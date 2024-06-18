Зазвичай турецькі серіали мають декілька сезонів і безліч серій, тому на них потрібно виділяти час. Попри це, деякі стрічки українці полюбили настільки, що могли дивитися їх цілими днями та ночами, пише Кіно 24.

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"Величне століття. Роксолана"

Кількість сезонів: 4

4 Кількість серій: 139

У серіалі показаний період правління султана Сулеймана Пишного. Сюжет зосереджений на головній героїні – наложниці Анастасії Лісовській, яка прибула у гарем з України, а згодом стала фавориткою, дружиною та матір'ю дітей турецького падишаха. У Хюррем (так її назвав Сулейман) багато ворогів, адже всі хочуть завоювати не лише любов султана, але й владу. Серіал захоплює постійними інтригами, які часто супроводжуються кровопролиттям.

"Величне століття. Роксолана": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сила. Повернення додому"

Дівчина, на ім'я Сила, виховувалася у бідній родині. Однак згодом вона потрапила до багачів, серед яких й росла. Нова сім'я подарувала дівчинці справді хороше життя та любов. У Сили є брат, який залишився у місті, де вони разом народилися. Якось хлопець закохався у дівчину, яка живе у розкоші. Сила також має укласти шлюб з багачем Бораном, але не хоче цього. Дівчину намагаються змусити прийняти правильне рішення, попри поклик серця.

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 79 у Туреччині, 158 в Україні.

"Сила. Повернення додому": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Постукай в мої двері"

Головна героїня серіалу Еда втратила батьків у маленькому віці. Дівчина живе у своєї тьоті, навчається на архітекторку та паралельно працює у квітковому магазині. Скоро вона планує відправитися до Італії, аби пройти стажування. Там до того ж живе її коханий хлопець. Однак все рушиться в одну мить, адже Еда не отримує стипендію, на яку розраховувала. Якось дівчина знайомиться з Серканом Болатом – бізнесменом, який пропонує їй гроші, якщо деякий час буде удавати, що вона – його наречена. Попри вагання, Еда погоджується.

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 52

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"Постукай в мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Величне століття. Нова володарка"

Після успіху серіалу "Величне століття. Роксолана", українці побачили стрічку, яка розповідає про одну з найвпливовіших жінок Османської імперії – Кесем Султан. Спершу вона називалася Анастасією, а згодом стала коханням усього життя султана Ахмеда I. Дівчина потрапила до турків у зовсім юному віці – у 13 років та довго боролася за владу у часи, коли жінки не мали значного впливу.

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 60 у Туреччині, 168 в Україні

"Величне століття. Нова володарка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Турецькі серіали чудово підійдуть для людей, які люблять, коли є захопливий сюжет та багато серій. Тож зберігайте нашу добірку і діліться нею з друзями.