, аби закохати у себе сусіда.

"Крізь моє вікно": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моя вина"

Після того, як Джонас ледь не вбив свою дочку Ноа, суд прийняв рішення його ув'язнити. Через деякий час матір дівчини знову закохується та виходить заміж за нового обранця. Сім'я переїжджає у будинок заможного чоловіка. У Малазі Ноа закохується у свого зведеного брата, хоча спершу їм було складно знайти спільну мову. Згодом кохання переривають погрози, які отримує дівчина.

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"Моя вина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Звучить, наче любов"

Мака – відрита жінка, яка не підкорюється правилам. Однак вона зовсім не може налагодити своє особисте життя. На роботі, де головна героїня працює кутюр'є, керівництво також не дуже добре до неї ставиться. Одного разу Мака відправляється на прогулянку зі своїми подругами та випадково зустрічає колишнього коханого. Розрив між жінкою та Лео був складним, адже приніс Маці багато болю. Попри це, тепер чоловік хоче повернути стосунки.

"Звучить, наче любов": дивіться онлайн трейлер фільму

Дивіться фільми, які рекомендує наша редакція, якщо хочете додати у свої стосунки більше пристрасті. Зробіть романтичний вечір особливим!